Милиард хуманоидни роботи с изкуствен интелект ще бъдат създадени до 2040 г.

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 20 July 2026 10:53 >
Милиард хуманоидни роботи с изкуствен интелект ще бъдат създадени до 2040 г.
Източник: vecteezy
Един милиард хуманоидни робота с инсталиран изкуствен интелект ще бъдат създадени до 2040 г., като ще донесат фундаментална промяна в работната среда. Това прогнозира главния изпълнителен директор на японския технологичен концерн "СофтБанк" (SoftBank) Масайоши Сон, цитиран от Киодо. 
 
"Ерата на хората като най-висша форма на живот ще приключи", каза Сон на годишната конференция на компанията, допълвайки, че до 2040 г. се очаква да работят 100 трилиона агента с ИИ.  
 
Агентите с ИИ ще бъдат способни да се самовъзпроизвеждат и да позволяват на други да еволюират и създават нови агенти, бележейки прехода от общество, в центъра на което са хората, към такова, в чиято основа са машините. 

"Хората ще трябва да еволюират заедно (с ИИ агентите), вместо да ги отхвърлят", каза Сон. 
  
Секторите, свързани с ИИ, ще генерират около 20 процента от световния брутен вътрешен продукт до 2040 г., или 43 трлн. долара, сочи още прогнозата. 
  
Според Сон за центровете за данни, обслужващи ИИ технологиите, когато те станат основен двигател на икономиката, ще са необходими 3 теравата електроенергия или близо 1,8 пъти сегашното потребление на електроенергия в целия свят, а след прогнозната година - още с по 1 терават годишно. 

Инфраструктурата за ИИ ще изисква годишни инвестиции от 5 трлн. долара, допълни шефът на "СофтБанк". 

През последните години японският технологичен и инвестиционен гигант концентрира инвестициите си към компании, свързани с ИИ, включително полупроводници, роботика и центрове за данни.

(БТА)
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