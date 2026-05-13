13 May 2026 17:20
Изба Магура ще предлага отбрани вина и ракии в нов фирмен магазин
Десетки почитатели на хубавото вино дойдоха за откриването на новия магазин на винарска изба “Магура” в София. Журналисти, инфлуенсъри и висши мениджъри на български компании уважиха събитието на 12 май, с което официално започна работа представителен магазин на марката на бул. Фритьоф Нансен 37А. В него се предлагат всички продукти на северозападната изба, която е известна с уникалното за България пенливо вино, купажи с местни и международно познати бели и червени сортове вина, както и традиционна българска плодова ракия. 

Любителите на вината и ракиите на “Магура” могат да ги поръчат и в онлайн магазина на избата, на magurawinery.bg, с безплатна доставка за по-големи поръчки. 

Винарска изба “Магура” е създадена през 1967 г. в с. Рабиша и вече десетилетия произвежда висококачествени бели, червени и пенливи вина. Избата е единствена в България, която използва технологията за производство и отлежаване на пенливо вино в естествената среда на пещера Магура, следвайки точно класическата технология на избите от областта Шампан във Франция. 

Изба “Магура” винифицира грозде както от собствени лозя, така и от подбрани насаждения от региона, познат с винарските си традиции още от Римската империя. В района на с. Рабиша се отглеждат характерните български сортове Гъмза и Врачански мискет, наред с познатите на всички винени ценители Шардоне, Ризлинг, Пино Гри, Совиньон Блан, българската Тамянка, Пино Ноар, Сира и други. Благодарение на тероара и геологическите особености на района на Западна България вината притежават неповторими качества, оценени със златни и сребърни медали от много български и международни изложения. Освен вина, избата предлага и висококачествени български ракии от местни плодове. 

Изба “Магура” има капацитет на производство до 2 млн. бутилки вино, 100 хил. бутилки естествено пенливо вино и 100 хил. бутилки ракия в модернизираната база в с. Рабиша. Вината носят неповторимия характер на региона и се произвеждат с минимална технологична намеса в няколко специални серии:  NATURAL SPARKLING WINE; RABISHA; TREVITE; SINGLE VINEYARD; MEDIUM; PREMIUM и специалната селекция ракии. 

За винените ентусиасти избата организира и дегустации в едноименната пещера с предварителна заявка и отбрани деликатеси. 
