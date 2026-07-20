170 млн. евро са инвестирали пивоварите у нас за последните пет години

Източник: Съюз на пивоварите в България

В България към момента са регистрирани 42 производители на бира – от 3 големи компании до 7 малки и средни, и 32 микропивоварни. Вложенията за развитието на сектора и укрепване на местното производство на суровините през годините бележат значителен ръст. От 1994 г., когато започва приватизацията на бирените предприятия у нас - до днес, капиталовите инвестиции се изчисляват на 1 милиард и 625 млн. лева, т.е. - 831 млн евро. За последните пет години тези активи надхвърлят 331 млн. лева (170 млн. евро). Само за 2025 г. те са близо 45 млн. евро – най-високото ниво на годишна база за последните две десетилетия. Над 40% от тези инвестиции са за нови мощности в малцовото производство, което показва дългосрочна визия и увереност в развитието на сектора, включително в регионален мащаб.



Днес в сградата на БТА Съюзът на пивоварите в България – СПБ организира пресконференция за тържественото отбелязване на три емблематични за сектора годишнини: 145 години българска пивоварна индустрия, 70 години пивоварна наука и 35 години от създаването на браншовата организация. На събитието бяха представени постиженията, с които пивоварният сектор затвърждава позициите си на отговорен, прозрачен и иновативен бизнес.



Браншът осигурява работа на около 22 000 души по цялата производствена и търговска верига. От тях 9% са директно заетите в пивоварните предприятия. ,,Средната работна заплата в тях надхвърля 1650 евро и остава най-високата в хранително-вкусовата промишленост. Всеки зает в бирената индустрия в България произвежда годишно 232 хиляди литра пиво (по данните за 2025 г.).“, коментира Ивана Радомирова – изпълнителен директор на СПБ. За сравнение - в Румъния този индикатор е 256 000 литра и в Гърция – 195 000 литра. По време на пресконференцията между СПБ и синдикатите за 14-ти път беше подписан поредният Браншови колективен трудов договор. С него бирените компании осигуряват по-благоприятни от нормативно определените условия на труд, заплащане и развитие на човешкия капитал.



През 2025 г. производството на бира в страната е 4 420 000 хектолитра, а продажбите са почти 5 млн. хектолитра. Макар и при спад в обемите от 5% спрямо 2024., три четвърти от българите консумират бира поне веднъж месечно, а над половината – всяка седмица. Годишната консумация на пиво през 2025 г. е 76 литра на глава от населението, включително и безалкохолната бира.



Според председателя на СПБ Владимир Иванов спадът в продажбите следва общоевропейската тенденция. По данни на Пивоварите на Европа производството и потреблението на бира в ЕС също намаляват, но България запазва 13-ото си място и по двата показателя. Общо в страните от ЕС производството на бира бележи спад с 2,9%, а потреблението – с 3,2% спрямо 2024 г. От 2019 г. насам европейското производство на бира е спаднало с 8,6%, а продажбите – с 9,2%.



Българските пивовари се адаптират към променящите се потребителски предпочитания чрез продуктови иновации и интересни нови вкусове и асортименти. За последната една година на пазара са позиционирани 20 нови марки и видове бира, вкл. с 0% алкохол. Безалкохолната бира продължава впечатляващия си растеж, а портфолиото допълнително се разширява и от нискоалкохолни бирени миксове. Това е и най-отчетливата тенденция и на европейско, и на национална ниво. През 2025 г. обемите в продажбите на безалкохолна бира в страните от ЕС са се увеличили с 6%, а от 2020 г. насам ръстът надхвърля 38%. Днес една от всеки дванадесет бири, консумирани в ЕС, е безалкохолна. Данните на СПБ сочат, че през 2025 г. у нас са продадени 122 780 хектолитра безалкохолна бира, което е с 53% увеличение спрямо 2024. За първите шест месеца на 2026 година вече има нов ръст от 14% в продажбите на безалкохолна бира. Това отразява променящите се предпочитания на потребителите, нарастващия стремеж към умерена консумация и продължаващите инвестиции на пивоварите в иновации, качество и по-голям избор за консуматорите.



Всички участници в пресконференцията силно подчертаха, че темата за устойчивото управление на ресурсите е сред най-важните приоритети на бирената индустрия. Затова въвеждането на депозитна система за опаковки от напитки продължава да бъде от ключово значение за бъдещото развитие на пивоварния бранш. България е задължена да изгради такава система до края на 2028 г. съгласно Регламент (EС) 2025/40 на ЕС за опаковките, но все по-тревожно изостава в този процес, вкл. и предвид условията за приемането ни в ОИСР. Това е и поводът Икономическият и социален съвет да излезе с Резолюция за ускоряване на процесите по въвеждането на депозитната система.



,,След като на 21 май тази година приключи общественото обсъждане на подготвения от МОСВ Законопроект за бъдещата депозитна система, очакваме последващите етапи за неговото приемане да продължат. Надяваме се МОСВ час по-скоро да рестартира диалога със заинтересованите страни и в дух на прозрачност и балансирани решения да се постигне напредък по темата, България има уникалния шанс да изгради успешна депозитна система съгласно изискванията на Регламента и в същото време да взаимства най-добрите модели и практки, прилагани в 17-те страни на ЕС с такива система. Да се поучи от техните достижения, но и грешки.“, коментира изпълнителният директор на СПБ - Ивана Радомирова.



Според актуално проучване на Ипсос, 87% от българите на 15+ години са мотивирани срещу 10 евроцента депозитна такса да връщат ПЕТ бутилки и кенчета от безалкохолни напитки, бира и бутилирани води. Така ще се намалят и разходите на домакинствата, тъй като сега всички граждани плащат за една ПЕТ опаковка три пъти - чрез такса смет, чрез продуктовата такса, включена в крайната цена за консуматора и трети път – с наказателната такса за нерециклираните пластмасови опаковки (т. нар. Plastic Levy).



В рамките на 70-годишния юбилей на българската пивоварна наука беше отчетено, че през последните пет години са реализирани над 20 научни изследвания, свързани с технологията и качествата на пивото. Благодарение на новите изследвания и публикации на проф. Габриела Маринова, д-р Сергей Иванов, проф. д-р Донка Байкова, гл. ас. д-р Петър Недялков и др., все повече хора знаят за антиоксидантите в бирата, полезното влияние на съставките и сортовете хмел в пивото, мястото на бирата в балансираната диета. Тук са и най-авангардните РНК и метагеномни анализи, които картографират микробиома на бирата и подпомагат разработването на нови продукти и производствени технологии.



Пресконференцията на СПБ събра представители на бранша, медиите и редица партньори. По повод юбилейните годишнини и постиженията на бранша Съюзът на пивоварите получи 10 грамоти и поздравителни адреси. Със специално обръщение и благословия почете българските пивовари и Негово Преосвещенство епископ Тихон, Патриаршески викарий и дългогодишен духовен наставник и благословител на българската пивоварна общност.

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