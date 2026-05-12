Гъвкавостта не е привилегия, а стандарт

ЕЛЕНА ДРЕЧЕВА управляващ директор на „Коника Минолта Бизнес Солюшънс“ България и Гърция. Професионалната и` кариера в сферата на ИТ сектора продължава повече от 27 години. Тя е първият служител на „Коника Минолта България“ през 2005 г. и оттогава непрестанно развива компетентен екип от таланти в цялата страна. Вярва, че това е най-важният фактор за успеха на една компания. Безспорно доказателство за цялостния подход към развитието на екипа е отличието за най-добър работодател в България за три поредни години в класацията на Top Employers Institute.

„КОНИКА МИНОЛТА БЪЛГАРИЯ“ е дружество със собствена търговска, маркетингова и техническа структура, част от глобалния бранд за иновативни бизнес и ИТ решения с близо 22 000 патента за технологични подобрения и иновации Konica Minolta. С представителства в над 150 държави и с над 2 млн. клиенти, брандът Konica Minolta се свързва с надеждност и високо качество на предоставяните решения и услуги. Компанията е безспорен лидер в осигуряването на цялостни решения за управление на корпоративни документни и печатни работни процеси, както и на иновативни технологии за полиграфическия бранш. В последните години Konica Minolta бързо успя да спечели позицията на надежден партньор за платформи за дигитално работно място, смарт видеонаблюдение и автоматизация, прецизно измерване на цвят и светлина, свързвайки хора, технологии и информация.

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2025 г.



Приходи:



15 млн. €



Нетна печалба:



350 000 €



Служители:



79



Ключови проекти



РЕАЛИЗИРАНИ КЛЮЧОВИ ПРОЕКТИ, НОВИ РЕШЕНИЯ, ПАЗАРИ ПРЕЗ 2025 г.:



- Над 900 дигитализирани процеса в над 105 компании



- Над 12 000 дигитализирани HR досиета



- 800 IoT камери, инсталирани при клиенти, за да дават ценна информация и да автоматизират процеси



- 15 000 000 дигитализирани страници



- Над 16 000 тона спестени CO2 емисии за периода



- Над 20% освободени часа за смислена работа на клиентите ни



- 16 000 Kw/h спестена електроенергия/месец



СРЕД ЗНАКОВИТЕ НИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2025 г. СА:



- Решения за оптимизация на печата



- Системи за производствен и индустриален печат



- Дигитален архив и дигитални процеси за управление на командировки, управление на договори, управление на активи на служители, одобрение на разходи, автоматично извличане на данни от фактури, електронно трудово досие, управление на кореспонденция, управление на автопарк, AI и др.



- Системи за интелигентно видеонаблюдение за автоматизация на различни процеси в производство, ритейл, логистика, соларни паркове.

Ключовите хора за промяната



Ключовите хора за промяната в моя път като лидер са: MОИТЕ МЕНТОРИ И РОЛЕВИ МОДЕЛИ – хора, които са ми показали, че лидерството не е позиция, а ежедневен избор. От тях научих, че истинският лидер създава доверие, държи на ценностите си и остава устойчив дори когато е под напрежение. Истинският лидер се грижи и развива хората си.

ЕКИПЪТ НА KONICA MINOLTA.



Прекрасните ми колеги са най-голямото „училище“ за лидерство. Те ми дават много всеки ден – сигурност, че мога да разчитам на тях във всеки момент, вдъхновение, че си заслужава всяко усилие и заедно можем да мечтаем мащабно и да случваме! Всеки ден за мен е удоволствие да бъда с тях и да научавам нови неща в различни области, да усещам динамичния пулс на организацията ни!



СЕМЕЙСТВОТО И БЛИЗКИТЕ МИ ХОРА – защото лидерството изисква енергия, баланс и вътрешна стабилност. Те са опората, която ми помага да остана автентична и да помня кое е наистина важно.

Текстът е публикуван в бр. 61 – „Променящите хора“, на сп. Business Global.Работното място на бъдещето няма да бъде определяно нито от технологиите, нито от човека поотделно – то ще бъде резултат от интелигентния им диалог.През моите двадесет и седем години в IT индустрията съм наблюдавала как всяка технологична революция всъщност разкрива нови човешки възможности, а не ги заменя. Технологичната промяна сега се случва много бързо и това предизвиква напрежение и притеснения у хората, които не могат бързо да се адаптират.Представям си работно място, където технологиите са невидими помощници – те не привличат внимание, а освобождават творчески потенциал. Където AI поема рутинните задачи, за да може човекът да се фокусира върху стратегическо мислене, иновации и смислени взаимоотношения. Където офисът не е просто физическо пространство, а екосистема от дигитална и физическа среда, която се адаптира към нуждите на всеки индивид.Човекът ще остане в центъра, но неговата роля ще еволюира – от изпълнител към куратор, от оператор към стратег, от работник към творец.Виждам няколко водещи тенденции: хиперперсонализация на работната среда, ползването на АIΙ агенти като „служители“, интеграция на устойчивостта в бизнес модела и прехода от собственост към услуги.Организациите ще трябва да създават работни места, които се адаптират към индивидуални нужди в реално време, да измерват и оптимизират въздействието си върху околната среда като бизнес приоритет и да мислят в категории на резултати, а не на продукти.Konica Minolta e партньор за трансформация на работното място. Нашата визия е да помогнем на организациите да създадат умнa, устойчивa и фокусирана към човека работна среда. Това означава да подготвим данните на компаниите, да ги структурираме, за да използваме способностите ни за анализ на тези данни и вземане на информирани решения. Ние дигитализираме бизнес процеси, вграждаме агенти в тези процеси, за да автоматизираме рутинната част и да дадем на хората готови данни от анализ за вземане на бързи решения.AI вече не е бъдеще – той е настояще, което тепърва осъзнаваме. Виждам AI като интелигентен асистент, който предвижда нужди, автоматизира рутина и предоставя контекст за по-добри решения. В офис процесите той ще управлява документооборот, ще оптимизира срещи, ще анализира данни и ще препоръчва действия.Истинското партньорство обаче идва не когато AI прави повече, а когато прави точното нещо в точното време, без да изисква внимание. Това вече се случва в организации, които са го внедрили стратегически. Разликата е в подхода – не „как да използваме AI“, а „какви проблеми на служителите можем да решим с AI“.През следващите 2 – 3 години очаквам AI да стане толкова естествена част от работата, колкото е имейлът днес.Устойчивостта преминава от диференциатор към изискване. Компаниите, които не интегрират ESG принципите в бизнес стратегията си, ще изгубят достъп до инвестиции, таланти и пазари.Технологиите правят зеления преход измерим и управляем. Чрез IoT сензори и AI аналитики можем да визуализираме въглеродния отпечатък в реално време, да идентифицираме неефективни дейности и да внедряваме решения с доказан ефект.Ключът е преводът от сложни екологични концепции към разбираеми бизнес метрики – от тонове CO2 към спестени разходи и оптимизирани процеси.Парадоксално технологиите, които са най-енергоемки днес, ще бъдат и най-мощните инструменти за екологична трансформация утре.Изкуственият интелект ще промени правилата на играта. Представете си AI системи, които оптимизират енергопотреблението в реално време, предвиждат нуждите от ресурси и елиминират отпадъците, преди те да се появят. В Konica Minolta вече виждаме как AI в нашите интелигентни видеорешения помага на производствени компании да открият дефекти, които човешкото око никога не би забелязало.Технологиите, базирани на данни и аналитики, са невидимият герой на устойчивостта. Когато можем да измерим всичко – от въглероден отпечатък до оптимално използване на материали, – можем да го подобрим. Данните превръщат устойчивостта от намерение в измерим резултат.Биотехнологиите ще преосмислят производството. От материали, вдъхновени от природата, до процеси, които имитират биологични системи – тук се крие потенциалът за радикално нови екологични подходи.Космическите технологии. Сателитите за наблюдение на Земята вече дават безценни данни за климатични промени, горски пожари, земеделие. Това, което се създава за изследване на Космоса, връща на Земята инструменти за нейното опазване.В Konica Minolta не вярваме в „зелени“ технологии като отделна категория. Вярваме в интелигентни технологии, които по дефиниция са и отговорни.Хората в компаниите търсят гъвкавост, технологична подкрепа и смисъл – не като отделни елементи, а като интегрирано преживяване.Гъвкавостта не е привилегия, а стандарт. Младите поколения очакват да работят, откъдето е най-продуктивно за тях, с график, който отразява техния ритъм. Технологичната подкрепа означава инструменти, които работят интуитивно, без да създават фрустрация. А смисълът е критичен – хората искат да знаят как работата им допринася за по-голямата цел.Дигитализацията позволява персонализация на работната среда по начин, който беше невъзможен преди. Но с нея идва и очакване за прозрачност, автономия и развитие. Лидерите трябва да създават култура, в която технологиите усилват човешката връзка, а не я заменят.Технологичната грамотност е хигиенен фактор – без нея лидерът е изолиран от реалността на бизнеса. Емоционалната интелигентност е фундамент – в свят на автоматизация способността да разбираш, вдъхновяваш и развиваш хора става единственото трайно конкурентно предимство. А управлението на промяната е ежедневие – не проект, а начин на мислене. Във времена на промяна и несигурност е много важно лидерите да успяват да навигират организациите си успешно.Бих добавила още едно умение – способността за интегративно мислене. Лидерът на бъдещето трябва да вижда връзките между технология, хора, бизнес и общество и да взема решения, които създават стойност на всички нива.В Konica Minolta вярваме, че лидерството започва със слушане и любопитство.Този баланс е ежедневно упражнение в съзнателност. Иновацията като амбиция ни тласка напред, но иновацията като отговорност ни държи фокусирани върху истинското въздействие.Задавам си три въпроса: Кому служи тази иновация? Какви последици създава? Готови ли сме да я управляваме отговорно?Технологията заради самата технологията е разточителство. Но технология, която решава реален проблем, подобрява живота на хората и съответства на нашите ценности – това е иновация, която заслужава инвестицията.През годините съм научила, че най-устойчивите иновации са тези, които са приети от хората, а не наложени от ръководството. Затова вярвам в експериментиране, прототипи и итерации с включване на екипите.Започнете с малък проект, но мислете мащабно. Дигиталната трансформация не е проект с начало и край – тя е посока на движение. Не е нужно да трансформирате всичко наведнъж. Изберете един болезнен процес, един отдел, една ясна цел и докажете стойността там.От малкия успех се раждат увереност, знание и енергия за следващата стъпка. Видяла съм компании, които започват с автоматизация на документооборота и за година преосмислят целия си бизнес модел.Моят съвет – фокусирайте се върху хората, не върху технологията. Питайте „Какво пречи на служителите ми да работят по-добре?“, а не „Каква технология е модерна?“. Създайте култура на учене и експериментиране. И си изберете партньор, който разбира вашия бизнес, може да ви осигури качествена консултация, имплементация и поддръжка. Дигиталната трансформация е път, не дестинация. Важното е да направите първата стъпка.