София Тех Парк прави Централен управляващ хъб за трансфер на знания и технологии

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 10 July 2026 18:20 >
София Тех Парк прави Централен управляващ хъб за трансфер на знания и технологии
Източник: София Тех Парк
София Тех Парк стартира изпълнението на стратегическия за иновационната екосистема проект: „Централен управляващ хъб за трансфер на знания и технологии в София Тех Парк“ (Проект № BG16RFPR002-1.021-0001). Инициативата се реализира с безвъзмездна финансова помощ по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021–2027 (ПНИИДИТ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната мисия на проекта е да изгради звено между българската наука и бизнес чрез създаването на ефективна национална система за технологичен трансфер. София Тех Парк ще функционира като координиращо ядро, свързано в мрежа с офисите за трансфер на технологии към висшите училища и научните институти в страната. Целта е осигуряване на единни стандарти, методическа подкрепа, закрила на интелектуалната собственост, дигитална инфраструктура и подкрепа за създаване на spin-off и стартъп компании.
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