12 May 2026
GATE участва в проект за достъпни градове чрез дигитални двойници и AI
Институт GATE към СУ „Св. Климент Охридски“ е един от 12-те партньори в европейския проект “European Citiverses Uniting for Inclusiveness”, финансиран по програма Digital Europe.

Участието на GATE е чрез направление „Градове на бъдещето“, което развива Цифровия двойник на София. В рамките на проекта институтът работи върху създаването на първия цифров двойник на гр. София в сътрудничество със Столичната община. В основата на разработката е моделирането и анализа на градски данни от разнообразни източници – геопространствени, демографски, транспортни, екологични, енергийни, инфраструктурни. Използва се широк спектър от технологии, базирани на големи данни, изкуствен интелект и физично, базирани симулации, за извършване на анализи, подпомагащи вземането на информирани решения свързани с качеството на градската среда (въздух, шум), климатични промени (остров на топлина, топлинен риск), мобилност и пешеходна достъпност, енергийна ефективност, градско планиране и др. Създаването на цифровия двойник е подпомогнато от т.нар. пространство за градски данни. Като хъб на Международната организация за пространства за данни (International Data Space Association, IDSA), GATE e катализатор на националните усилия за използване и споделяне на данни – изграждане на сигурна, суверенна среда, в която всички участници могат да използват потенциала на данните за създаване на нови услуги, продукти и бизнес модели.

Проектът има за цел да развие нови подходи за използване на изкуствен интелект, цифрови двойници и технологии за виртуална и добавена реалност за по-добро планиране и управление на градската среда, като акцентът е върху достъпността и приобщаването.

Чрез осигуряване на технологични инструменти за тестване и визуализиране на достъпността, градовете могат да идентифицират бариери по-рано и да вземат по-информирани решения в градското планиране, управлението на събития и услугите за гражданите.

„Градовете в цяла Европа използват цифровите двойници като инструменти за планиране и вземане на решения. С този проект искаме да покажем как същата технология може да помогне за създаването на по-приобщаващи, свързани и човешки градове“, казва ръководителят на проекта Анна Венблад.

Първият прототип се разработва на базата на цифров двойник на шведския град Гьотеборг - „Virtual Gothenburg“. Чрез него потребителите могат да разглеждат виртуално градската среда, включително входове, места за сядане, осветление, шумова среда и натовареност на пространства, чрез компютър, таблет или мобилен телефон.

Проектът е насочен и към улесняване на планирането за семейства на деца с увреждания, за които достъпността на градската среда често е ключов фактор за участие в обществени и културни събития.

„Възможността дадено място да бъде разгледано предварително във виртуална среда може да промени начина, по който хората планират своето участие в градския живот“, посочват от екипа на проекта.

Проектът обединява 12 партньора от различни европейски държави - включително публични институции, университети, изследователски центрове, технологични компании и граждански организации. Водещ партньор е град Гьотеборг, Швеция.

Амбицията е в дългосрочен план цифровите двойници да се превърнат в практични инструменти за създаване на по-приобщаващи, свързани и човешки градове в цяла Европа.

Първият демонстрационен прототип се очаква да бъде представен на Smart City Expo World Congress в Барселона през ноември 2026 г.
