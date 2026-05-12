България отново е част от европейската инициатива Plant Health 4 Life

Кампанията „Растително здраве за по-добър живот“ се завръща за четвърта и последна година, като продължава съвместните усилия на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), Европейската комисия и 33 държави да поставят здравето на растенията в центъра на решенията, които взимаме всеки ден.



Участието в инициативата е второ поред за България, а национален партньор на кампанията отново е Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Според проучване на IPSOS за измерване на ефективността на инициативата, още през първата година България постига най-висока разпознаваемост сред всички участващи държави.



Инициативата е насочена към тясната връзка между растителното здраве и ежедневието ни — от това, което ядем, до начина, по който пътуваме, полагаме грижи за градината си и пазаруваме. През тази последна година кампанията се възползва от набраните скорост и опит, като насърчава хората в цяла Европа да се информират, да предадат информацията нататък и да предприемат реални действия, които спомагат за опазването на растенията, околната среда и икономиката.



„Науката ни помага да разберем рисковете за здравето на растенията, но това не е достатъчно. Европейците трябва да прилагат тези знания в ежедневието си. С кампанията Plant Health 4 Life областта на растителното здраве става достъпна и актуална. Всички ние можем да бъдем част от решението — като пътуваме отговорно, пазаруваме отговорно и образоваме следващото поколение“, обяснява Тобин Робинсън, началник на отдел „Околна среда, растения и екотоксикология“ в ЕОБХ.



Кампанията показва, че здравето на растенията засяга всички нас, като целта е трайно да се повишат осведомеността и споделената отговорност.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...