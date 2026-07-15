Румъния е на крачка от кредитния рейтинг, при който не се препоръчват инвестиции

Министерство на финансите на Румъния

Румъния започна поредицата от срещи с представители на международните рейтингови агенции в рамките на процедурата по оценка на суверенния кредитен рейтинг на страната, съобщават местните медии. И трите големи международни агенции – „Ес енд Пи Глоубъл Рейтингс“ (S&P Global Ratings), "Мудис" (Moody's) и "Фич" (Fitch) – поддържат „негативна“ перспектива за суверенния кредитен рейтинг на Румъния, което поставя страната само на една стъпка от понижаване до категорията „junk“, при която не се препоръчват инвестиции.



Представители на Министерството на финансите проведоха вчера технически разговори с експерти на агенция „Фич“ (Fitch), а в периода 13-19 юли ще се състоят срещи и с трите големи рейтингови агенции, които ще се провеждат както присъствено, така и онлайн, съобщи министърът на финансите Александру Назаре.



Министърът подчерта, че запазването на инвестиционния кредитен рейтинг е основен приоритет, тъй като от него зависи достъпът на Румъния до международните финансови пазари и цената, при която страната може да се финансира.



Румъния е в процедура по прекомерен бюджетен дефицит от 2020 г., а през 2024 г. този показател достигна най-високата стойност в ЕС – 9,3 процента от брутния вътрешен продукт. Страната се е ангажирала пред Европейската комисия със 7-годишен фискален план, който предвижда дефицитът да бъде сведен до около 2,4 процента от БВП до 2031 г.



През първото тримесечие на 2026 г. държавният дълг на Румъния за първи път надхвърли 60 процента от БВП, а през май годишната инфлация достигна 10,9 процента, което бе най-високото ниво в ЕС и най-високото в Румъния от три години насам.



В същото време в страната се разрази политическа криза, след като правителството на т. нар. "проевропейска" коалиция бе свалено от власт с вот на недоверие, внесен от най-голямата парламентарна сила - Социалдемократическата партия, и крайната десница, оглавена от "Алианс за обединение на румънците".



Социалдемократическата партия се обърна срещу коалиционните си партньори заради несъгласие с мерките за икономии, предприети от лятото на 2025 г., които включват замразяване на заплати и пенсии в бюджетния сектор, увеличение на данък добавена стойност (ДДС) и акцизи, намаляване или премахване на някои данъчни облекчения. Реформите се насочиха и към държавната администрация и фирмите с мажоритарно държавно участие, включително в енергийния сектор.



Въпреки че мерките за икономии бяха посрещнати в Румъния със стачки, протести и социално недоволство, те доведоха до намаляване на бюджетния дефицит в края на 2025 г. до 7,65 процента от БВП. За тази година целта за дефицита е заложена на 6,2 процента от брутния вътрешен продукт.



В края на юни премиерът Илие Боложан, който сега управлява с ограничени правомощия, съобщи, че изпълнението на бюджета за първите пет месеца на годината показва, че бюджетният дефицит на Румъния е намалял с над 40 на сто, предаде Аджерпрес. Боложан отбеляза, че това е ясен знак, че държавата започва да харчи по-близо до това, което може да си позволи.



Президентът Никушор Дан коментира снощи от Париж, където бе на посещение, че предварителните данни за първите пет месеца на годината показват благоприятно развитие по отношение на бюджетния дефицит.



"Цифрите са добри", каза президентът Никушор Дан и допълни, че няма риск Румъния да изпадне в категория „боклук“ (junk), докато се вмества в определените цели за бюджетния дефицит.



„Това зависи от рейтинговите агенции, но аз лично на този етап не виждам риск. Разбира се, когато една рейтингова агенция дойде, за да направи оценка, един от факторите, които взема предвид, е политическата стабилност. Докато има гаранция, че няма да се отклоним от целите за бюджетния дефицит, които политическите партии ясно са поели като ангажимент, аз не виждам такъв риск (…), каза президентът, цитиран от Аджерпрес.



„Румъния твърдо се придържа към ангажимента си за фискална консолидация и макроикономическа стабилност", каза министърът на финансите Александу Назаре след срещата вчера с експертите на рейтинговата агенция "Фич". Министърът увери, че Букурещ последователно продължава да прилага договорените с Европейската комисия мерки за корекции и реформи.



"Запазването на кредитния рейтинг на страната е задължително условие за финансовата стабилност на Румъния в настоящия период", каза министърът. Той припомни, че рейтингът не е просто технически показател, а влияе върху доверието на инвеститорите, върху разходите, които понася цялата икономика, както и върху способността на държавата да финансира инвестиции и обществени услуги.



На срещата с експертите на "Фич" представителите на Министерството на финансите са подчертали, че мерките за фискална консолидация, приети от 2025 г. насам, вече дават видими резултати по отношение на бюджетните приходи. Делегацията на министерството е изтъкнала значението на запазването на висок темп на инвестициите, финансирани с европейски средства, като основен стълб за подкрепа на икономическата активност и компенсиране на краткосрочните ефекти от фискалните корекции.



Европейските средства представляват ключов двигател на румънската икономика в настоящия период, а през първите пет месеца на годината около 71 процента от всички публични инвестиции са били финансирани пряко от европейски фондове и средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, отбелязаха от Министерството на финансите в прессъобщение, получено в Аджерпрес.



Настоящата политическа криза обаче застрашава реформите и усвояването на средства от ЕС, а също така доведе до обезценяване на румънската лея.



Румъния рискува да загуби 4,5 млрд. евро по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), алармира телевизия Диджи 24. Шест реформи, от които зависи отпускането на средствата, чакат одобрение от парламента, където вече трети месец не може да бъде постигнато парламентарно мнозинство за встъпване в длъжност на ново правителство.



Липсата на консенсус за сформиране на ново правителство води и до липса на консенсус за европейските средства, коментира телевизията.



Лидерите на партиите от бившата управляваща коалиция се срещнаха в понеделник с президента Никушор Дан в пореден опит за намиране на изход от политическата криза, но срещата отново завърши без резултат.



След разговорите обаче Социалдемократическата партия заплаши, че няма да гласува някои закони по НПВУ.



Оценката на рейтинговата агенция „Фич“ ще бъде публикувана на 31 юли, бе съобщено след вчерашната среща с делегацията на Министерството на финансите, предаде Аджерпрес. Предстоят консултации и с рейтинговата агенция „Мудис“ (Moody's), чиято оценка се очаква в началото на август.



(БТА)

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