Климатичният риск вече е финансов риск за българската индустрия

Данните показват повишение на средната температура с около 1-1.5°C през последните десетилетия, увеличаване на честотата на екстремни събития и натрупани икономически щети от над 1.8 млрд. евро за периода 2000-2025 г.В този контекстразглежда как физическите климатични рискове се превръщат във финансови загуби за индустриалните предприятия - и защо темата вече трябва да бъде интегрирана в управлението на бизнеса.Климатичният риск все по-ясно се отразява в корпоративната отчетност и управлението. От 2024 г. международните стандарти за финансово отчитане (IFRS S2) изискват компаниите да разкриват климатични рискове и тяхното финансово въздействие. Това вече е практика за над 90% от компаниите в Европа.В бизнес контекст климатичните рискове се разделят на два типа - преходни и физически. Докато преходните рискове зависят от политически и регулаторни решения, физическите рискове се материализират независимо от тях - чрез наводнения, горещи вълни, екстремни валежи и други събития. Именно тези рискове са във фокуса на анализа, тъй като те вече оказват пряко влияние върху активи, операции и вериги на доставки.Докладът обхваща 125 предприятия от добивната и преработващата промишленост, представляващи около 6% от дълготрайните материални активи в България[4]. Анализът е извършен на ниво отделни предприятия и геолокации чрез EY Climate Analytics Platform, което позволява значително по-висока прецизност спрямо традиционните макроикономически оценки.Резултатите показват ясно, че дори при ограничен обхват климатичният риск има значимо финансово измерение:Очакваните загуби достигат около 26 млн. евро годишно към 2035 г. и нарастват до приблизително 38 млн. евро към 2050 г.При неблагоприятни сценарии загубите могат да достигнат 70-85 млн. евро годишноВъпреки малкия обхват на извадката, тези стойности са съпоставими с 10-14% от премиите за застраховки срещу природни бедствия в страната (и до 31% при песимистичен сценарий)На ниво предприятие ефектът е още по-ясно изразен. За част от компаниите очакваните загуби надхвърлят 10% от годишния приход или печалба - нива, сравними или по-високи от историческия растеж на индустрията.Най-същественият принос към очакваните загуби идва от интензивните валежи и наводненията.Повишаването на температурите също играе ключова роля: въпреки потенциалното намаление на разходите за отопление, това се компенсира от значително по-високи разходи за охлаждане, натиск върху материалите и намалена производителност на труда.Важно е да се подчертае, че представените резултати обхващат само преките щети. При включване на прекъсвания във веригите на доставки и други непреки ефекти, реалното икономическо въздействие вероятно е значително по-високо.Резултатите от анализа не са изолиран случай, а част от по-широка икономическа картина. България остава сред по-уязвимите икономики в ЕС към климатични рискове, с ниска институционална готовност за адаптация и нарастващи загуби от екстремни събития.Независими оценки показват потенциално въздействие върху БВП от 1-3.5% до 2050 г., а щетите само за 2025 г. са оценени на около 975 млн. евро.Това има и директни макрофинансови измерения. Индустриалният сектор е един от основните кредитополучатели в България, което означава, че климатичните рискове се пренасят към банковата система и могат да се превърнат в системен финансов риск.Основният извод е ясен: климатичният риск вече трябва да бъде управляван като финансов риск.Това означава интегриране на анализа на климатични рискове в:-капиталово планиране-управление на активи-оперативна устойчивост-оценка на инвестиции и портфейлиСледващата стъпка за компаниите е преминаване от еднократна оценка към системно планиране и изпълнение на мерки за адаптация - на ниво предприятие и на ниво портфейл.Пълният доклад показва в количествено изражение как физическите климатични рискове вече се превръщат в реални финансови загуби за българската индустрия и извежда тези рискове от абстрактно ниво към конкретни, измерими финансови въздействия на ниво предприятие.* Материалът е прпечатан от сайта на EY