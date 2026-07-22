Лидерство в свят на ускорена промяна

GenZ Community на Уникредит Булбанк – жив организъм с мисия, визия и бъдеще. Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на банката, сред най-младите колеги.

Велислава Задурян, директор „Хора и култура“ в УниКредит Булбанк

Светът около нас се променя с безпрецедентна скорост. Технологиите, бизнес моделите и професиите се трансформират почти ежедневно. Макар банките да са сред най-регулираните и традиционни институции, и банковият сектор днес преминава през ускорена трансформация, в която решенията все по-рядко са „по учебник“.Тази динамика изисква нов тип лидерство – и нови лидерски компетенции, по които да развиваме настоящите и бъдещите лидери в организацията. През тази година лидерските програми на УниКредит Булбанк се фокусират върху няколко ключови лидерски императива, които смятаме за решаващи в среда на постоянна промяна.Центърът за креативно лидерство (CCL) говори за преход към „колективна адаптивност“ – способността на лидерите и екипите да се ориентират и действат уверено в условия на несигурност. В УниКредит Булбанк вярваме, че устойчивият успех минава през осъзната и непрекъсната адаптация. Лидерите имат ключова роля – с начина на мислене и с тона, който задават в своите екипи. Именно затова темата за адаптивното лидерство е сред акцентите в програмата ни Transformation Station, през която преминават всички мениджъри на средно управленско ниво в банката.умението да се комбинират бизнес логика, технологии и социални умения. Иновациите се раждат между дисциплините, когато любопитството надделява над тесния експертен фокус. Дигиталната трансформация променя всичко – от клиентското обслужване до управлението на риска и регулаторното съответствие. И отново лидерите са тези, които движат реалното внедряване на новите решения. Все по-често разговорите на най-високо управленско ниво са за иновации, технологии и нови начини на работа. Затова в центъра на лидерските и талантските ни програми тази година поставяме теми като иновации, експериментиране, изкуствен интелект и ролята му в екипите, както и човешките и социалните умения, които стават все по-ценни. Продължаваме да събираме хора с различен опит и експертиза, които да работят заедно по нови идеи – защото именно там се случва истинската промяна.Това е способността не просто да се справяш с предизвикателствата, а да излизаш по-силен от тях. Устойчивият лидер се грижи за себе си, за да може да се грижи и за екипа си, превръщайки трудностите в учене, а ученето – в предимство. Грижата, заедно с отговорността и почтеността, е в основата на ценностите на УниКредит. Вярваме, че само с истинска грижа за хората и клиентите можем да създаваме стойност по устойчив начин.Експоненциалната скорост на промяна е сериозно изпитание за лидерството. В ерата на изкуствения интелект то вече не е свързано с контрол или концентрация на знания, а с адаптивност, любознателност, съпричастност и непрекъснато учене. Организациите, които успеят да развият тези лидерски качества, няма просто да догонват бъдещето – те ще го създават.