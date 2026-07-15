Фонд на фондовете стартира две процедури за избор на посредници по ПРЧР 2021–2027

Новите инструменти ще улеснят достъпа до финансиране за развитие на предприемачеството, самостоятелната заетост и социалните предприятия

Фонд на фондовете стартира две процедури за избор на финансови посредници, които ще управляват съответно дълговия инструмент „Микрофинансиране за стартиране на бизнес и заетост“ и дяловия инструмент „Фонд за устойчив бизнес старт“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 (ПРЧР), съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ+.



Избраните финансови посредници ще бъдат ангажирани с управлението и изпълнението на двата финансови инструмента, които са насочени към насърчаване на предприемачеството, създаването на заетост и социалното включване.



Чрез инструментите с общ публичен ресурс близо 31,4 млн. евро ще бъде улеснен достъпът до финансиране на стартиращи и социални предприятия. Основни целеви групи крайни получатели по двата инструмента са стартиращи предприятия на не повече от 5 г., в чието управление е пряко ангажирано и притежава мин. 50% от капитала някое от следните видове лица - младежи до 29 г. вкл., безработни лица, хора с трайни увреждания, лица над 55 г., завърнали се от чужбина български граждани, чуждестранни граждани и други. Микропредприятия или социални предприятия, които поемат ангажимент да наемат или имат наети лица от уязвимите групи на пазара на труда също са допустими за финансиране.



Специален акцент е поставен върху инвестициите в Северна България.



Дълговият инструмент „Микрофинансиране за стартиране на бизнес и заетост“ е с публичен ресурс от 17,2 млн. евро, от които близо 7 млн. евро са предвидени за безвъзмездна финансова помощ (БФП), комбинирана с кредит в рамките на един договор.



Размерът на финансирането ще бъде до 50 хил. евро за инвестиционен/оборотен кредит или финансов лизинг и до 25 хил. евро за обучения извън формалното образование. Максималният срок за погасяване е до 10 г., с възможност за гратисен период до 3 г., като се прилагат облекчени изисквания за обезпечение и по-ниска лихва, тъй като средствата по ПРЧР се предоставят при 0% лихва.



БФП може да бъде под формата на капиталово облекчение чрез опрощаване на част от кредита при успешно изпълнение на финансираните дейности и постигане на предварително определен резултат, както и техническа подкрепа за менторство, обучения, счетоводни, правни и други специализирани услуги, която е допустима единствено за стартиращи предприятия до 1 г. Очаква се чрез инструмента да бъдат подкрепени над 600 предприятия.



Дяловият инструмент „Фонд за устойчив бизнес старт“ е с публичен ресурс от 14,2 млн. евро, от които близо 3,5 млн. евро са предвидени за БФП, комбинирана с дялова инвестиция в рамките на един инвестиционен договор.



Инструментът ще осигурява дялово и/или квази-дялово финансиране за стартиращи предприятия, включително социални предприятия, които желаят да стартират собствен бизнес или да развият допълнително дейността си.



Максималният размер на инвестицията ще бъде до 150 хил. евро, от които за БФП до 37 хил. евро за инвестиционен грант. При този инструмент БФП може да се използва за инвестиции в материални и нематериални активи, оборудване на работни места, обучения, менторска подкрепа, възнаграждения и други дейности, както и за услуги, свързани с валидиране на продукт или услуга, счетоводна, правна и друга експертна подкрепа.



Очаква се чрез инструмента да бъдат подкрепени над 120 предприятия.



Срокът за инвестиране на ресурса по двата инструмента е до края на 2029 г.



Кандидатите могат да подават заявления за участие по процедурите за избор на финансов посредник за финансов инструмент:



· „Микрофинансиране за стартиране на бизнес и заетост“ до 11 септември 2026 г.



· „Фонд за устойчив бизнес старт“ до 27 август 2026 г.







Условия за кандидатстване



По дълговия инструмент могат да кандидатстват кредитни или финансови институции, които имат право да предоставят финансиране на територията на Република България или обединение, в което е включена такава институция.



По дяловия инструмент могат да кандидатстват български или чуждестранни физически или юридически лица, техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.



От финансовите посредници се изисква да осигурят допълнителен частен ресурс, като критериите за подбор и критериите за възлагане са детайлно разписани в съответните документации. И по двата инструмента е предвидена такса управление за финансовите посредници.



Пълната документация е публикувана в ЦАИС ЕОП – профил на купувача, както следва:



· „Микрофинансиране за стартиране на бизнес и заетост“: https://app.eop.bg/today/593010



· „Фонд за устойчив бизнес старт“: https://app.eop.bg/today/589816





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