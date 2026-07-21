OTP Bank ще придобие Luminor – третата по големина банкова група в Балтийския регион

OTP Group разширява присъствието си до 14 държави и увеличава общите си активи с над 10%

OTP Bank подписа споразумение с консорциум от фондове за дялово инвестиране, управлявани от Blackstone, и DNB Bank за придобиването на Luminor – третата по големина банкова група в Балтийския регион.



През последните години Luminor значително укрепи своя бизнес модел, разшири клиентската си база и ускори дигитализацията на оперативния си модел, затвърждавайки ролята си на универсална банка с присъствие в цяла Прибалтика, обслужваща Естония, Латвия и Литва.



OTP Bank ще продължи да подкрепя растежа на Luminor, надграждайки съществуващите ѝ силни страни, пазарни позиции и клиентски взаимоотношения. Като стратегически инвеститор, който вече обслужва над 17,5 милиона клиенти, OTP Group има за цел да изгради дългосрочно присъствие в Балтийския регион и чрез Luminor активно да допринася за финансовото благосъстояние на своите клиенти на основните си пазари.



Подписването на споразумението представлява важен етап в продължаващото международно развитие на OTP. Чрез придобиването на Luminor OTP Group допълнително укрепва позицията си на водеща банкова група в Централна и Източна Европа, като същевременно навлиза в нови пазари с потенциал за растеж в Балтийския регион. В резултат на сделката общите активи на OTP Group ще се увеличат с приблизително 13%, а делът на кредитния портфейл на Групата в еврозоната ще нарасне от настоящите 42% на 50%.



Петер Чани, главен изпълнителен директор на OTP Bank, коментира:



„Придобиването на Luminor не е просто географско разширяване. То представлява стратегическо навлизане в развит и стабилен регион със значителен потенциал за растеж. Като една от водещите банкови групи в Централна и Източна Европа, OTP Group е доказала през последните десетилетия способността си да създава стойност на нови пазари. Инвестираме капитал, ликвидност и технологична експертиза в придобитите банки и прилагаме дългосрочен подход към тяхното управление и собственост. Опирайки се на силната пазарна позиция на Luminor, нашата цел е да укрепим допълнително ролята на банката в балтийските държави и да допринесем за развитието на финансовата система, кредитната активност и финансовите иновации в региона.“



Войчех Сас, главен изпълнителен директор на Luminor, заяви:



„Тази сделка е важна стъпка в нашето развитие. Luminor и OTP споделят ясен ангажимент към клиентите, създаването на дългосрочна стойност и финансирането на реалната икономика на своите основни пазари. Като част от OTP, Luminor ще разполага с подкрепата на опитна международна банкова група със силно присъствие в Централна и Източна Европа. Благодаря на служителите на Luminor за техния принос към развитието на банката и за постоянната им отдаденост в подкрепа на нашите клиенти и икономиките на балтийските държави“.



Финализирането на сделката подлежи на получаване на необходимите регулаторни разрешения.



За OTP



OTP Group е водеща банкова група в Централна и Източна Европа, която обслужва 17,5 милиона клиенти в 11 държави. През последните две десетилетия Групата изгради солиден опит в трансграничните придобивания и интеграции, като успешно е осъществила 25 банкови придобивания от 2001 г. насам. Стратегията ѝ е насочена към изграждане на водещи пазарни позиции чрез дългосрочни инвестиции, съчетавайки стабилна капиталова и ликвидна позиция с експертиза в областта на дигиталното банкиране, управлението на риска и оперативната ефективност.



Общите активи на Групата надхвърлят 130 млрд. евро, а през 2025 г. тя постига възвръщаемост на собствения капитал над 21%. OTP Bank е публично търгувана на Будапещенската фондова борса от 1995 г. и има диверсифицирана акционерна структура без държавно участие.



През последните години банковата група е удостоена с редица международни награди и отличия, признание за нейните отлични резултати. На базата на обективни показатели тя заема второ място в класацията на S&P Global Market Intelligence за ефективност на европейските банки за 2025 г. Освен това, The Banker обяви OTP Bank за най-голямата банка в Централна и Източна Европа за трета поредна година. В последната класация Forbes Global 2000 OTP Bank беше включена сред 400-те водещи компании в света въз основа на нейното финансово представяне.



За Luminor



Luminor е третият по големина доставчик на финансови услуги в Балтийския регион и обслужва физически лица, семейства и компании. През 2025 г. банката реализира нетна печалба от 158 млн. евро, при възвръщаемост на собствения капитал от 8,6%. Капиталовата позиция на банката е особено силна, с коефициент на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) от 20,2% и общ коефициент на капиталова адекватност от 24,6% към 31 декември 2025 г.

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