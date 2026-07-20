ЕС налага глоба от 550 млн. евро на "АлиЕкспрес"

Европейската комисия обяви днес глоба от 550 млн. евро (628,7 млн. долара) за китайската онлайн платформа "АлиЕкспрес" (AliExpress) за продажба на незаконни стоки, предадоха световните агенции.



Онлайн гигантът, който е собственост на "АлибабаГруп" (Alibaba Group), в продължение на седмици не е премахнал от платформата си стоки като фалшиви дрехи, опасни играчки и опасни козметични продукти, констатира Комисията, като отбеляза, че компанията не е направила достатъчно, за да защити потребителите в ЕС от такива продукти.



"Разпространението на фалшиви дрехи, опасни играчки, опасни козметични продукти и други незаконни и вредни стоки не е неизбежна цена за онлайн пазаруването – това е неспазване от страна на "АлиЕкспрес" на задълженията съгласно Закона за цифровите услуги", заяви вицепрезидентът на Еврокомисията Хена Виркунен.



Търговците, които "трябваше да бъдат санкционирани от "АлиЕкспрес" за продажба на незаконни продукти на платформата, в някои случаи бяха оневинени и често успяваха да продължат дейността си", според ЕК.



Онлайн гигантът е обвинен и в това, че не разполага с достатъчно персонал за проверка на потенциално незаконни продукти. Инспекторите са прекомерно натоварени, посочи Комисията. Незаконни продукти дори са били препоръчвани или промотирани, преди "АлиЕкспрес" да ги премахне от платформата.



Проверените от Еврокомисията тестове са показали, че въпреки усилията за мониторинг на компанията, на платформата са останали голям брой фалшиви тениски, обувки и опасни детски играчки.



"АлиЕкспрес" има срок до 20 октомври да представи план за отстраняване на нарушенията.



(БТА)

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...