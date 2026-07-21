УНСС обяви резултатите от третото класиране

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 21 July 2026 11:25 >
УНСС обяви резултатите от третото класиране
Излязоха резултатите от третото класиране, които вече са достъпни в индивидуалните онлайн профили на кандидат-студентите.

Класираните кандидат-студенти се записват в специалността, в която са приети.

Информация за записване на новоприетите студенти можете да намерите ТУК.

Записването е възможно:

от 22 юли до 24 юли (включително) на място в УНСС – в отдел „Студенти – бакалавър“ (централен вход на УНСС, партерен етаж), в Центъра за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж) и в РЦДО – Хасково – за приетите в Регионалния център за дистанционно обучение,

от 22 юли до 23:59 часа на 26 юли (неделя) 2026 г.  онлайн.










Важно!

Кандидатстването за прием в държавна поръчка (редовна форма на обучение) с ДЗИ по математика за специалности от професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ е на място или онлайн.

Кандидат-студентите могат и да подадат заявление-декларация за прием и обучение срещу заплащане в желана от тях специалност, с изключение на специалностите „Право“ и „Медии и журналистика“.

Заявлението трябва да е адресирано до ректора на УНСС и да бъде подадено на място или чрез системата „Уеб-прием“.
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