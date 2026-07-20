Уебинар поставя фокус върху емоционалното изтощение в първите години от родителството

Първите години от живота на детето са изпълнени с радост, но и с огромна отговорност. Безсънните нощи, постоянната грижа и желанието винаги да бъдем достатъчно добри родители често изчерпват собствените ни сили, без дори да го осъзнаваме. За някои семейства това натоварване е още по-голямо, когато родителството започва с преждевременно раждане, продължителен болничен престой, специфична диагноза или ежедневие, което изисква допълнителни грижи, внимание и вътрешен ресурс.Именно на тази тема е посветен онлайн уебинарът „Как да съхраним себе си като родител?“, който ще се проведе на 24 юли 2026 г. от 13:30 часа. Организатор е Център „Малки чудеса“ към Фондация „Нашите недоносени деца“, а водещ ще бъде Роза Грудева, психолог, психотерапевт и семеен терапевт във Фондацията. Повече информация и възможност за регистрация са достъпни на този„Родителите често оставят собствените си потребности на последно място, защото вярват, че трябва винаги да бъдат силни и на разположение на детето. Когато това продължава дълго, натрупаното напрежение започва да се отразява не само на тях самите, но и на отношенията в семейството. Грижата за себе си не означава отдръпване от детето. Грижата за себе си е и грижа за хората, които обичаме“, казва Роза Грудева.По време на уебинара ще бъдат разгледани теми като емоционалното изтощение, тревожността, чувството за вина, усещането, че родителят не прави достатъчно, както и трудността да поиска помощ или да отдели време за себе си. Участниците ще получат практически насоки как да разпознават признаците на емоционално изчерпване и как постепенно да възстановяват собствения си ресурс, без да изпитват вина, че пренебрегват детето си.Макар срещата да е подходяща за всички родители на деца до 5 години, специално внимание ще бъде отделено на семействата, чиито деца са родени преждевременно, преминали са през продължителен болничен престой, живеят със специфични здравословни състояния или срещат предизвикателства в развитието. Именно при тях ежедневната грижа често е съпътствана от допълнително физическо и емоционално натоварване, което остава незабелязано от околните.„Повече от тринадесет години работим със семейства, които ни показаха нещо много важно: когато едно дете има трудно начало или специфични потребности, всички говорят за неговите нужди, но много по-рядко някой пита как е родителят. А той е човекът, който ежедневно носи тежестта на тази грижа. Затова вярваме, че подкрепата трябва да достига не само до детето, но и до хората, които са до него всеки ден. С този уебинар искаме да дадем именно такова пространство за разбиране, подкрепа и възстановяване на родителския ресурс. Защото, когато родителят е достигнал до емоционално изчерпване, най-често страда не само той, а цялото семейство. Грижата за родителя не е лукс, а част от грижата за самото дете“, казва Надежда Дренска, съосновател и член на УС на Фондация „Нашите недоносени деца“.Уебинарът е част от образователните инициативи на платформата, чрез която Фондация „Нашите недоносени деца“ организира обучения и практически срещи за родители и специалисти. Участието в тези събития допринася за развитието на общественополезната дейност на Фондацията и за реализирането на инициативи в полза на преждевременно родените деца и техните семейства.Роза Грудева е психолог, психотерапевт и семеен терапевт с дългогодишен опит в областта на позитивната психотерапия и семейното консултиране. Тя е модератор на групите за психологическа подкрепа на Фондация „Нашите недоносени деца“ и работи по инициативата за психологическа подкрепа на родители, чиито бебета са под интензивни грижи в Клиниката по неонатология на СБАЛАГ „Майчин дом“.Всеки, който желае да подкрепи дейността на Фондация „Нашите недоносени деца“, може да го направи чрез дарение нана организацията или чрез SMS с текст DMS BEBE на номер 17 777.