На 21 юли започва приемът за магистърските специалности в УНСС

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 15 July 2026 14:33 >
На 21 юли започва приемът за магистърските специалности в УНСС
От 21 юли 2026 г. УНСС започва приемът на документи за кандидатстване в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър“ за зимния семестър на учебната 2026/2027 година.

Кандидатите могат да подадат документите си на място в университета до 28 август вкл., а онлайн кандидатстването ще бъде възможно до 23:59 ч. на 30 август (неделя) 2026 г.

Приемът за всички магистърски специалности се осъществява чрез конкурс по документи и/или полагане на електронен кандидатмагистърски тест.

Право да кандидатстват за обучение в ОКС „магистър“ имат лица, които притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“. УНСС предлага възможности за обучение в редовна и дистанционна форма – както държавна поръчка, така и срещу заплащане.

Университетът предлага богато разнообразие от магистърски специалности в различни професионални направления, които позволяват на студентите да надградят придобитите знания, да развият нови компетентности и да повишат своята конкурентоспособност на пазара на труда.

Сред възможностите за обучение са и двойните магистърски програми, реализирани в партньорство с престижни международни университети, сред които Университетът по международни науки – Рим, и Университетът „Джао Тонг" в Китай. Предлага се и международен академичен обмен в рамките на европейския университетски алианс ENGAGE.EU.

Електронният кандидатмагистърски тест и изпитът по английски език ще се проведат на 1 септември 2026 г., а резултатите от тях ще бъдат обявени на следващия ден – 2 септември. Класирането ще бъде публикувано на 3 септември, а записването на новоприетите студенти ще се извърши в периода от 8 до 15 септември 2026 г. както на място в университета, така и онлайн.

Подробна информация за условията за кандидатстване, графика на приема, необходимите документи и предлаганите магистърски специалности е публикувана в раздел „Прием – Магистри“ на сайта на УНСС.

 
Мнения
Стажантът, който стана директор
Как да спечелим надпреварата за иновации в отбраната
Силата на поколенията
Фамилният бизнес – новите поколения променят правилата
Как да увеличим умния капитал
Най - четени
УниКредит: ЦИЕ запазва перспективите си за устойчив растеж Nokia и НАСА внедряват 4G в космосаСтажантът, който стана директорДете от конкурса „ Хора на бъдещето“ е световен шампион по ментална аритметикаСилата на поколенията
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Всяка 10-а кола на българския пазар е DONGFENG
Exit >
Как да поддържаме енергия, издръжливост и възстановяване през лятото
Exit >
Излиза летният брой на сп. „Български Артист”
Exit >
Още един световен артист се присъдинява към фестивала на Соня Йончева
Exit >
За първи път в историята: „Тракийски награди за класическа музика” са вече факт

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ