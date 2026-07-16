Ценностите са нашето ДНК

АННА ГАБРОВСКА e ръководител „Култура и човешки капитал“ във Филип Морис България, където от 2019 г. води трансформацията на функцията и изграждането на силна растяща организация. Тя има над 20 години опит в управлението на човешки ресурси в международни компании като Делойт и Кока-Кола ХБК. По образование е социолог, а кариерата и` започва като журналист – основа, която формира нейния комуникационен стил и умението да изгражда доверие и диалог. Днес Ани стои зад редица ключови програми за развитие, прозрачност и подкрепа на служителите и е един от двигателите на съвременната култура на Филип Морис България.



Когато целите са амбициозни, по-високи от „обичайно реалистичното“, тогава те дават смисъл, фокус и заряд на екипа Когато целите са амбициозни, по-високи от „обичайно реалистичното“, тогава те дават смисъл, фокус и заряд на екипа

Текстът е публикуван в бр. 62 на сп. Business Global.Когато искаме да бъдем по-добри, ние наистина ставаме по-добри. Във Филип Морис България това започва с визия – ясна, вдъхновяваща и смислена. Визия за по-добро бъдеще, която да ангажира и мотивира хората в компанията.И виждаме, че тази визия резонира с всички поколения в екипа, защото носи реална промяна. Нашата амбиция да предложим научнообоснована по-добра алтернатива на пълнолетните пушачи е именно такава. Тя не е просто технологичен напредък, просто нов продукт – тя променя статуквото. Научните доказателства зад нашите бездимни продукти дават увереност на нас, и на потребителите, че това е реален, по-добър избор. Потребителите ни вдъхновяват ежедневно. Те ни помагат да продължим да се развиваме, за да предлагаме решения, които наистина имат значение.Това признание е много повече от един сертификат, то показва нашата последователност и устойчивост. Фактът, че вече десет години получаваме отличието Top Employer, е доказателство, че не стоим на едно място. Ако просто повтаряхме едни и същи практики, щяхме да сме остарели. Вместо това ние се развиваме, адаптираме се и често изпреварваме глобалните тенденции в управлението на хора.За нас това отличие означава, че работим с реална грижа към колегите ни. Създаваме среда, в която служителите искат и са спокойни да споделят, създаваме пространство за открит разговор, за обмяна на идеи, за търсене и получаване на обратна връзка. Именно в тези разговори се раждат изключителни предложения от екипите, които след това внедряваме в бизнеса.Пример за напредничав подход е въвеждането на т.нар. Global Jobs & Skills Architecture – вътрешна методология, която показва прозрачно ясно какви роли съществуват в компанията, какви умения и знания се изискват за всяка от тях. Така даваме възможност за служителите ни с помощта на техните мениджъри да изграждат своя индивидуален кариерен път, който се базира на натрупване на опит. Методологията обхваща всички функции в организацията и включва както знанията, уменията, способностите, които ще са ключови за нашето бъдеще, и е основа за създаването на индивидуални планове за развитие с много високо качество и конкретика.Друг пример е инициатива, която стартирахме миналата година – серия вътрешни онлайн събития Let’s Talk About, в която темите се определят директно от служителите. Каним вътрешни и външни експерти, например темата за въвеждане на еврото породи огромен интерес. Това създава среда на доверие, прозрачност и реални възможности за избор.В крайна сметка нашата цел е една – да подкрепяме амбицията на хората. Защото, когато служителите имат свободата да се развиват, компанията неизбежно върви напред.Всички тези елементи – лидерски стил, начин на вземане на решения, отношение към хората, комуникация и признание, са важни. Но в основата на всичко стоят ценности. Те са нашето ДНК. Те ни обединяват. Искрено вярвам, че когато ни е грижа един за друг, ние сме по-силни заедно и можем да променяме правилата на играта. Точно това изречение събира в себе си трите ни основни ценности и те не са просто думи. Те са част от нашето ежедневие от нашето „как-го-правим“. Те присъстват в ключови процеси като оценка на изпълнението и развитието на таланти, но най-важното е, че присъстват в поведението, в общуването ни вътре, но и извън компанията.Не просто говорим за ценностите, а избираме съзнателно да ги „практикуваме“ всеки ден, да ги прилагаме в малките и големите решения. И когато измерваме това чрез нашето проучване за ангажираност, виждаме, че 95% от колегите ни вярват, че именно ценностите са ключът към успешното бъдеще на компанията. Това е най-ясното доказателство, че културата, която градим, е споделена, автентична и устойчива.Нашата цел не е просто да променяме, а да надграждаме. Кампанията „Поеми по нов път“ е силен пример за това. Тя не е само employer branding инициатива – тя изгради по-голяма видимост за нашия търговски отдел и вече виждаме конкретни резултати: повече кандидати, по-висока разпознаваемост и значително по-силно позициониране на търговския ни екип на пазара на труда. Получихме и награда за концепцията и изпълнението на кампанията, което е признание за нашата работа към външната аудитория.Но голямата задача е вътре в компанията. Ние сме си поставили амбициозната цел да продължим да развиваме най-добрия търговски екип. Затова миналата година започнахме създаването на много конкретен, ясно структуриран план за развитие на хората на всички нива в търговската функция. За тази цел организирахме центрове за оценка на всяко ниво – от опитните лидери до младите таланти. Така можем да достигаме до високия стандарт, който сме си поставили като професионалисти. Когато хората имат подкрепа да искат да достигнат този стандарт, те могат да изградят собствен път напред. Нашата роля е да създадем условията, да дадем инструментите да бъдем близо до тях, за да могат те да направят тази промяна възможна.Вдъхновението е онзи елемент, който не можеш да измериш, но можеш да усещаш много ясно – в енергията, в мотивацията, в начина, по който хората действат. При нас вдъхновението идва от целите, които си поставяме. Ако целта е средна, резултатът ще бъде среден. Но когато целите са амбициозни, по-високи от „обичайно реалистичното“, тогава те дават смисъл, фокус и заряд.Днес промяната е константа – скоростта на бизнеса, неговата сложност, новите поколения в организациите, хибридната работа и изкуственият интелект изискват от нас различен тип лидерство и смелост. Ние във Филип Морис България прегръщаме тези възможности, не ни е страх. Вече дори не говорим за „новата реалност“, стремим се да живеем в бъдещето чрез всичко, което правим. Това означава да сме адаптивни, отворени към иновациите, готови да учим и да се променяме. И всъщност именно това е вдъхновяващото: когато гледаш напред, промяната престава да е хаос и се превръща в пространство за развитие и напредък за бизнеса, за хората и за културата ни.Лидерството винаги е бил и ще остане ключовият фактор за развитието на една компания. Не бих казала, че скъсяваме времето за „изграждане на лидер“, но със сигурност ускоряваме времето за натрупване на опит.Само миналата година над 40% от служителите ни смениха роли. Това не се случва по инерция и не е самоцел, това е реакция към външната среда и нейната динамика. Понякога подобно темпо може да създаде усещане за нестабилност или напрежение, но от гледна точка на развитието на таланти резултатът е изключително позитивен.Тази висока скорост на движение води до много по-качествен и по-работещ succession plan (план за приемственост), която всъщност дава отговор на въпроса как развиваме лидерите си. Когато приемствеността е подсигурена „на всички нива“, това означава, че сме създали устойчива рамка, която гарантира, че организацията ще има силни лидери и след пет, и след десет години.А ролята на лидерите без титла е също толкова важна. В компанията ни има много хора, които влияят, вдъхновяват, дават пример и движат промяната, без формално да заемат ръководна позиция. Това е лидерство в действие – лидерство чрез поведение, компетентност, ценности.И всъщност това е нашата цел: не само да развиваме лидери „по длъжност“, а да подкрепяме култура, в която хората се чувстват уверени да бъдат лидери чрез това, което правят най-добре всеки ден.Отборът е успешен не защото поставяме етикет „талант“ върху определени хора, а защото споделяме общи ценности, цели и култура. Успехът идва от синергията – от умението да работим заедно, да се подкрепяме и да допринасяме за общия резултат. Във всеки екип, както и във футбола има различни роли: голмайсторите са видими, но вратарят, защитниците и халфовете имат същата стойност. В нашия контекст това са например back office позициите, експертните екипи, колегите на терен – всички звена в една верига, която работи само когато върви в синхрон.Точно затова, когато правим подбор, ние винаги търсим най-добрите кандидати – хора с широко мислене, потенциал, адаптивност и желание да растат. Но нашият фокус не е върху „единици звезди“, а върху силния отбор. За нас е важно не един човек да блести, а целият екип да успява.Развитието на таланти започва още от стажантската ни програма. Чрез нея откриваме и развиваме бъдещи професионалисти още в началото на тяхната кариера. Тя е създадена така, че стажантите да работят по реални бизнес проекти, да получават менторство от опитни колеги и да развиват умения, които им помагат да направят уверена стъпка напред. Много от участниците в програмата остават в компанията именно защото виждат, че тук има пространство да растат, да бъдат чути, да допринасят.Вчера. Имахме бизнес ревю с президента ни за регион Европа и освен чисто бизнес резултатите, най-силното нещо, което се виждаше, беше доверието – доверието към екипа ни в България. Филип Морис България има изключително добро позициониране в толкова голяма и комплексна организация. Видими сме, уважавани сме и това се дължи на всеки един колега, не на един човек или една функция. А вчера го чухме ясно: нашата репутация, нашият принос и скоростта ни на растеж се виждат на най-високо ниво. Това ме накара да се почувствам истински горда – с екипа, с усилията, с отдадеността и с начина, по който представяме България на глобалната карта на организацията.