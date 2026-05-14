Дванадесетте мои учители

Личностите, които се превърнаха в мой компас за мисленето, професионалното ми развитие и начина, по който подкрепям хората и екипите, с които работя днес

Текстът е публикуван в бр. 61 – „Променящите хора“, на сп. Business Global.



Автор: Александра Жекова-Пеев



АКО ТРЯБВА да изляза извън рамката на най-близките хора – майка ми, баща ми, съпруга ми и дъщеря ми, както и моите баби и дядовци, прабаби и прадядовци, чиято мъдрост нося в себе си и днес, – то дванадесетте мои най-вдъхновяващи учители ме очакваха отвъд пределите на любимата ми България. АЛЕКСАНДРА ЖЕКОВА-ПЕЕВ е известна българска сноубордистка, с три златни медала от Световни купи. Два пъти е финалистка на зимни олимпийски игри. 70 пъти е била в топ 10 на световната ранглиста. Спортен психолог към Българския футболен съюз. Мотивиращ лектор и водещ на образователни програми. Член на Дружеството по позитивна психотерапия в България. Треньор на международната коучинг федерация и треньор за по-добро представяне. Член на FEPSAC European Federation of Sport Psychology и на WAPP World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy. Намерих ги по света, в наблюдението, в действието, в случването, в преживяването. В онова необятно търсене и любопитство, които съпътстват всеки мой ден.



Тези личности се превърнаха в компас за мисленето, професионалното ми развитие и начина, по който подкрепям хората и екипите, с които работя днес. Сред тях са д-р Ерих Фром, д-р Ерик Бърн, д-р Карол Дуек, Естер Перел, Робин Шарма, д-р Дийпак Чопра, д-р Габор Мате, д-р Носрат Пезешкиан, Малкълм Гладуел и д-р Зигмунд Фройд.



Ерих Фром – Човешката зрялост като избор



От Фром, социален психолог, философ и психоаналитик, научих, че любовта – към себе си и към другите – е действие, а не чувство. Тази идея днес стои в основата на моята практика като психолог, мотивационен лектор и водещ на образователни програми.



Ерик Бърн – Скритите сценарии, които управляват живота



Бърн, психиатър и психотерапевт, създател на теория за човешките взаимоотношения, ми показа невидимите сценарии, които определят поведението ни. Оттогава слушам не само думите, но и логиката зад тях.



Карол Дуек – Силата на растежа



Концепцията на Дуек за mindset, според която начинът, по който вярваме в собствените си способности, определя как действаме, промени начина, по който работя с атлети, лидери и екипи. Гъвкавостта е основата на развитие.



Естер Перел – Изкуството на връзката



Перел, която е сред най-известните психотерапевти в света днес, ме научи да разглеждам отношенията като система. Това знание е безценно в екипната динамика и лидерството.



Робин Шарма – Дисциплината като свобода



От Шарма взех разбирането, че навиците са фундамент на успеха. Дисциплината дава свобода, когато е осъзнат избор.



Дийпак Чопра – Невидимото, което движи видимото



Чопра ме свърза с идеята за единството между психика и тяло – основен принцип в спорта и коучинга.



Габор Мате – Травмата като тиха сила



Мате, световноизвестен автор и лектор, ме научи да гледам под повърхността и да разпознавам ранимостта като източник на промяна.



Носрат Пезешкиан – Психологическата мъдрост в културния контекст



С работата на Пезешкиан, създател на позитивната психотерапия, ме запозна моята преподавателка по позитивна психотерапия Емилия Карагеоргиева. От него научих да виждам ресурсите там, където други виждат проблеми.



Малкълм Гладуел – Историите зад успеха



Първата книга на Гладуел достигна до мен като подарък. От нея научих, че успехът е резултат от шанс, усилие, среда и контекст.



Зигмунд Фройд – Дълбините, които не можем да заобиколим



Фройд остава важен за мен с една мисия – смелостта да погледнеш в най-дълбоките пластове на психиката.



Карл Роджърс – Човекът разцъфтява, когато бъде чут



Роджърс, един от най-влиятелните психолози на 20. век, ме научи, че истинската промяна се случва чрез автентично присъствие, не чрез натиск.



Абрахам Маслоу – Пътят към себеактуализацията



От Маслоу взех разбирането, че смисълът движи човека. Това е основният въпрос в моята работа: „Какво те движи отвътре?“.



Отвъд тези големи имена стоят още десетки мои учители. Научих с времето, че ако имаш способността да наблюдаваш и слушаш, животът сам започва да говори – и всичко се превръща в учител. Книгите, срещите, тишината, грешките, интуицията, болката, радостта, успехът, загубата.



Мъдростта ми е изградена и от автори, които са ме намерили в точния момент – като Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), Негово Светейшество Далай Лама и духовните традиции на Изтока и Запада.



Особено място имат и моите български учители – проф. Галина Домусчиева-Роглева и проф. Михаил Георгиев (светла му памет), колеги, ментори, приятели и спортистите, които са ми се доверили.



Проф. Михаил Георгиев отдаде целия си път на спорта и спортната психология. Неговите изследвания върху мотивационния тренинг, психическата противостресова защита, психологическата надеждност и стреса в спорта положиха важни основи на моето професионално развитие. Той ме научи да правя психодиагностика и да прилагам най-точно психологическите тестове при спортисти.



Проф. Галина Домусчиева-Роглева беше другият голям учител в моето магистърско обучение – с дълбока експертиза в социалната психология, комуникацията, мотивацията, лидерството, груповата динамика и стратегиите за справяне със стрес в спорта. Под нейно ръководство научих как теорията оживява в практиката и как психологическото знание се превръща в реална подкрепа за спортисти и отбори.



Завършвам с благодарност към моите коучове и ментори Неда Алкалай и Мария Стайкова – тихата, но силна опора по пътя ми. И с една мисъл на Паисий Хилендарски, която винаги ме е водила: „Опознай себе си, за да познаеш света“.

