A1 Gaming League отново събра феновете на електронните спортове на Aniventure Comic Con 2026

• Над 10 000 уникални потребители използваха мобилната мрежа на А1 в района на събитието, а генерираният трафик достигна близо 1600 GB

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 13 July 2026 14:56 >
A1 Gaming League отново събра феновете на електронните спортове на Aniventure Comic Con 2026
За поредна година А1 превърна Aniventure Comic Con в сцена за оспорвани гейминг битки и срещи между феновете на електронните спортове. По време на тазгодишното издание компанията организира надпревари по Brawl Stars, Clash Royale, Counter-Strike, League of Legends, EA FC 2026 и Rocket League. Фестивалът привлече над 25 000 посетители в Inter Expo Center, а повече от 600 геймъри се включиха в състезанията на А1 с общ награден фонд от 6 400 евро.

Всички надпревари бяха част от A1 Gaming League – най-голямата лига за електронни спортове у нас, която компанията развива последователно от 2018 г. Тази година зоната отново събра любители и професионални играчи, които премериха сили в едни от най-популярните игри.

През 2026 г. A1 Gaming League предложи още по-разнообразна програма. Наред с утвърдените дисциплини като Counter-Strike, League of Legends и EA SPORTS FC 26, за първи път беше включен и Rocket League, който допълни състезателната програма. Мобилният гейминг също беше силно застъпен с Brawl Stars и Clash Royale, а водещ на мобилния шампионат беше Слави Панайотов (The Clashers). Така А1 предложи богато портфолио от игри, което даде възможност на още повече играчи да се включат в надпреварите.

Интересът към фестивала се отрази и на потреблението в мобилната мрежа на А1. В района на Aniventure Comic Con тя беше използвана от над 10 000 уникални потребители, като близо 4 000 от тях се възползваха от възможностите на 5G ULTRA. За двата дни беше генериран мобилен трафик от близо 1 600 GB, а средната скорост на сваляне в 5G ULTRA достигна над 200 Mbit/s.

Гейминг зоната на А1 отново беше сред най-посещаваните пространства на фестивала, събирайки на едно място любители на игрите от всички възрасти.

 

 
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