Моят поглед винаги е бил повече в бъдещето, отколкото в настоящето

ИВЕЛИНА НИКОЛОВА



ГЕНЕРАЛЕН МЕНИДЖЪР НА ЗОНА ЮЖНИ БАЛКАНИ НА SCHNEIDER ELECTRIC



Уважаван бизнес лидер с над 20 години управленски опит в глобални технологични компании, предлагащи иновативни решения в сферата на телекомуникациите, IТ, електроиндустрията. Професионалният и` път преминава през роли, свързани с управление на веригите на доставки на регионално и глобално ниво, управление на глобална дистрибуция и търговски организации, създаване на стратегии и програми за клиентска удовлетвореност.



SCHNEIDER ELECTRIC



е глобален лидер в енергийните технологии и дигиталната трансформация, който подпомага ефективността и устойчивостта чрез електрификация, автоматизация и дигитализация на индустрии, предприятия и домове. Технологиите на компанията позволяват на сградите, центровете за данни, заводите, инфраструктурата и електроенергийните мрежи да функционират като отворени, взаимносвързани екосистеми, които повишават ефективността, гъвкавостта и устойчивостта. Гамата на Schneider Electric включва интелигентни устройства, софтуерно дефинирани архитектури, системи с изкуствен интелект, дигитални услуги и експертни консултации. С над 160 000 служители и около 1 милион партньори в повече от 100 държави компанията последователно заема челни позиции сред най-устойчивите компании в света.



Къде ще бъдем след 10 години



„След десет години виждам свят, в който технологиите и хората работят в истинска синергия, а устойчивостта е естествена част от всяко решение. Свят с интелигентни екосистеми, които използват ресурсите отговорно и създават дългосрочна стойност за обществото. Вярвам, че автоматизацията и изкуственият интелект ще освободят време за онова, което ни прави хора – стратегическо мислене, творчество, емпатия и осъзнат избор. Моето желание е бизнесът да бъде активен двигател на устойчивия прогрес, а хората да имат свободата и отговорността съзнателно да формират начина, по който живеят и работят.“





ПАРТНЬОРСКИ ПОГЛЕДКатя Димитрова,съосновател и управляващ партньор на Interpartners Group и комуникационен партньор на Schneider Electric:Ивелина Николова е лидер с визия. Жена, която успява с дипломация, но категорично да завърти голяма корпоративна машина в посока иновации и каузи. Ивелина не говори за голямата промяна, а прави стъпки промените да се случват всеки ден, и увлича хората до себе си. Не се страхува да се конфонтира със застоя и именно тази искра пали и екипа зад нея да бъде двигател на промяна.

Професионалният ми път е преминал в компании, създаващи иновации, задаващи технологични тенденции. Моят поглед винаги е бил повече в бъдещето, отколкото в настоящето, и това ми носи вълнение всеки ден. Чувството е на принадлежност и участие в процеса на приемане на технологиите като неотменим помощник на бизнеса и обществото, откриващ нови хоризонти и преместващ границите на представите за това какво е възможно.Страхът от промяната е закономерна реакция. В основата му стоят не толкова рациото и фактите, колкото подсъзнателната неувереност дали ще успеем да се адаптираме, дали ще се справим. Нека не забравяме, че през милионите години еволюция шанс за живот са получавали видовете и индивидите, които са успявали да се адаптират в променящата се среда, така че страхът от новото и непознатото е заложен в човешкия геном.Аз съм категоричен оптимист, че не само ще успеем да се адаптираме към новите технологии, но те ще отведат човечеството до нови, непознати нива на ефективност и просперитет. Ще създадат нови професии, нов начин на живот, непознати досега преживявания, ще помогнат за откриване на ефикасни методи на лечение и нови енергийни източници. Вярвам, че съвкупността от технологиите, развивани в нашето време, ще бъде двигател за благоденствието на човечеството.Устойчивостта е да мислим не за това какво ще донесе най-добрия резултат днес, а какво ще оптимизира резултата дългосрочно. Това е начин на мислене, който, вярвам, е важно да възпитаваме у себе си и у децата си.Грижата за материалното благополучие трябва да върви ръка за ръка с грижата за хората и ресурсите на планетата. Всяко решение, което вземаме днес, трябва да бъде състоятелно и от гледна точка на тези, които ще дойдат след нас. Това правило е приложимо за всеки аспект от живота – личен, академичен, професионален, и важи в още по-голяма степен за бизнеса, защото той носи най-голямата отговорност да ангажира устойчиви модели за създаване на дългосрочни ползи за обществото и заобикалящата ни среда. Само такива бизнеси биха се радвали на дългосрочен успех.Технологиите се притичат на помощ там, където е необходим постоянен мониторинг над системите и средата и вземането на бързи решения вследствие на променящи се параметри в тях. Съвременните технологии могат да помогнат да използваме ресурсите си – енергийни, суровинни, човешки и т.н., по най-рационален и оптимален начин, така че да постигнем максимална ефективност при минимални загуби и минимално негативно влияние върху околната среда.Нека не забравяме обаче, че технологиите се създават от хора в резултат на осъзната необходимост. Използването на технологиите вече е въпрос на лична визия и отговорност. И това връща към нуждата от възпитаване на ценности и навици, свързани с устойчиво развитие от най-ранна възраст.От гледна точка на големия бизнес вече споменах за голямата отговорност, която той носи за опазване на ресурсите на планетата. Фокусът към дългосрочно устойчиво развитие вместо гоненето на краткосрочни печалби и финансови резултати е ключово. Вече се наблюдава все по-голяма нагласа към деклариране на корпоративни визии, свързани с етичност и дългосрочна устойчивост. Задължително трябва да разполагаме и с ефективни механизми за контрол – не само от институциите, но и от обществото, което да изисква налагането на добри практики, свързани с устойчивостта.Следващата граница е, когато синергията на изброените технологии направи възможно цялостни системи да работят напълно автономно и да оптимизират полезния резултат при минимална инвестиция на ресурси – тук говорим за управление на сградни, индустриални и инфраструктурни екосистеми. Друга стъпка ще бъде обхватното налагане на алтернативни източници на енергия в сфери като индустрия, транспорт, центрове за данни и др. отново с цел ефективност и намалено отражение върху околната среда.Производствата без хора в процеса не са самоцел. Целта винаги е човешкият труд да бъде ползван там, където е незаменим, където се изисква стратегия, творческо мислене, емпатия, човешка гледна точка и преценка.Независимо от участието или не на хора в индустриалните процеси обаче, благата, които те създават, са за и в името на хората. Те трябва да бъдат отражение на промяната на нашите нужди, породени от еволюцията в нашето самосъзнание.Водеща е визията за бъдещето. Мисля за това не какво е работило преди, а какво ще бъде релевантно след година, две, пет, впрягайки в този процес цялостен анализ на текущи и очаквани тенденции. Екипът неизменно ми помага да развия визията си в частта „как да я осъществим“. Тук водещи са доверието, креативността, уменията да управляваме промяната.Такова, в което хората имат осъзнатост за критичната си роля и отговорности в глобалната екосистема – природна и социална. Бъдеще, в което има свобода да избираме кои и какви да бъдем, как да живеем. Мечтая също да има повече време за нещата, които ни правят щастливи.