Schneider Electric и Deloitte си сътрудничат за ускоряване на дигиталната трансформация в индустрията

Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, и Deloitte, водеща организация за професионални услуги, обявиха партньорство, което има за цел да подпомогне клиентите – от производители и промишлени оператори до оператори на центрове за данни и инфраструктура – за модернизацията на процесите по цялата верига на техните бизнес операции и за разкриването на нови възможности за развитие.

Компаниите днес са изправени пред безпрецедентен натиск да мащабират ефективно своите операции в рамките на цялото предприятие, като същевременно поддържат контрол върху разходите. Въпреки това много от тях продължават да разчитат на остарели практики, които ограничават способността им да се адаптират, да внедряват иновации и да останат конкурентоспособни на динамично променящи се пазари. Това е особено осезаемо в секторите с висока степен на използване на активи, където сливането на изкуствения интелект, интеграцията между IT и OT системите и дигиталните платформи променя границите на възможното. Посрещането на тези предизвикателства и реализирането на новите възможности изискват не само технологии, но и ясни стратегии, доказани методологии и надеждни екосистеми, които да гарантират дългосрочно отлично ниво на операциите съвършенство.

За да подпомогнат компаниите в осъществяването на цялостна трансформация в дигиталната епоха, Schneider Electric и Deloitte обединяват компетенциите на Deloitte в областта на IndustryAdvantage, платформата за предоставяне на услуги Ascend, трансформацията на стратегии, хора, процеси и технологии, с експертния опит на Schneider Electric и нейните специализирани OT и софтуерни технологии, базирани на изкуствен интелект.

Заедно двете организации ще подпомагат клиентите да:

модернизират своите промишлени операции чрез доказана IT/OT интеграция и цялостна дигитална трансформация;

преодолеят ограниченията на фрагментираните наследени системи и да използват по-ефективно отворени, софтуерно дефинирани платформи за автоматизация;

интегрират изкуствен интелект и усъвършенствани анализи за ускорена реализация на стойност и по-голям бизнес ефект;

изградят адаптивни и подготвени за бъдещето операции, които повишават ефективността и устойчивостта;

управляват организационната промяна по начин, който насърчава внедряването на нови технологии и модернизацията.

„Компаниите знаят, че трябва да се трансформират, но много от тях нямат ясна пътна карта, която да обединява бизнес стратегията с правилната дигитална и OT основа“, заяви Гуенел Хюет, изпълнителен вицепрезидент „Промишлена автоматизация“ в Schneider Electric. „Като съчетаваме нашето технологично лидерство с експертността на Deloitte в оперативното усъвършенстване и управлението на организационната трансформация, предоставяме на клиентите инструментите, от които се нуждаят, за да се движат напред с увереност и необходимата скорост“, допълни още тя.

Аджай Васудеван, глобален ръководител „Интелигентни операции“ в Deloitte, коментира: „Истинската дигитална трансформация е много повече от внедряване на нови инструменти. Тя изисква преосмисляне на начина, по който една компания се конкурира и развива. Deloitte разполага с мащаба и експертността да ръководи тази промяна на всички нива на предприятието. В съчетание с OT експертния опит на Schneider Electric и нейните промишлени технологии с изкуствен интелект това сътрудничество предоставя на клиентите нови възможности за трансформация и оперативната прецизност, необходима за реалното ѝ осъществяване.“
