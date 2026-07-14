Намалява броя на компаниите, които са готови за мащабното внедряване на AI

Въпреки рекордните инвестиции в изкуствен интелект, все по-малко организации са подготвени за устойчив бизнес успех в следствие на реалното внедряване на технолигиите. Новото глобално проучване на HR лидерът Adecco Group показва, че най-голямото предизвикателство е не достъпа до технологията, а способността на лидерите да подготвят хората и организациите си за промяната. За една година делът на организациите готови за бъдещето намалява с 4%, въпреки че AI продължава да бъде сред основните стратегически приоритети на мениджмънта на компаниите.



Проучването е проведено сред 2 000 висши мениджъри от 13 държави, представляващи организации с общо над 8,6 милиона служители. То показва, че след първоначалната вълна на ентусиазъм компаниите все по-често се сблъскват с реалните предизвикателства при мащабното внедряване на изкуствения интелект - от липсата на ключови умения до необходимостта от нов тип лидерство и управление на промяната.



Според изследването 45% от бизнес лидерите очакват AI агентите да бъдат част от ежедневните работни процеси още през следващите 12 месеца, но едва един от пет мениджъри e убеден, че организациите им изграждат необходимите компетенции в служителите си. В същото време едва 39% от компаниите активно включват служителите в процеса по преструктуриране на техните роли в условията на AI. Това подчертава разминаването между темпа на технологичното развитие и готовността на организациите да трансформират своите хора и процеси.



Анализът на Adecco Group очертава няколко общи характеристики за компаниите, които са готови за тази нов етап от внедряването на AI. Всички те не разглеждат AI като заместител на хората, а като средство за повишаване на ефективността, качеството на решенията и адаптивността на организациите.



Според анализа именно доверието се превръща в най-важния фактор за успешната трансформация. Организациите с високо ниво на доверие между лидери и служители са значително по-склонни да реализират успешни AI инициативи, докато липсата на прозрачност и ясно лидерство ограничава възвръщаемостта от технологичните инвестиции.



„Новото ни проучване показва, че най-голямото предизвикателство вече не е самата технология, а доверието в лидерите, в процесите и в начина, по който компаниите комуникират и управляват внедряването на AI. Организациите с високо ниво на организационно доверие са значително по-удовлетворени от резултатите от внедряването на AI, докато при тези с ниско ниво под 1/3 го оценяват като успешно.“, коментира Надежда Василева, изпълнителен директор на Adecco България.

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