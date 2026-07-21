Български ученици спечелиха 37 медала на финалите на международно състезание по математика в Япония

Източник: Посолство на България в Япония/Фейсбук

Отбор от 37 български деца участва във финалите на международното състезание по математика World Mathematics Invitational в Чиба, Япония, в периода 10-14 юли и спечели общо 37 медала, съобщи Посолството на България в Япония на страницата си във Фейсбук, цитирано от БТА.



Българските ученици се завърнаха с 10 златни, 13 сребърни и 11 бронзови медала. Те получиха и още три бронзови отличия в Mini Math Creative Competition - състезание, в което учениците представят математиката чрез творчески подходи като изкуство, музика и спорт.



На българския отбор бяха присъдени и три отличия Merit, посочи дипломатическата мисия. Специалните награди The STAR of WORLD бяха връчени на учениците с най-висок брой точки от всяка държава.



Сред отличените български деца има ученици от Казанлък, Стара Загора, Русе, Варна и София.



След състезанието Калоян Гешев - деветокласникът, който постави световен рекорд по ментална аритметика, беше поканен да изнесе демонстрация съвместно с японски деца в математическа школа за скоростна калкулация в Токио. Демонстрацията беше на 16 юли.



По информация на Посолството на България в Япония срещата е дала възможност за общуване и културен обмен между българските и японските ученици. Японските деца са научили повече за България и са получили съвети по математика от българския ученик, съобщава БТА.

...