Shelly Group отчита 25,9% ръст на приходите през първото тримесечие на 2026 г.

За Shelly Group:



Shelly Group e технологичен лидер, чиято основна дейност е фокусирана върху иновации чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти. В основата на развитието на компанията са изискванията на потребителите, а екипът ѝ е отдаден на създаването на конкурентни и иновативни IoT продукти.



Shelly Group е основана в България, като групата има офиси в 11 страни - България, Германия, Словения, Полша, Нидерландия, Франция, Италия, Испания, Великобритания, Китай и САЩ. А, продуктите на Shelly Group се предлагат в над 100 пазара.



Дружеството присъства на Българската фондова борса от декември 2016 г. и на Франкфуртската фондова борса от ноември 2021 г., където акциите му се търгуват под GSIN A2DGX9, ISIN BG1100003166, код SLYG. През 2024 г. Shelly Group получи одобрение да се търгува в евро, в най-новия сегмента на БФБ – София – EuroBridge Market.

Shelly Group започва 2026 г. със силни резултати първото тримесечие, подкрепени от разширяване на продуктовата платформа, международното присъствие и навлизането в нови пазарни сегменти.Приходите на групата нарастват с 25,9% до 33,3 млн. евро, докато EBIT (оперативна печалба) се увеличава с 30,4% до 8,6 млн. евро. Нетната печалба нараства с 33,5% до 7,5 млн. евро, а свободният паричен поток се увеличава с 77,5% до 6,4 млн. евро. Компанията потвърждава прогнозата си за 2026 г.Развитието през периода е подкрепено от разширяването на международното присъствие на компанията и ускореното навлизане в професионалния сегмент. Мрежата от инсталатори нараства до 6700 членове, като само през първото тримесечие броят на новите инсталатори е приблизително 1400. Компанията продължава да разширява и своята мрежа от партньори, което допълнително допринася за достъпа до нови пазари и потребителски сегменти.„Първото тримесечие на 2026 г. потвърждава нашия устойчив печеливш растеж. Увеличихме както приходите, така и печалбата, укрепихме капиталовата си позиция и положихме оперативната основа за силна втора половина на годината. С планираните пускания на продукти, продължаващото разширяване на мрежата ни от инсталатори и засиленото международно присъствие на компанията вярваме, че сме в добра позиция да постигнем прогнозата си за цялата година“, коментира Волфганг Кирш, съизпълнителен директор на Shelly Group.Екосистемата на компанията продължава да се разширява, като Shelly Cloud достига над 2,9 млн. активни потребители. По вътрешна оценка, базирана на активни потребители и използване на множество устройства, домакинствата, които използват Shelly решения, надхвърлят 6,2 млн, което представлява растеж от над 38% спрямо края на март 2025г. Паралелно с това броят на потребителите на премиум приложението на компанията е нараснал с над 44% само за година, достигайки 41 хил., което отново потвърждава нарастващото значение на софтуерните услуги и добавената стойност в платформата.Shelly Group развива интегрирана платформа, която комбинира хардуер, софтуер и облачни услуги за интелигентно управление на сгради, автоматизация и енергийна ефективност. Компанията разширява присъствието си в нови продуктови категории, включително интелигентни брави, HVAC решения, интелигентни камери и електрически предпазители, както и устройства за контрол и управление на енергията. Това разширяване на портфолиото създава предпоставки за по-пълноценна интеграция между между хардуер и софтуер.Паралелно с това Shelly развива платформата на и модулите Shelly X, като така разширява екосистемата на компанията чрез интеграция на технологиите ѝ в решения на външни производители и създава нови възможности за мащабиране в индустриални и потребителски сегменти.Сред ключовите стратегически проекти за 2026 г. е новата автоматизирана производствена база на Shelly Group в Пловдив. Съоръжението е предназначено за изработка на модули, като част от тях ще се произвеждат единствено тук, както и на някои от устройствата Shelly. Очаква се фабриката да достигне пълен производствен капацитет към края на юни т.г., като тя ще бъде почти изцяло автоматизирана, а съвсем малък експертен екип ще оказва качествен контрол по процесите. Проектът е част от стратегията на компанията за разширяване на капацитета и по-голям контрол върху ключови компоненти и продукти от портфолиото й.Shelly Group потвърждава прогнозата си за 2026 г., като очаква приходи между 195 млн. и 205 млн. евро и EBIT между 47 млн. и 52 млн. евро.