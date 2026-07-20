Уебинар поставя фокус върху емоционалното изтощение в първите години от родителството

Първите години от живота на детето са изпълнени с радост, но и с огромна отговорност. Безсънните нощи, постоянната грижа и желанието винаги да бъдем достатъчно добри родители често изчерпват собствените ни сили, без дори да го осъзнаваме. За някои семейства това натоварване е още по-голямо, когато родителството започва с преждевременно раждане, продължителен болничен престой, специфична диагноза или ежедневие, което изисква допълнителни грижи, внимание и вътрешен ресурс.
Именно на тази тема е посветен онлайн уебинарът „Как да съхраним себе си като родител?“, който ще се проведе на 24 юли 2026 г. от 13:30 часа. Организатор е Център „Малки чудеса“ към Фондация „Нашите недоносени деца“, а водещ ще бъде Роза Грудева, психолог, психотерапевт и семеен терапевт във Фондацията. Повече информация и възможност за регистрация са достъпни на този линк
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„Родителите често оставят собствените си потребности на последно място, защото вярват, че трябва винаги да бъдат силни и на разположение на детето. Когато това продължава дълго, натрупаното напрежение започва да се отразява не само на тях самите, но и на отношенията в семейството. Грижата за себе си не означава отдръпване от детето. Грижата за себе си е и грижа за хората, които обичаме“, казва Роза Грудева.
По време на уебинара ще бъдат разгледани теми като емоционалното изтощение, тревожността, чувството за вина, усещането, че родителят не прави достатъчно, както и трудността да поиска помощ или да отдели време за себе си. Участниците ще получат практически насоки как да разпознават признаците на емоционално изчерпване и как постепенно да възстановяват собствения си ресурс, без да изпитват вина, че пренебрегват детето си.
Макар срещата да е подходяща за всички родители на деца до 5 години, специално внимание ще бъде отделено на семействата, чиито деца са родени преждевременно, преминали са през продължителен болничен престой, живеят със специфични здравословни състояния или срещат предизвикателства в развитието. Именно при тях ежедневната грижа често е съпътствана от допълнително физическо и емоционално натоварване, което остава незабелязано от околните.
„Повече от тринадесет години работим със семейства, които ни показаха нещо много важно: когато едно дете има трудно начало или специфични потребности, всички говорят за неговите нужди, но много по-рядко някой пита как е родителят. А той е човекът, който ежедневно носи тежестта на тази грижа. Затова вярваме, че подкрепата трябва да достига не само до детето, но и до хората, които са до него всеки ден. С този уебинар искаме да дадем именно такова пространство за разбиране, подкрепа и възстановяване на родителския ресурс. Защото, когато родителят е достигнал до емоционално изчерпване, най-често страда не само той, а цялото семейство. Грижата за родителя не е лукс, а част от грижата за самото дете“, казва Надежда Дренска, съосновател и член на УС на Фондация „Нашите недоносени деца“.
Уебинарът е част от образователните инициативи на платформата events.premature-bg.com
, чрез която Фондация „Нашите недоносени деца“ организира обучения и практически срещи за родители и специалисти. Участието в тези събития допринася за развитието на общественополезната дейност на Фондацията и за реализирането на инициативи в полза на преждевременно родените деца и техните семейства.
Роза Грудева е психолог, психотерапевт и семеен терапевт с дългогодишен опит в областта на позитивната психотерапия и семейното консултиране. Тя е модератор на групите за психологическа подкрепа на Фондация „Нашите недоносени деца“ и работи по инициативата за психологическа подкрепа на родители, чиито бебета са под интензивни грижи в Клиниката по неонатология на СБАЛАГ „Майчин дом“.
Всеки, който желае да подкрепи дейността на Фондация „Нашите недоносени деца“, може да го направи чрез дарение на сайта
на организацията или чрез SMS с текст DMS BEBE на номер 17 777.