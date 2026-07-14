УНСС обяви второ класиране

партньорска публикация
партньорска публикация / 14 July 2026 17:37 >
УНСС обяви второ класиране
Източник: УНСС
УНСС обяви резултатите от второто класиране, които вече са достъпни в индивидуалните онлайн профили на кандидат-студентите. Второто класиране се извършва при наличие на незаети и непотвърдени места след първото класиране.

Записването може да бъде направено, както следва:

от 15 до 17 юли 2026 г. (включително) – на място;

от 15 юли до 23:59 ч. на 19 юли (неделя) 2026 г. – онлайн.

Във второто класиране участват:

кандидат-студентите, класирани на първото класиране, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС,

кандидат-студентите, включени в списъка с резерви след първото класиране, които също са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС.

След обявяването на второто класиране кандидат-студентите могат:

да се запишат в специалността, в която са приети, като в този случай не участват в следващото класиране. Записването на студентите се извършва онлайн или на място в УНСС отдел „Студенти – бакалавър“ (централен вход на УНСС, партерен етаж), в Център за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж) и в РЦДО – Хасково – за приетите в Регионалния център за дистанционно обучение.

да изчакат третото класиране и при наличие на свободни места да преминат в по-предно желание;

да подадат заявление-декларация за прием и обучение срещу заплащане в желана специалност, с изключение на специалностите „Право“ и „Медии и журналистика“. Записаните по този ред студенти не участват в следващите етапи на класирането.

Кандидат-студентите, класирани по първо желание, се записват без да изчакват следващо класиране.

Подробна информация за записването на новоприетите студенти и необходимите документи е публикувана на сайта на университета.

Предстоят и следващите етапи от кандидатстудентската кампания. Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени на 21 юли 2026 г., а записването на новоприетите след него ще се проведе:

от 22 до 24 юли (включително) – на място,

от 22 до 23:59 ч. на 26 юли (неделя) 2026 г. – онлайн.

За попълване на останалите незаети места УНСС ще проведе допълнителен прием в периода 27 – 29 юли, когато кандидатите ще могат да подадат необходимите документи. Резултатите от допълнителното класиране ще бъдат обявени на 31 юли, а записването на приетите ще се извърши от 3 до 5 август 2026 г.

Важно! Заявления за класиране за прием в държавна поръчка (редов
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