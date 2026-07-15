На 21 юли започва приемът за магистърските специалности в УНСС

От 21 юли 2026 г. УНСС започва приемът на документи за кандидатстване в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър“ за зимния семестър на учебната 2026/2027 година.



Кандидатите могат да подадат документите си на място в университета до 28 август вкл., а онлайн кандидатстването ще бъде възможно до 23:59 ч. на 30 август (неделя) 2026 г.



Приемът за всички магистърски специалности се осъществява чрез конкурс по документи и/или полагане на електронен кандидатмагистърски тест.



Право да кандидатстват за обучение в ОКС „магистър“ имат лица, които притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“. УНСС предлага възможности за обучение в редовна и дистанционна форма – както държавна поръчка, така и срещу заплащане.



Университетът предлага богато разнообразие от магистърски специалности в различни професионални направления, които позволяват на студентите да надградят придобитите знания, да развият нови компетентности и да повишат своята конкурентоспособност на пазара на труда.



Сред възможностите за обучение са и двойните магистърски програми, реализирани в партньорство с престижни международни университети, сред които Университетът по международни науки – Рим, и Университетът „Джао Тонг" в Китай. Предлага се и международен академичен обмен в рамките на европейския университетски алианс ENGAGE.EU.



Електронният кандидатмагистърски тест и изпитът по английски език ще се проведат на 1 септември 2026 г., а резултатите от тях ще бъдат обявени на следващия ден – 2 септември. Класирането ще бъде публикувано на 3 септември, а записването на новоприетите студенти ще се извърши в периода от 8 до 15 септември 2026 г. както на място в университета, така и онлайн.



Подробна информация за условията за кандидатстване, графика на приема, необходимите документи и предлаганите магистърски специалности е публикувана в раздел „Прием – Магистри“ на сайта на УНСС.





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