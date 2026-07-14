Дете от конкурса „ Хора на бъдещето“ е световен шампион по ментална аритметика

Никол Йовчева, която бе номинирана в конкурса "Хора на бъдещето 2025" в категория "За децата", покори Международната олимпиада по ментална аритметика, проведена на 2 и 3 юли 2026 г. в Истанбул, Турция.

В престижната олимпиада участваха над 170 деца от 13 държави – Турция, България, Ирак, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Румъния, Русия, Дагестан, Карачаево-Черкезия, Узбекистан, Белгия и Франция.



Никол влезе в надпревара за знание и бързина. Тя показа изключителни умения, концентрация и бързина на мисълта. И спечели шампионската купа.



Нейното невероятно представяне на Международната олимпиада по ментална аритметика в Турция е постижение в резултат на добра подготовка от нейната преподавателка й г-жа Зинаида Иванова, много труд, постоянство, както и подкрепа на нейните родители.

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