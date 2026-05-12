България Ланд и УниКредит Студио организират „Любима забележителност в България“

Културно-историческият парк с макети „България Ланд“, в партньорство с УниКредит Студио, обяви началото на националния детски конкурс „Любима забележителност в България“. Стартът на инициативата съвпадна с официалното откриване на изложбата „Проект България Ланд: Български забележителности в миниатюра“ на 8 май 2026 г. в УниКредит Студио в София.

Конкурсът има за цел да вдъхнови деца и младежи от цялата страна да открият, опознаят и пресъздадат красотата и богатството на България през своята гледна точка. Участниците са насърчени да представят своите любими български забележителности – природни, културни, архитектурни или исторически – чрез рисунка или фотография.

Инициативата е насочена към деца и младежи в две възрастови категории: от 7 до 14 години и от 14 до 18 години. Основната ѝ цел е да се даде пространство за творчество, въображение и лично отношение към културното и природно наследство на страната.

Крайният срок за участие е 1 юни 2026 г. Всички изпратени творби ще бъдат показани в парка „България Ланд“ още на Деня на детето, а през месец юни ще бъде обявена и специална церемония, в която най-добрите творби във всяка категория ще бъдат отличени с награди.

Творбите могат да бъдат изпращани:

по електронна поща на Info@bulgarialand.info,

или на адрес: гр. Правец, ул. „Крайбрежна“ №6 (за конкурса „Любима забележителност в България“).

Оценяването ще бъде извършено от експертно жури по критерии като оригиналност, художествено въздействие и интерпретация на темата.

Конкурсът „Любима забележителност в България“ е част от съвместната ангажираност на България Ланд и УниКредит Студио да подкрепят младите таланти, да насърчават творческото мислене и да изграждат по-дълбока връзка между децата и културното и природно богатство на България.
