Турция е най-скъпият пазар за „айФон" в света

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 16 July 2026 09:49 >
Турция е най-скъпият пазар за „айФон" в света
Източник: GettyImages
Турция е най-скъпият пазар за телефони „айФон“ (iPhone), като най-новият модел на „Епъл“ (Apple) там се продава за над 2500 долара, сочи проучване на Изследователския институт на германската Дойче Банк (Deutsche Bank), цитирано от сайта „Търкиш минит“.

Според проучването, което изследва ценовите тенденции по света, в Турция най-новият модел на „Епъл“ – „айФон 17 Про Макс“ (iPhone 17 Pro Max) - в момента се предлага на цена от 132 999 турски лири (2 592 долара). Проучването отчита, че тази цена е малко над два пъти по-висока от цената на същия модел в САЩ, а за закупуването на въпросният телефон към момента са нужни над четири минимални месечни заплати в Турция. 

Основна причина за значителната разлика в цената на „айФон“ в Турция са различните допълнителни данъци, които турските потребителите дължат, и високата инфлация в страната, отбелязва „Търкиш минит“.

Турция прилага специален данък върху потреблението на мобилни телефони от 25 процента, 40 процента или 50 процента в зависимост от данъчната основа на различните модели. Телефоните с данъчна основа над 9000 лири, сред които са повечето модели на „Епъл“, попадат в най-високата категория от 50 процента според действащата система за таксуване. 

За телефоните в Турция се дължи и още една допълнителна такса. Наред със стандартната в Турция ставка на данъка върху добавената стойност от 20 процента мобилните телефони в страната се облагат и с допълнителна 12-процентова такса, наложена от държавния радиотелевизионен оператор ТРТ. 

Причина за високата цена на телефоните „айФон“ в Турция са и високите нива на инфлация. По данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ) потребителските цени в страната са се повишили с 32,11 процента през юни спрямо същия месец на предходната година. Към днешна дата турската лира се търгува на курс 47 към 1 спрямо американския долар, като за последните 12 месеца тя е изгубила над 16 процента от стойността си спрямо него – факт, който също спомага за високите цени на някои вносни стоки.
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