Машините срещу поколението Z

В последните години в България се забелязва засилен интерес към практическите професии – електротехници, монтажници на соларни панели, механици, дърводелци, хлебари.

СИЛВИЯ УМНИКОВА



е управляващ партньор на Alexander Hughes България, международен консултант по човешки ресурси и сертифициран HOGAN консултант. Работи в България, Великобритания, Ирландия и Франция и отговаря за развитието на част от бизнеса на Alexander Hughes в тези държави. Има над 10-годишен предишен опит в международни корпорации, преди да се присъедини към групата Alexander Hughes през 2005 година. Магистър по биология и химия и по бизнес администрация от водещи български университети, има сертификат от програма по лидерство от Университет Корнел, САЩ. Тя е сертифициран HOGAN консултант и предлага услуги за професионална оценка на мениджърски екипи и лидери по най-добрата система за оценка в света – HOGAN Assessments Systems, както и Client-Fit оценка на мениджъри и лидери към конкретна корпоративна култура.

СИЛВИЯ УМНИКОВАПоколението Z навлиза на пазара на труда в момент, какъвто не е имало досега. Технологичните вълни винаги са променяли работата, но никога толкова бързо, никога толкова всеобхватно и никога толкова директно. Това важи с особена сила за началните позиции на пазара на труда. В България тази промяна е много отчетлива, защото дълго време икономиката ни много разчиташе на услуги, аутсорсинг и административни функции. Точно тези дейности днеспод натиска на автоматизацията и изкуствения интелект.За много млади хора „първата работа“ вече не е онова бавно, постепенно навлизане в професионалния свят, което познавахме преди години. Днес тя често е или силно трансформирана, или натоварена с изисквания, които доскоро се очакваха от хора с няколко години опит. А понякога просто първата работа липсва.КАКВО ПОКАЗВА ПАЗАРЪТАко погледнем най-голямата българска платформа за обяви за работа – jobs.bg, – картината става по-ясна. Формално entry-level и junior позиции все още съществуват. При търсене по ключови думи като junior или при филтриране по ниво се появяват стотици обяви. Но съдържанието им разказва малко по-различна история.Голяма част от тези роли са концентрирани в ИT, технологии, дигитални услуги и позиции, изискващи чужди езици. Много от тях вече предполагат конкретни умения – работа с определени софтуери, аналитични способности, базово програмиране или поне предишен стаж. Класическите „първи работи“ – административен асистент, офис служител без опит, помощни функции – все още се срещат, но са значително по-малко и честои ограничени перспективи. Това означава, че входът към пазара на труда не е затворен, но е стеснен и по-селективен. Началната позиция вече не е универсална отправна точка, а специфична ниша, до която се стига със съответния набор от умения още от самото начало.ИСТОРИЯТА НА НИКОЛА: ОТ CV-ТА КЪМ РАБОТИЛНИЦАТАНикола е на 24 години, завършил е икономика в София. Както много свои връстници, той започва с ентусиазъм да кандидатства за junior позиции – финансов асистент, анализатор, офис специалист. След десетки изпратени CV-та и няколко интервюта усещането е едно и също: изискванията са високи, очакванията – неясни, а обратната връзка – оскъдна.В един момент Никола попада точно на тези обяви, които jobs.bg изобилно показва – junior роли, които на практика изискват опит. „Започнах да се чудякога точно трябваше да го натрупам този опит“казва той. По стечение на обстоятелствата започва да помага в малка мебелна работилница. Това, което първоначално изглежда като компромис, се превръща в откритие. Работата е физическа, но конкретна. Резултатът е видим. Клиентите са реални хора, не абстрактни KPI-и. „За първи път от месеци имах чувството, че съм полезен“, споделя Никола.АВТОМАТИЗАЦИЯТА И ИЗЧЕЗВАЩАТА ПЪРВА СТЪПКААнализите на Forbes, Harvard Business Review и McKinsey потвърждават това, което се вижда и на българския пазар: изкуственият интелект измества не просто работни места, а цели кариерни пътеки. Най-уязвими са именно началните роли – там, където задачите са рутинни и лесни за автоматизация.В България това се проявява особено ясно в аутсорсинг сектора, счетоводните операции, първото ниво на обслужване на клиенти и част от административните функции. Софтуерът вече въвежда данни, отговаря на стандартни запитвания и подготвя базови отчети. Човекът остава само там, където има изключение, проблем или нужда от преценка.Парадоксът е, че именнокадри. Когато то изчезва, изчезва и плавният преход от образование към реална работа.ПОКОЛЕНИЕТО Z И ПРЕОЦЕНКАТА НА УСПЕХАПоколението Z в България все по-често поставя под въпрос класическата представа за успех. За тях кариерата не е самоцел, а средство за добър живот. Когато първата работа е несигурна, слабо платена и лишена от смисъл, мотивацията бързо се изчерпва.Това обяснява защо част от младите хора започват да търсят алтернативни пътища – временна работа, фрийланс, собствен малък бизнес или занаят. Това не е отказ от развитие, а търсене на контрол и автономия.ЗАНАЯТИТЕ: ПРАГМАТИЧНИЯТ ИЗБОРВ последните години в България се забелязва засилен интерес към практическите професии. Електротехници, монтажници на соларни панели, механици, дърводелци, хлебари – това са дейности, които трудно могат да бъдат автоматизирани и за които има реално търсене.Георги е на 27 години, от Пловдив, напуска работа в кол център и се преквалифицира като техник по климатизация.който да дойде на място и да реши проблема“, казва той. Доходите му вече са по-стабилни от преди, а усещането за перспектива – по-реално.ХИБРИДНИЯТ МОДЕЛ: ЗАНАЯТ ПЛЮС ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯНай-устойчивият път за много млади българи не е крайният избор между офис и работилница, а комбинацията между двете. Млади хора използват социални мрежи, онлайн магазини и дигитален маркетинг, за да развиват занаятчийски бизнеси. Така ръчният труд се комбинира с технологии, вместо да се противопоставя на тях.Мария от Варна, която прави керамика, продава основно онлайн. Без дигиталните платформи нейният занаят би останал локален и трудно доходоносен. С тях той става устойчив малък бизнес.КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ДЪРЖАВАТАДанните от платформите за работа и международните анализи сочат към едно и също: входът към пазара на труда става по-тесен. Ако компаниите не създадат нови, адаптирани форми на начални позиции – стажове, обучения, ротации, – рискът е да се появи цяло поколение с прекъснат кариерен старт.Образователната система също трябва да се адаптира. Теорията без практика не подготвя младите за свят, в който ИИ е част от ежедневието. Дуалното обучение, реалните проекти и партньорствата с бизнеса вече са съвсем на дневен ред.МЕЖДУНАРОДНИ ТЕНДЕНЦИИ: СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РАЗВИТИТЕ ПАЗАРИ И БЪЛГАРИЯВ развитите пазари — Западна Европа, САЩ, Скандинавия и някои части на Азия — автоматизацията и ИИ се внедряват по-бързо и по-плътно. Там компаниите често имат ресурси и регулаторни стимули да инвестират както в технологии, така и в човешки капитал: програми за преквалификация (reskilling), масивни инициативи за upskilling, публично-частни партньорства и активни политики за подкрепа на заетостта. В тези държави работодателите и правителствата все по-често осъзнават, че чисто технологичната трансформация изисква и социална и образователна компенсация. Именно затова виждаме повече национални планове за дигитални умения, субсидирани обучения и стимули за разкриване на стажантски места.На развитите пазари има и силен акцент върху „хибридните“ роли: хора, които комбинират технически умения с меки компетенции като анализ, управление на проекти, внедряване на партньорство с ИИ. Корпоративните програми там често предлагат ротации, bootcamps и стажове, които компенсират загубата на класическите entry-level позиции.В Силициевата долина и в големите европейски технологични центрове младите хора имат възможност да учат on the job с достъп до инструменти и ментори, което ускорява тяхната интеграция в новата икономика.показва, че българският пазар е все още в процес на адаптация. Макар че в ИТ сектора и някои международни компании у нас има добри практики за обучение, общата картина показва липса на мащабни, системни програми за преход на кадри. Разликата се вижда и в характера на entry-level обявите: в развитите пазари те често са ясно структурирани като trainee/graduate програми с обучение и наставничество, докато в България много от обявите са за junior роли, които предполагат вече налични умения.Това води до няколко ключови последици. Първо, на развитите пазари младите кадри по-лесно започват да се справят с автоматизацията, защото имат достъп до подкрепящи програми и възможности за бързо учене. Второ, работодателите в тези държави често виждат дългосрочна стойност в инвестирането в младите - те ценят pipeline подхода и са готови да платят повече за бъдещи таланти. Трето, социалната мрежа и различните училища, центрове за обучение, социални програми правят прехода по-лесен и по-малко рисков.В България, където ресурсите са по-ограничени, необходимостта от целенасочени политики е по-остра. Това означава, че частният сектор трябва да играе по-активна роля: да създава стажантски програми, да инвестира в дуално обучение и да работи тясно с професионалните училища и университетите.да стимулира тези практики чрез субсидии, данъчни облекчения за обучения и програми, насочени към преодоляване на ниската мотивация за преквалификация.МЕЖДУ МАШИНИТЕ И СМИСЪЛАМашините не са врагът на поколението Z. Проблемът е в липсата на мост между образование, технологии и реална работа. Българският пазар показва ясно, че entry-level ролите не са изчезнали напълно, но са се променили съществено.Поколението Z не бяга от работа. То бяга от безсмислието. И ако обществото, бизнесът и образованието не намерят начин да отговорят на това търсене, младите ще продължат да си създават собствени пътища – между машините, занаятите и един по-съзнателен начин на живот.В сравнение с развитите пазари България има предизвикателството да изгради инфраструктура за учене и преход. Но има и добри възможности, ако частни компании, институции и образователни организации обединят усилия. Страната може да използва своя дигитален потенциал и предприемаческия дух на младите, за да създаде по-гъвкав и устойчив пазар на труда.