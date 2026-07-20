Postbank представя нов корпоративен уебсайт

Postbank представя своя нов корпоративен уебсайт - следващ етап от развитието на дигиталното присъствие на банката, създаден около начина, по който клиентите търсят информация, използват онлайн услуги и взаимодействат с финансовата институция. Новата платформа следва философията Inspired by you, като поставя нуждите и очакванията на потребителите в основата на всяко решение.



Разработен по концепцията AI first и mobile first, сайтът е изграден така, че да отговаря на съвременните очаквания на клиентите за бърз, лесен и интуитивен достъп до информация, продукти и услуги, като осигурява впечатляващо потребителско изживяване от всяко устройство.



Новият корпоративен сайт обединява на едно място основните банкови продукти, дигиталните услуги и възможностите за онлайн обслужване. Платформата предлага по-ясно представяне на информацията, богато видео съдържание и визуална идентичност, изцяло съобразена с обновения бранд на Postbank, като в същото време позволява гъвкаво развитие и внедряване на нови функционалности в синхрон с нуждите и очакванията на клиентите.



Промяната е част от цялостната стратегия за дигитална трансформация на банката. Новият технологичен подход, обновената архитектура на съдържанието и съвременният визуален език са разработени така, че корпоративният сайт да изпълнява ролята на една от основните точки на контакт между Postbank и нейните клиенти. Съдържанието е структурирано според начина, по който хората и съвременните AI асистенти търсят и откриват информация днес. За клиентите това означава - интуитивен режим на работа, по-бърз достъп до важните детайли и качествено journey от началото до края. Този ефект се комбинира безпогрешно с динамичното и ангажиращо съдържание, богато на видео формати и интерактивни елементи.



„За нас всяка промяна започва с един въпрос – как да направим взаимодействието с Postbank по-естествено за хората. Именно тази идея стои зад новия ни корпоративен сайт. Той е създаден не просто като нова дигитална платформа, а като пространство, което улеснява достъпа до информация, продукти и услуги, съобразени с начина, по който клиентите общуват с банката днес. Философията Inspired by you означава именно това – да слушаме внимателно потребностите на хората и да ги превръщаме в решения, които правят интеракцията с банката по-лесна и по-интуитивна“, заявяват от Postbank.



Новата платформа е реализирана за по-малко от шест месеца, което я прави сред най-бързо осъществените дигитални трансформации от подобен мащаб на пазара. Проектът е част от стратегическата визия на Postbank за еволюция на дигиталната й екосистема и е доказателство за способността на банката да реализира сложни технологични проекти с високо качество и в кратки срокове.



С представянето на новия сайт Postbank продължава последователно да развива дигиталното си присъствие, така че всяко взаимодействие с банката - независимо дали започва онлайн или в банков офис - да бъде по-лесно, по-бързо и по-близо до очакванията на клиентите.



Обновяването на корпоративния сайт е част от последователните инвестиции на Postbank в развитието на нейните дигитални канали. През последните години банката реализира редица стратегически проекти, насочени към разширяване на възможностите за дистанционно обслужване, автоматизация на процесите и внедряване на нови технологични решения. Новата платформа естествено допълва тази посока, като създава още по-тясна връзка между клиентите и дигиталните услуги на банката.

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