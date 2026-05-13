Близо 200 000 евро за 4 каузи дариха клиентите на Lidl чрез автоматите за обратно приемане на опаковки

Потребителите са върнали за рециклиране близо 8,5 млн. PET бутилки и кенове, превръщайки ги в директно дарение за значими обществени проекти

Една година след като предостави възможност за дарения за 4 каузи през своите автомати за обратно приемане на пластмасови бутилки и кенове, Лидл България официално отчете близо 200 000 евро дарени средства. Те са разпределени в подкрепа на обществено значими каузи на организациите Фондация “Лазар Радков”, WWF България, Animal Rescue Sofia и Сдружение на олимпийските отбори за природни науки (СООПН). За събирането на средствата клиентите на веригата са върнали за рециклиране близо 8,5 милиона опаковки - PET бутилки и кенове, избирайки коя от каузите да подкрепят.



„Само за година върнатите опаковки се превърнаха в животоспасяваща апаратура за новородени, в шанс за по-добро представяне на нашите ученици на международни олимпиади, в грижа за бездомните животни и дивата природа. Това показва колко силен може да бъде ефектът от малките ежедневни действия на много хора. Благодаря от сърце на всички наши клиенти, избрали да дарят, както и на партньорите ни от организациите за всеотдайността и неуморния труд”, каза Милена Драгийска, изпълнителен директор на Лидл България.





Фондация “Лазар Радков”: подкрепа за детското здраве



118 738.63 евро са дарените средства в подкрепа на фондация “Лазар Радков” и тяхната кампания „Капачки за бъдеще“. Дарението е използвано за закупуването на специализирана медицинска техника, включително реанимационни легла, транспортни респиратори и монитори за неонатологични отделения в цялата страна. В момента организацията подготвя и закупуването на високотехнологична неонатална линейка за нуждите на болницата в Шумен.





WWF: за природата на България



WWF България и тяхната кауза „Да опазим природата на България“ получиха дарения за близо 20 хил. евро. Средствата са насочени към опазването на дивата природа и по-конкретно към концепцията за безопасно съжителство между хората и мечките. Благодарение на подкрепата екипите на организацията успяват да проследят мечета сирачета чрез GPS нашийници и да се уверят дали се адаптират успешно в дивата природа, както и да започнат провеждането на образователни кампании сред местните общности в планинските райони за безопасно поведение при среща с мечка.





Animal Rescue Sofia: грижа за бездомни животни



Даренията, насочени към Animal Rescue Sofia за последната една година са в размер на малко над 40 хил. евро. Използвани са за осигуряването на денонощна грижа, медикаменти, ваксинации и спешни операции за пострадали животни. Пример за успеха на инициативата е историята на кучето Лучано, чието спасяване и възстановяване в клиниката на организацията е станало възможно именно благодарение на малките жестове на хиляди клиенти.





СООПН: подкрепа за младите таланти



Сдружението на олимпийските отбори по природни науки използва финансовата помощ в размер на близо 21 хил. евро, за да осигури критично важната аклиматизация на талантливите български ученици преди международни олимпиади извън Европа. Средствата са използвани, за да могат олимпийците ни да пристигат по-рано на състезания в държави като Китай, Австралия и Боливия, което се оказва решаващо за тяхното физическо състояние и допринася за успешното им представяне.





„Продължаваме твърдо подкрепата за нашите четири каузи, но надграждаме инициативата. Всички виждаме, че често възникват извънредни ситуации, които изискват бърза реакция - именно тогава българите се обединяват мигновено. Затова искаме да дадем възможност на нашите клиенти, макар и за ограничен период, да фокусират усилията си там, където виждаме, че обществото ни има извънредна нужда” – до три месеца годишно ще насочваме 100% от даренията към една голяма, общонационална кауза.”, допълни Милена Драгийска, изпълнителен директор на Лидл България.



Над 133 милиона опаковки са събрани от старта на проекта през март 2023 г. до момента. Дарителската инициатива чрез автоматите за обратно приемане на PET бутилки и кенчета е част от дългосрочната ангажираност на компанията към устойчивото развитие и подкрепата на местните общности. Системата позволява на всеки клиент да избере дали да получи ваучер за покупка, или да дари стойността на върнатите опаковки за една от четирите каузи. Възможността за дарения стартира през май 2024 г с една кауза. Общата стойност на даренията за тези две години е почти 460 хил. евро.

