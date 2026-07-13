Lidl расте, когато хората в него растат

Да водиш с пример и да работиш честно, е моделът, който ни прави по-силни заедно.

HR CAPITALПърво кой, после какво. Компаниите, които са разбрали тази азбучна истина, постигат успех след успех. В свят на несигурност, дефицит на таланти, различни поколения в екипите, хората стават още по-ценен актив. Когато те харесват компанията си, и клиентите я харесват. За хората, които растат заедно с компанията, четете разказа на Лидл България.Катерина Шопова, HR директор, Лидл БългарияВ условията на недостиг на таланти, ускорена трансформация на труда и все по-високи очаквания към работодателите устойчивият растеж вече не се измерва само в бизнес резултати. Той се разпознава в начина, по който компаниите инвестират в хората си – в уменията им, в лидерството, ценностите и културата, които създават. Именно тази философия стои зад поредното признание за Лидл България, който за седма поредна година е сертифициран като Top Employer за България и Европа и се нарежда сред топ 3 на работодателите в страната.През 2026 г. Лидл България постига максимален резултат в осем ключови области, сред които етичност и почтеност, стратегия за управление на хората, организационни ценности и цел, обучение, представяне и лидерство. Това позиционира компанията значително над средните резултати за страната и сектора.„Ръстът в общия ни резултат, който с всяка следваща година все по-уверено се доближава до максималния, показва, че не приемаме успехите за статични. Показва също, че грижата и важните за хората аспекти, свързани с тяхното развитие и благоденствие, могат да бъдат целенасочено надграждани. Това е доказателство, че Lidl расте тогава, когато хората в него растат“, коментира Катерина Шопова, HR директор, Лидл България.През 2025 г. Лидл България отбелязва още един ключов и безпрецедентен за българския пазар момент – компанията взе първото в страната злато от Investors in People по актуалната методология на сертифициране. Международният институт оценява връзката между лидерство, организационна култура, ангажираност и резултати, а фокусът е върху това доколко хората разбират посоката на организацията, припознават ценностите ѝ и имат реални възможности да допринасят и да се развиват.Златното ниво е признание за висока организационна зрялост и последователност – потвърждение, че инвестициите в хората са системни, подкрепени от управлението и устойчиви във времето. За разлика от сертификациите, които се базират основно на политики и процеси, Investors in People поставя фокуса върху реалното преживяване на служителите и е резултат от задълбочен независим одит, десетки интервюта и анонимни анкети със служители на всички нива, както и оценка не само на наличните практики, но и на измеримото въздействие на инициативите за развитие в организацията. В комбинация с Top Employer сертификацията, Investors in People очертава цялостна картина на една култура, която работи на практика.Интеграцията на младите към пазара на труда е сред стратегическите приоритети на Лидл България. Компанията развива програми и формати, създадени спрямо реалните нужди на поколението Z – с фокус върху първия професионален опит, ориентацията и изграждането на практически умения.Чрез практикантски, стажантски и други младежки програми само за изминалата година над 470 ученици и студенти трупат реален опит в магазините, логистичните центрове и офисите на компанията. Подходът е надграден с иновативния формат Career Up, който поставя фокус върху информирания кариерен избор и индивидуалното развитие. Общият знаменател е ясното отношение към таланта: с менторство, обратна връзка и реална перспектива.Развитието на хората минава и през развитието на лидерите. Програми като Академия Lidl-ство, LiDER и инициативата „Уменията на 21 век“ надграждат както професионалните компетенции, така и личните – с теми като финансова и медийна грамотност, изкуствен интелект и нагласа за учене през целия живот. Част от това съдържание достига и до широка публика чрез видеокаст в YouTube с над милион и половина гледания – естествено продължение на ролята на работодателя като активен участник в обществения разговор за бъдещето на труда.В Lidl развитието на лидерството и ключовите умения не са изолирана HR инициатива, а стратегически приоритет, който изисква ангажираност на най-високо управленско ниво. Точно от тази перспектива идва и управленският поглед към признанието, който споделя Милена Драгийска, главен изпълнителен директор, коментирайки резултата от Top Employer: „За мен този успех е доказателство за три важни неща:– Силата на екипа: Lidl расте тогава, когато хората в него израстват професионално и личностно. Енергията и високата експертиза на всеки са причината днес да сме сред най-добрите работодатели в страната.– Устойчивост и сигурност: в динамична и предизвикателна среда осигуряването на спокойствие и предвидимост за нашите колеги е наш основен приоритет: съекипниците ни дават най-доброто от себе си в среда, в която се чувстват защитени и подкрепени.– Лидерство и етика: Да водиш с пример и да работиш честно, е моделът, който ни прави по-силни заедно“.В среда на несигурност и ускорени промени устойчивите HR практики се превръщат в реално конкурентно предимство.