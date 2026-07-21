От Рамщайн до Черно море: как САЩ използват военната си мрежа в Европа

Постоянните гарнизони на запад, противоракетните обекти и ротационният достъп на изток са части от една система — за командване, бързо усилване, логистика и операции отвъд континента

Източник: Община Тунджа

Авиобаза Безмер

Когато се говори за „американските бази в Европа“, обикновено си представяме карта с отделни точки. В действителност тези точки са свързани като една система. Едно място приема изтребители, друго зарежда самолетите във въздуха, трето държи готова техника за пристигащи войници, четвърто управлява операцията, а пето следи за ракети. Силата на американското присъствие не е само в броя на базите, а в това, че те могат да заработят заедно от Атлантика до Черно море.



Тази мрежа е наследила големи центрове от Студената война, но през последното десетилетие е променена съществено. След 2014 г. Съединените щати засилиха ротациите, ученията, предварителното разполагане на техника и строителството по източния фланг. След руското пълномащабно нахлуване в Украйна през 2022 г. връзката между старите тилови бази в Германия, Великобритания и Италия и новите опорни точки в Полша, Румъния и Балтийския регион стана още по-важна.



Една дума, три различни режима



Думата „база“ прикрива важни разлики. Рамщайн в Германия и Авиано в Италия са големи американски инсталации с постоянно командване, инфраструктура, части и семейства на военнослужещи. Рота в Испания и Суда бей в Гърция са национални военни обекти, в които американски структури работят по двустранни споразумения. „Ново село“ и „Безмер“ в България, както и много места в Балтика и Северна Европа, са преди всичко съюзнически съоръжения с договорен достъп, използвани според конкретната ротация, учение или операция.



Нито един от тези модели не превръща земята в американска суверенна територия. Домакинът запазва суверенитета, а статутът на силите, правото на строителство, движението на оръжия и техниката и редът за използване на обекта се уреждат с договори. Разликата е в степента на постоянство: от градове с десетилетия американско присъствие до писта или полигон, които могат да оживеят само за няколко седмици.



Това разграничение е важно и за отговора на въпроса „колко бази имат САЩ“. Броят се променя според това дали се броят само големите инсталации, всички малки складове и комуникационни точки или всяко летище и пристанище с договорен достъп. По-смислено е да се види какво правят основните възли и как една криза се обслужва през тях.





Германия – командният център и големият тил



Сърцето на американската военна мрежа в Европа остава Германия. Рамщайн е най-разпознаваемото име, но не е просто летище. Оттам 86-о авиотранспортно крило осигурява въздушна мобилност, медицинска евакуация и бързо прехвърляне на хора и товари. В базата са и щабовете на американските военновъздушни сили за Европа и Африка и на Трета въздушна армия. Самолетите, които пристигат от САЩ, продължават към източния фланг, Африка или Близкия изток, а при криза Рамщайн се превръща в място за координация и разпределение на въздушния поток.



На юг в Щутгарт се намира Европейското командване на САЩ, USEUCOM, което планира и ръководи американските военни действия в европейския театър. Там е и щабът на Африканското командване. Във Висбаден е щабът на американската армия за Европа и Африка. Тези места рядко присъстват в кадри с излитащи самолети, но без тях няма обща картина: там се събират разузнавателна информация, планове за придвижване, заявки за сили и връзката с НАТО и националните командвания.



Другите германски обекти превръщат решенията в готова сила. Шпангдалем приема изтребители F-16 и поддържа въздушни операции и разгръщания. Графенвьор, Вилзек и Хоенфелс образуват огромен сухопътен тренировъчен комплекс, в който американски и съюзнически части се подготвят за действия от батальонно до многонационално равнище. Районът Кайзерслаутерн около Рамщайн добавя складове, ремонт, комуникации и медицинска поддръжка. Така Германия остава едновременно щаб, работилница, транспортен възел и учебен полигон.





Великобритания – изтребители, зареждане и тежки бомбардировачи



Великобритания е авиационният мост между Северна Америка и континента. В RAF Lakenheath се намира най-голямата американска изтребителна операция в Европа. Оттам действат F-15E и F-35A, способни да изпълняват задачи по въздушна отбрана, ударни операции и бързо усилване на други съюзници. Базата е постоянна бойна опора, а не само спирка по пътя.



Съседният RAF Mildenhall изпълнява различна, но незаменима роля. Самолетите KC-135 зареждат други машини във въздуха и увеличават обсега и времето им в операция. От района действат и сили за специални операции, а базата подпомага транспорт, медицинска евакуация и кризисни разгръщания. Когато изтребители от Великобритания или континентална Европа трябва да стигнат далеч на изток или на юг, именно въздушното зареждане превръща географията от ограничение в управляем разчет.



RAF Fairford няма постоянно базирано американско бомбардировъчно крило, но е предпочитана предна площадка за периодични мисии на B-52, B-1 и B-2. Това позволява тежките самолети да бъдат прехвърляни в Европа за възпиране и учения, без непременно да се изгражда постоянен гарнизон около тях. RAF Fylingdales, британски обект със съвместна стратегическа функция, допълва картината с ранно предупреждение за балистични ракети и наблюдение на обекти в Космоса.





Италия и Испания – портите към Средиземно море



Ако Германия е тилът, Италия е южната оперативна площадка. В Авиано са базирани американски F-16, които могат да изпълняват както настъпателни, така и отбранителни въздушни задачи, а спасителни формирования осигуряват търсене и евакуация на екипажи. Положението на базата позволява бързо прехвърляне към Балканите, Централна Европа и Източното Средиземноморие.



На Сицилия Naval Air Station Sigonella е позната като „кръстопътя на Средиземно море“. Това е италианска военновъздушна база с американска военноморска инсталация, през която минават транспортни, патрулни, разузнавателни и безпилотни полети. Тя обслужва операции не само в Европа, но и в Северна Африка и Близкия изток. В Неапол са щабът и поддръжката на американските Военноморски сили за Европа и Африка и на Шести флот, а пристанищните и летищните услуги превръщат командните решения в движение на кораби, екипажи и товари.



Сухопътният компонент се вижда около Виченца, където са 173-а въздушнодесантна бригада и армейското командване за Южна Европа и Африка. По-на юг Camp Darby е логистичен и складов възел близо до пристанището Ливорно. Тази комбинация — бойна авиация, въздушнодесантни сили, морско командване и складове — обяснява защо Италия често е отправна точка за операции отвъд самия континент.



В Испания Naval Station Rota работи вътре в база на испанските военноморски сили. Тя съчетава пристанище, летище, горивна и логистична инфраструктура и е дом на пет американски ескадрени миноносеца с управляеми ракети, като двустранният план предвижда добавянето на шести кораб през 2026 г. Корабите патрулират в Средиземно, Балтийско и Северно море, участват в противоракетната отбрана на НАТО и могат да реагират по-бързо, отколкото ако всеки път пристигат от източното крайбрежие на САЩ.



Morón Air Base в Южна Испания е пример за база, чиято стойност се вижда най-силно при внезапна криза. Тя приема, събира и препраща сили и техника към Европа, Африка и Близкия изток. По средата на Атлантика Lajes Field на Азорските острови остава по-малък, но полезен транзитен и зареждащ пункт. Заедно Рота, Морон и Лажеш образуват южния и атлантическия вход към европейската мрежа.





Гърция и Турция – южният фланг и противоракетният щит



На остров Крит Naval Support Activity Souda Bay се намира изцяло в гръцка военновъздушна база. Дълбоководното пристанище и летището позволяват зареждане, ремонт, снабдяване и смяна на екипажи близо до Източното Средиземноморие. Това е типичен обект за достъп, а не американска територия: гръцката база остава национална, докато американската структура осигурява операции на свои и съюзнически сили.



В Турция Incirlik Air Base е съвместно използван турски обект, който може бързо да приема и поддържа американска, турска и натовска авиация. Географията му го прави важен за югоизточния фланг, за въздушен транспорт и за операции към Близкия изток. Политическите отношения между Анкара и Вашингтон понякога правят достъпа по-чувствителен, което показва една от границите на всяка мрежа от чуждестранни бази: инфраструктурата може да е постоянна, но използването ѝ остава зависимо от държавата домакин.



Турция приема и американския радар за ранно откриване в Кюреджик. Данните от него се включват в противоракетната отбрана на НАТО. Системата продължава към командния център в Рамщайн, към морските платформи от Рота и към сухопътните комплекси Aegis Ashore в Девеселу, Румъния, и Реджиково, Полша. Това е най-ясният пример как обекти в пет държави изпълняват една обща задача.





Източният фланг – по-малко постоянство, повече готовност за усилване



На изток американският модел е различен. Вместо да копира големите гарнизонни градове в Германия, той се опира на постоянни щабове и складове, но предимно на ротационни бойни части. Така присъствието може да се увеличава или намалява, без всяка бригада да бъде заселена трайно със семействата си. Европейската инициатива за възпиране финансира точно това: повече учения, подобрени летища и полигони, предварително разположено оборудване и способност за бързо прехвърляне.



Полша е най-развитият пример. В Camp Kościuszko в Познан е постоянно разположен предният щаб на Пети корпус на американската армия — първото постоянно американско армейско присъствие от този тип на източния фланг. Неговата задача е да координира сухопътните сили и ротациите в региона. В Повидз е изграден голям комплекс за предварително разположена техника на бронетанкова бригада. Идеята е при криза войниците да пристигнат по въздух, а танковете, бойните машини, резервните части и тиловото оборудване вече да са в Европа.



В Реджиково на Балтийско море е разположен полският комплекс Aegis Ashore с американска система за противоракетна отбрана, предаден към мисията на НАТО през 2024 г. Заедно с Девеселу в Румъния той трябва да открива, проследява и прехваща балистични заплахи извън евроатлантическата зона. Това не са бази за сухопътно настъпление, а специализирани обекти с радарни, командни и пускови компоненти.



Румънската авиобаза „Михаил Когълничану“ край Констанца е основният американски възел на западния бряг на Черно море. Тя приема ротационни армейски части, вертолети и транспортни самолети, осигурява пристигането и пренасочването на хора и товари и служи за учения и реални мисии. Новата товарна площадка и други американски инвестиции увеличават капацитета ѝ за самолети и опасни товари. Базата остава румънска; американският гарнизон Black Sea осигурява ежедневната поддръжка на своето присъствие там.



България е част от същата черноморска логика, но с по-ограничено постоянно присъствие. Споразумението от 2006 г. дава на САЩ договорен достъп до учебния полигон „Ново село“, авиобазите „Безмер“ и „Граф Игнатиево“ и логистичния център в Айтос. Те са български обекти под български суверенитет. „Ново село“ се използва предимно за сухопътна подготовка и ротации, „Безмер“ и „Граф Игнатиево“ — за авиационни учения, прехвърляне и разсредоточаване, а Айтос — като тилова опора. Искането през юли 2026 г. за временно разполагане на самолети-цистерни KC-135 в „Безмер“ показва как достъпът може да бъде използван и за подкрепа на операция извън Европа, но само след съответното българско политическо решение.



В Литва, Латвия и Естония американските подразделения използват национални и натовски полигони и летища при ротации и учения. Имената на частите и числеността се менят, но функцията е постоянна: присъствие близо до потенциалната зона на криза, съвместна подготовка и готовност по-тежки сили да бъдат доведени от Полша и Германия. Тези места не трябва да се представят като нови американски територии; те са част от мрежа за достъп и усилване.





Северът и Балканите – достъп без копие на Рамщайн



В Северна Европа американското присъствие също се строи около достъп и предварително разположено оборудване. В пещерни складове в централна Норвегия морската пехота поддържа техника и запаси, които могат да бъдат извадени за арктически учения или криза, вместо всичко да се превозва през Атлантика. Новите и разширени споразумения с Норвегия, Швеция, Финландия и Дания създават условия американски сили да използват определени национални обекти, да строят необходимата инфраструктура и да складират оборудване. Това разширява мрежата, без непременно да създава постоянни американски гарнизони във всеки от тях.



На Балканите Camp Bondsteel в Косово остава голям оперативен лагер, свързан с мисията KFOR. Там е щабът на Регионално командване „Изток“, в което американски военнослужещи работят с други съюзници. Предназначението му е поддържане на сигурна среда, патрулиране, наблюдение, медицинска евакуация и готовност за реакция в рамките на натовската мисия — различна задача от възпиращата роля на базите по източния фланг.





Как мрежата се използва при криза



При реално напрежение базите не действат самостоятелно. Първо командните центрове в Щутгарт, Висбаден, Рамщайн и Неапол определят какви сили са нужни и как да бъдат придвижени. Изтребители могат да излетят от Лейкънхийт, Авиано или Шпангдалем, но полетът им се удължава от самолетите-цистерни в Милденхол или от временно разположени машини на друго летище. Транспортната авиация използва Рамщайн, Морон, Сигонела или „Михаил Когълничану“, за да разпредели хора и товари.



Сухопътните части могат да получат техника от Повидз или други складове за предварително разполагане, да се сглобят в Полша или Германия и да продължат по железопътен и автомобилен маршрут. Междувременно корабите от Рота осигуряват морско присъствие и противоракетна отбрана, а радарът в Кюреджик и комплексите в Девеселу и Реджиково подават обща картина за балистични заплахи. Базите са физическата инфраструктура; истинската способност идва от процедурите, комуникациите, договорения достъп и редовните учения, които свързват тази инфраструктура.



Същата система позволява на САЩ да действат и отвъд Европа. Южните бази в Италия, Испания, Гърция и Турция са удобни за операции към Северна Африка и Близкия изток, а германските командни и логистични центрове ги поддържат. Затова европейска база може едновременно да служи на отбраната на НАТО и на американска операция в съседен регион — но правният и политическият режим за конкретното използване зависи от споразуменията с домакина.





Какво получават САЩ и какво запазват домакините



За Вашингтон мрежата съкращава времето. Самолети, кораби и части са по-близо до потенциална криза; гориво, боеприпаси, резервни части и ремонт са на разположение; щабовете познават съюзническите процедури. Предварително разположената техника намалява нуждата всеки танк и камион да прекосяват Атлантика. Ротационният достъп пък позволява присъствието да се променя според риска.



За държавите домакини ползата е съюзническо присъствие, инвестиции в инфраструктура, обучение и по-бърза подкрепа при криза. Цената е политическа: шум, земеползване, екологични и финансови спорове и въпросът доколко даден обект може да бъде свързан с операция, която не е пряко в защита на страната. Именно затова „достъп“ не означава „празен чек“. Решенията се ограничават от националното право, двустранните договори и конкретните разрешителни процедури.



Европейската система на САЩ следователно не е редица еднакви американски бази. Тя е мрежа от различни права и функции: постоянни гарнизони, съвместно използвани национални съоръжения, складове, полигони, командни центрове, радарни и противоракетни обекти и места за временен достъп. На запад тя носи тежестта на командването и тила; на изток — скоростта на усилването; на юг — излаз към Средиземно море, Африка и Близкия изток; на север — възможност за действие в Арктика. Тъкмо връзката между тях, а не табелата на входа, прави мрежата военна сила.



Текстът е написан с помощта на ИИ

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