Дете от конкурса „ Хора на бъдещето“ е световен шампион по ментална аритметика

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 14 July 2026 09:08 >
Дете от конкурса „ Хора на бъдещето“ е световен шампион по ментална аритметика
Никол Йовчева, която бе номинирана в конкурса "Хора на бъдещето 2025" в категория "За децата", покори Международната олимпиада по ментална аритметика, проведена на 2 и 3 юли 2026 г. в Истанбул, Турция.
В престижната олимпиада участваха над 170 деца от 13 държави – Турция, България, Ирак, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Румъния, Русия, Дагестан, Карачаево-Черкезия, Узбекистан, Белгия и Франция.

Никол влезе в надпревара за знание и бързина. Тя показа изключителни умения, концентрация и бързина на мисълта. И спечели шампионската купа.

Нейното невероятно представяне на Международната олимпиада по ментална аритметика в Турция е постижение в резултат на добра подготовка от нейната преподавателка й г-жа Зинаида Иванова, много труд, постоянство, както и подкрепа на нейните родители.
Свързани публикации:
Пианистът Ясен Лалов е звезда в международни конкурсиТри сезона Христина Петрова е в Световната математическа лигаСофия Иванова е спечелила 109 наградиРисунка на Никола Кацарски лети в КосмосаМарина Кацарска покорява света с живопис, приложно изкуство и фотография
Никол Йовчеваментална аритметикаХора на бъдещето
Мнения
Стажантът, който стана директор
Как да спечелим надпреварата за иновации в отбраната
Силата на поколенията
Фамилният бизнес – новите поколения променят правилата
Как да увеличим умния капитал
Най - четени
Как да спечелим надпреварата за иновации в отбранатаLidl расте, когато хората в него растатA1 Gaming League отново събра феновете на електронните спортове на Aniventure Comic Con 2026Новата стойност на професионалното образованиеСилата на поколенията
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Всяка 10-а кола на българския пазар е DONGFENG
Exit >
Как да поддържаме енергия, издръжливост и възстановяване през лятото
Exit >
Излиза летният брой на сп. „Български Артист”
Exit >
Още един световен артист се присъдинява към фестивала на Соня Йончева
Exit >
За първи път в историята: „Тракийски награди за класическа музика” са вече факт

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ