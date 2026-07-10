София Тех Парк прави Централен управляващ хъб за трансфер на знания и технологии

Източник: София Тех Парк

София Тех Парк стартира изпълнението на стратегическия за иновационната екосистема проект: „Централен управляващ хъб за трансфер на знания и технологии в София Тех Парк“ (Проект № BG16RFPR002-1.021-0001). Инициативата се реализира с безвъзмездна финансова помощ по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021–2027 (ПНИИДИТ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



Основната мисия на проекта е да изгради звено между българската наука и бизнес чрез създаването на ефективна национална система за технологичен трансфер. София Тех Парк ще функционира като координиращо ядро, свързано в мрежа с офисите за трансфер на технологии към висшите училища и научните институти в страната. Целта е осигуряване на единни стандарти, методическа подкрепа, закрила на интелектуалната собственост, дигитална инфраструктура и подкрепа за създаване на spin-off и стартъп компании.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...