Как да спечелим надпреварата за иновации в отбраната

САЩ и съюзниците му трябва да обединят усилията си

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Съюзите на Вашингтон са под силен натиск, а нарастващите заплахи и съмненията в надеждността на САЩ подтикват партньорите им в Европа, Азия и други региони да ускорят превъоръжаването си. Колин Х. Кал и Тобиас Вестнер пишат в свой обширен анализ във Foreign Affairs, че основният проблем е националният, изолиран подход към тази надпревара. И Съединените щати, и партньорите им укрепват собствените си военнопромишлени и технологични бази, но рядко обединяват капитал, знания, производствени мощности и вериги за доставки. Войната с Иран показа ограниченията на този модел: високотехнологични американски платформи нанесоха тежки удари, но не премахнаха военната заплаха, а запасите от далекобойни боеприпаси и средства за противовъздушна отбрана бързо намаляха. Евтини и масови ракети и дронове поставиха под риск бази, инфраструктура и корабоплаването през Ормузкия проток. КОЛИН Х. КАЛ е директор на Института за международни изследвания „Фрийман Спогли“ към Станфордския университет, бивш заместник-министър на отбраната на САЩ по политическите въпроси от 2021 до 2023 г.



ТОБИАС ВЕСТНЕР е директор на отдела за изследвания и политически консултации в Женевския център за политика на сигурност и асоцииран сътрудник в Центъра за международна сигурност и сътрудничество към Станфордския университет.



Според Кал и Вестнер нито една държава, включително САЩ, не може сама да произвежда в достатъчен мащаб дронове, кораби и критични боеприпаси или да поддържа индустриална база, достатъчно гъвкава за продължителна война с висока интензивност. Междувременно противниците задълбочават сътрудничеството си: Иран предава технологии за дронове на Русия, Северна Корея осигурява боеприпаси и войници, Китай доставя изделия с двойна употреба и икономическа подкрепа, а Москва споделя оръжия, ноу-хау и разузнавателна информация.





От национално превъоръжаване към обща екосистема



Анализът във Foreign Affairs подчертава, че САЩ и доверен кръг съюзници и партньори разполагат с водещи научни, технологични и промишлени възможности. Сред тях са страните от НАТО, Австралия, Япония и Южна Корея, както и способни партньори като Бразилия, Индия, Израел и Тайван. Техните предимства обаче остават недоизползвани, защото традиционното междуправителствено сътрудничество е бавно, политически уязвимо и трудно следва темпото на технологичните промени на бойното поле.



По-голям потенциал имат мрежите от частни компании, университети, инвеститори и държавни институции. Именно там се създават голяма част от новите военни способности - космически сензори, изкуствен интелект, автономни системи и нови поколения дронове. Кал и Вестнер смятат, че националните усилия трябва да се допълнят с транснационални проекти, които споделят капитал, технически знания, производство и доставки. Такива връзки могат не само да ускорят иновациите и серийното производство, но и да дадат по-устойчива основа на съюзите във време на политическа непредвидимост.



Вече има работещи примери. Швейцарско-американската компания Auterion участва в проекта Artemis за далекобоен дрон, разработван в Украйна и произвеждан в Германия, Украйна и САЩ. Южнокорейската Hanwha и американската Vatn Systems разработват автономни подводни апарати за ВМС на САЩ. Американско-индийска инициатива обединява фирми от двете страни за морски дронове и системи за борба с тях. Германският институт „Фраунхофер“ работи с американски университети и публични структури по киберсигурност, изкуствен интелект, сензори и технологии с двойна употреба. Подобни партньорства обаче все още са изключение.





Силните страни на съюзниците



Вестнер и Кал предлагат държавите да се специализират според сравнителните си предимства. САЩ са водещи в изкуствения интелект, космическите технологии и квантовите изчисления. Швейцария има висока концентрация на AI специалисти и успешни университети, които превръщат научни разработки в стартиращи компании. Япония и Южна Корея разполагат със значително корабостроене и производство на полупроводници. Германия е силна в прецизното машиностроене, Великобритания - в сензорите, фундаменталните изследвания и AI, Бразилия - в редкоземните ресурси и авиационното инженерство, Индия - в софтуера и евтиното масово производство, а Израел - в киберсигурността, противоракетната отбрана и безпилотните системи.



Съчетаването на тези способности вече съкращава срокове и разходи. През 2025 г. шведската Saab и американската General Atomics започват разработка на безпилотна система за въздушно ранно предупреждение, като интегрират шведски сензори в американска платформа. Anduril и Rheinmetall също обединяват американски автономни технологии с европейски производствени и интеграционни възможности за нови системи за противодействие на дронове.





Производство, суровини и близост до фронта



Според анализа във Foreign Affairs новите технологии имат стойност само ако могат да бъдат произвеждани в големи количества. САЩ могат да разработват и финансират системи, а съюзници да ги произвеждат и складират. Японската Mitsubishi Heavy Industries например произвежда ракети Patriot по лиценз на RTX и Lockheed Martin, за да попълва американски и японски запаси, намалели заради помощта за Украйна и войната с Иран. Northrop Grumman и полската Niewiadow-PGM планират съвместно производство на над 180 000 артилерийски снаряда калибър 155 мм годишно в Полша.



Също толкова важни са суровините. Американската Международна корпорация за финансиране на развитието одобрява заем от 565 млн. долара за бразилската Serra Verde с цел увеличаване на производството на тежки редкоземни елементи, а австралийската Lynas Rare Earths получава договор за изграждане на преработвателно предприятие в Тексас. Подобни сделки намаляват зависимостта от Китай и осигуряват по-надеждни доставки за отбранителните технологии.



Кал и Вестнер обръщат внимание и на географията. Производството на дронове и евтини далекобойни боеприпаси близо до потенциални театри на война съкращава транспорта и намалява риска от прекъсване на далечни маршрути. Германската Helsing изгражда „фабрики за устойчивост“ в Европа, които могат бързо да увеличат производството при конфликт. Автономният подводен апарат Ghost Shark на Anduril се произвежда в Австралия, което облекчава натоварените американски корабостроителници и запазва капацитет дори при прекъсване на океанските доставки.





Отворени пазари и реална конкуренция



По-широкият достъп до пазарите на съюзниците би позволил на правителствата да избират най-добрите технологии, а не само националните. Американските компании проектират най-мощните AI чипове, но производството им зависи от Тайван и от литографските машини на нидерландската ASML. Пентагонът вече търси начини да допуска чуждестранни фирми до свои програми за бързи технологични решения и работи по общи прототипи с Австралия и Великобритания.



Авторите предупреждават, че увеличените военни бюджети сами по себе си не гарантират иновации. В САЩ и Европа малък брой големи изпълнители доминират пазари, в които държавата е основният или единствен купувач. Това ограничава натиска за по-ниски цени, по-бързи разработки и технологичен риск. Отварянето на трансграничните пазари трябва да е придружено от правила, които позволяват на малки софтуерни фирми, производители на сензори и университетски компании да участват редом с гиганти като Anduril и Rheinmetall. Реалната конкуренция, подчертават Кал и Вестнер, е резултат от политика, а не естествено състояние на отбранителния пазар.





Съвместимост и общи стандарти



Колективната сила зависи от оперативната съвместимост - способността различни платформи да обменят информация и да действат като единна система. Общото използване на F-35 например позволява споделени логистика, резервни части, поддръжка и обучение. Новите национални програми за превъоръжаване могат да разрушат това предимство, ако създадат несъвместими системи.



Затова още при разработването трябва да се използват общи технически стандарти и отворени архитектури. По-късно компаниите могат да изграждат споделени интерфейси, да използват общи компоненти и да обменят технически данни, така че бъдещи софтуерни обновявания да не превръщат съвместими системи в несъвместими. Международни индустриални консорциуми могат да разработват стандарти за защитени комуникации, изкуствен интелект, софтуер и интерфейси за боеприпаси.



Трансферът на технологии, знания и умения е неизбежна част от общата иновационна среда. Някои компании проектират определени продукти като граждански или с двойна употреба, за да могат по-лесно да се изнасят. Anduril например предлага сензори, комуникационни модули и софтуер като търговски технологии, които не попадат изцяло под традиционните ограничения за военен износ. Това ускорява достъпа до компоненти и позволява по-бързото им адаптиране към военни задачи.





Как правителствата да премахнат пречките



Анализът във Foreign Affairs признава, че политическият натиск за национално производство е силен. САЩ увеличават изискванията за покупки на американски продукти, а ЕС насърчава европейското съдържание в програмите си за превъоръжаване. Инструментът SAFE на стойност 175 млрд. долара допуска не повече от 35% компоненти от външни доставчици, а Европейската програма за отбранителна индустрия изисква поне 65% от компонентите да идват от ЕС, Норвегия или Украйна. Целта е европейските средства да развиват европейската индустрия.



Кал и Вестнер не предлагат премахване на икономическия национализъм, а насочването му към съвместни ползи. Национални работни места, местни производствени линии и трансфер на технологии могат да се постигат чрез съюзнически проекти. Правителствата трябва да разширят изключенията за доверени партньори, да избягват прекалено тесни тълкувания на изискванията за местно съдържание, да ограничат ненужното засекретяване и да улеснят взаимното признаване на разрешения за достъп до класифицирана информация. Това би позволило по-бързо съвместно разработване и производство.



Вашингтон трябва също да покаже, че търси взаимна зависимост, а не едностранна зависимост на съюзниците от САЩ. Покупката на чужди технологии за американската армия, общите разработки и инвестициите в научния потенциал на партньорите могат да засилят доверието. Същевременно САЩ не бива да превръщат технологичната взаимозависимост в инструмент за краткосрочен политически натиск.



Необходимо е и облекчаване на контрола върху износа между доверени държави, като едновременно се запазят ограниченията срещу противници. Опитът на AUKUS показва, че е възможно да се намалят бариерите за чувствителни технологии, свързани с атомните подводници. Подобен подход може да бъде разширен към повече съюзници и към по-широк кръг военни и двойно употребими технологии.





Общ индустриален и технологичен гръбнак



Съществуващите институции могат да подкрепят тази промяна. Иновационният ускорител на НАТО работи със стартиращи компании, Европейският фонд за отбрана финансира съвместни изследвания, а вторият стълб на AUKUS координира разработки в изкуствения интелект, квантовите технологии, подводните системи и хиперзвуковите оръжия. Според авторите тези механизми ще бъдат по-ефективни, ако разширят кръга на допустимите компании и партньори.



В заключение Кал и Вестнер подчертават, че продължителните войни, нарастващото геополитическо напрежение и бързият технологичен напредък правят съвместната отбранителна иновация необходимост. Компании и университети вече изграждат връзки през границите, но без подкрепа от правителствата възможностите им ще останат ограничени. Държавите трябва едновременно да увеличават собственото производство и да разширяват общата база на съюзниците. Така транснационалните мрежи могат да превърнат разколебаните съюзи в по-трайни партньорства, свързани чрез общи технологии, производство и интереси в сигурността.

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