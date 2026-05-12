BusinessGlobal / 12 May 2026 16:36
Основаната от българин „ДийпИнфра“ привлече финансиране от „Енвидиа“ и „Самсунг“
Американската компания „ДийпИнфра“ (DeepInfra), чийто основател и главен изпълнителен директор е българинът Никола Борисов, привлече 107 милиона щатски долара финансиране в инвестиционен рунд от серия Б, предназначен към разширяване на своя глобален капацитет и инфраструктура. 

Финансирането е съвместно ръководено от американския фонд „500 Глобал“ (500 Global) и един от първите инженери на „Гугъл“ (Google) - Джордж Харик. В кръга се включиха инвеститори като „Енвидиа“ (NVIDIA), „Самсунг“ (Samsung), „Некст“ (Next) и др. В рунда се включва и българският фонд „Брайт Кеп“ (Bright Cap), съобщиха от „ДийпИнфра“.

Компанията е основана през 2022 година. Тя специализира в облачна платформа за високоефективно внедряване и използване на изкуствен интелект (AI), която позволява на компании да интегрират open-source и proprietary AI модели (отворени или частно притежавани модели на икзуствен интелект, бел. авт.) в голям мащаб. Компанията притежава и управлява собствена GPU инфраструктура (хардуер и софтуер, нужни за извършване на операции от изкуствен интелект, бел. авт.), поддържа над 190 open-source модела и е фокусирана върху ниска латентност, висока производителност и оптимизирани разходи при големи натоварвания. 

Само преди месец „ДийпИнфра“ отвори и свой офис в България, с първи 6 служители и в момента наема опитни инженери, но така също проучва и възможността страната да се превърне в една от локациите за бъдещите им AI фабрики.
