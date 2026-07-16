Primeclass София превърна лаундж зоната си в сцена за българското съвременно изкуство

От откриването си през март 2026 г. Primeclass лаунджът на Терминал 2 на летище „Васил Левски“ - София предлага на пътниците много повече от първокласно летищно обслужване. Чрез специално създаденото арт пространство Local Artist Wall, разработено в сътрудничество с фондация MUSIZ, лаунджът се утвърждава като динамична културна платформа, която представя българското съвременно изкуство пред международна аудитория от пътуващи.



Във времена, когато летищата все повече се превръщат от транзитни точки в пространства за преживявания, култура и срещи, Primeclass София предлага нов прочит на летищното гостоприемство - такъв, в който местното творчество е неразделна част от пътешествието.



Изложбата, реализирана съвместно с фондация MUSIZ, събира произведения на трима съвременни артисти, работещи в София - Александър Вълчев, Симеон Симеонов и Стела Василева. Техните творби са представяни в престижни български институции и международни платформи, включително артистични резиденции в Cité internationale des arts в Париж, KulturKontakt във Виена и Cultural City Network в Грац. Вместо да използва изкуството като декоративен елемент, проектът превръща пространството в жива среда, където се срещат пътуването, културата и съвременният визуален език.



Разположена по естествения маршрут на посетителите, Local Artist Wall превръща времето преди полет в културно преживяване, представяйки България чрез нейния съвременен художествен облик, а не чрез традиционните образи на местната култура.



„В Primeclass вярваме, че летищата могат да бъдат значими културни пространства, а не само функционални обекти. София ни даде възможност да създадем изживяване, което е дълбоко свързано с духа на града и неговата творческа енергия“, коментира Айлин Алпай, директор „Маркетинг и дигитални технологии“ в TAV Operation Services.



Куратор на изложбата е Гергана Михова от фондация MUSIZ. Експозицията представя три различни художествени практики, които изследват начина, по който човек създава смисъл в свят, белязан от фрагментация, абстракция и постоянна промяна.



„Local Artist Wall събира трима артисти, чиито практики се движат около обща тема - как хората изграждат смисъл в свят, който възприемаме като фрагментиран, абстрактен и преходен. Вместо да разглеждаме абстракцията като разпад, я възприемаме като продуктивно състояние - поле, от което непрекъснато възникват системи, митове, тела и спомени. Летищният лаундж се превръща в пространство за срещи и обмен, отразяващо все по-видимото присъствие на България на съвременната художествена сцена“, казва Гергана Михова.



В експозицията са представени общо 14 оригинални произведения: 6 на Александър Вълчев, 4 на Симеон Симеонов и 4 на Стела Василева.



Подборът включва геометричните и пространствени композиции на Вълчев от неговата серия „Неокубизъм“, вдъхновена от взаимодействието между ред и хаос и от новия прочит на модернизма от началото на XX век. Творбите на Симеонов изследват връзката между геометричните форми и органичните форми на тялото, а архитектурните рисунки на Василева разглеждат градската памет, пространствените трансформации и променящата се идентичност на съвременния град.



Заедно произведенията се съчетават в многопластов визуален разказ, който съпътства пътниците между заминаването и пристигането, създавайки различен ритъм на възприятие в динамичната среда на летището.



„Серията „Неокубизъм“, която развивам от 2019 г. насам, продължава моето изследване на формата и пространствените отношения, но през съвременен прочит. Виждам множество паралели между днешното време и първата половина на XX век и именно затова се обръщам към изразните средства, характерни за този период“, споделя Александър Вълчев.



Всички представени творби са оригинали и могат да бъдат закупени, като информация за продажбите е достъпна чрез QR код. Изложбата е достъпна за всички гости на Primeclass лаунджа.



За участващите артисти летищната среда променя начина, по който техните творби се възприемат - не от посетители, които целенасочено влизат в галерия, а от пътешественици, които се движат между градове, култури и различни състояния на съзнанието.



Local Artist Wall отразява и по-широките процеси в българската сцена за съвременно изкуство, която се радва на все по-голям интерес благодарение на новото поколение артисти, разширяващите се институционални платформи и нарастващия международен обмен. С корени в местната история, но същевременно ангажирани с глобалния художествен дискурс, творбите, представени в Primeclass София, предлагат на пътниците съвременен поглед към творческия облик на България.



Създадена като развиваща се платформа, а не като статична инсталация, Local Artist Wall ще продължи да се обогатява чрез бъдещи участия на нови артисти, културни партньорства и локално вдъхновени истории в избрани локации на Primeclass по света.

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