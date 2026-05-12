Хората, които ме научиха да гледам напред

Бъдещето се изгражда от изборите, които правим, когато никой не ни гледа и когато имаме смелостта да останем верни на себе си

Текстът е публикуван в бр. 61 – „Променящите хора“, на сп. Business Global.



Автор: Петър Торнев



ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ЧЕСТО СА МЕ ПИТАЛИ кои са хората, на които се възхищавам. Обикновено се очаква списък. Очакват се известни имена, публични фигури, хора с титли и позиции. Истината е, че хората, които са ме оформили най-силно, рядко са били просто „успешни“. ПЕТЪР ТОРНЕВ e управляващ директор на Технологичния център на „Аксенчър“ в България. Работи в IT сферата близо 20 години. Зaвършил е компютърни системи и технологии в Техническия университет – Варна. Става възпитаник на Harvard Business School, след като завършва програмата за Leadership Development през 2015 г. През 2020 г. завършва EMBA в Американския университет в България. В момента завършва магистратура в Cambridge University. Член е на УС на AIBEST. Част от борда на BCNL. Aктивно се занимава с трансформация и усъвършенстване на лидерския потенциал и образование в България. Допринася за развитието на стратегии и иновативни решения в облачните технологии, киберсигурността, онлайн търговията, мениджмънта, както и за прилагането на политики, свързани с културното, възрастовото и половото разнообразие в компаниите. Те са били устойчиви. И



най-вече – истински



Първият и най-важен човек, от когото съм се учил, е майка ми. Не защото ме е пазила от трудностите, а защото ме е подготвила за тях. Не чрез големи думи, а чрез ежедневен пример. Тя ме научи да не завиждам, защото завистта отклонява вниманието от собствения път и изяжда вътрешната енергия. Научи ме да отстоявам себе си, без да наранявам другите. Да гледам напред дори когато обстоятелствата не са идеални. И да постигам целите си с търпение, труд и уважение към хората около мен. От нея разбрах, че истинската сила не е в това да бъдеш по-добър от другите, а да бъдеш по-добър от вчерашната си версия.



Тя често ми казваше, че най-отгоре винаги е ветровито и че много лесно можеш да се подхлъзнеш и да паднеш. Именно затова човек трябва съзнателно да се обгради с екип, който го подкрепя и на който истински вярва. Този урок остана с мен през годините. Той ми помогна да изградя ценностите, от които не отстъпвам – прозрачност, доверие и честност. Не като абстрактни принципи, а като ежедневна практика. Именно те ми позволиха да изграждам силни, устойчиви и човешки екипи. Екипи, които постигат резултати, без да губят взаимното уважение.



С времето осъзнах, че тези ценности не са удобни. Прозрачността означава да казваш истини, които понякога са трудни за чуване. Доверието означава да дадеш свобода и отговорност, вместо да контролираш. Честността означава да поемеш вина, когато грешиш, а не да я прехвърляш. Имало е моменти, в които компромисът е изглеждал по-лесен, по-бърз и по-безболезнен. Но именно отказът от тези компромиси изгради не просто професионалния ми път, а вътрешния ми гръбнак.



По пътя си срещнах хора, които ми даваха увереност просто с присъствието си. Хора, които ми вярваха, понякога още преди аз самият да съм напълно сигурен. Срещнах и такива, които ме поставяха под съмнение. Понякога остро, често болезнено. Сблъсквал съм се и с хора, които целенасочено са работили против мен, с подценяване, с недоверие и с опити да бъда ограничаван. И едните, и другите имаха своята роля.



Подкрепата ми даде смелост, а съпротивата устойчивост



Тези преживявания ме научиха на дипломация, на търпение и на наблюдателност. Научиха ме да гледам няколко хода напред, да разчитам по-добре хората и контекста и да избирам кога да действам и кога да изчакам.



Лидерството често е самотно. Не защото около теб няма хора, а защото в един момент решението трябва да бъде взето от един човек. Ти. Можеш да чуеш различни мнения, да събереш гледни точки, да анализираш варианти, но в крайна сметка



отговорността не може да бъде споделена. Тя остава твоя



И точно в този момент се усеща тежестта на лидерството. Не като позиция, а като избор.



С времето разбрах, че трудността не е в самото решение, а в осъзнаването на последствията от него. В това да знаеш, че изборът ти ще повлияе на хора, на тяхната работа, на тяхната сигурност, понякога и на личния им живот. Това прави решенията по-бавни, по-внимателни и много по-отговорни. Именно затова лидерството не търпи импулсивност.



Самотата на лидера обаче не означава изолация. Напротив, тя изисква съзнателно да се обградиш с екип, който е достатъчно силен и честен, за да ти казва неудобната истина. Хора, които имат смелостта да не се съгласяват с теб. Хора, които виждат рискове, които ти можеш да пропуснеш. Хора, които благодарение на доверието, което си им гласувал, не се притесняват да бъдат критични към теб в най-трудните моменти. Да не се съгласят с теб, за да можете заедно да стигнете до по-доброто решение, без това да отменя факта, че крайното решение остава твое.



Такъв екип не търси удобството, а правилната посока. Той не подкопава авторитета ти, а напротив, той го укрепва. Защото, когато различните гледни точки се сблъскат честно и открито, шансът да се стигне до правилното решение е по-голям дори когато това означава напрежение или трудни разговори.



Една от най-опасните и често подценявани грешки в лидерството е да приемеш удобното съгласие за лоялност. Истинската сила идва тогава, когато съзнателно избираш хора, които са в пъти по-добри от теб в конкретните области и направления.



Хора, от които можеш да учиш



Хора, които допълват слабостите ти, а не ги прикриват.



И въпреки всичко това отговорността не се прехвърля. Екипът може да ти даде посоки, аргументи и перспектива, но крайното решение остава твое. Именно в този баланс между слушане и поемане на отговорност се ражда доверието.



През годините имах възможност да се уча и от лидер, който ми показа една проста, но изключително важна философия – better today than perfect tomorrow. Лидер, който ме научи, че растежът не идва от чакането на идеалния момент, а от смелостта да направиш следващата разумна стъпка. Че движението напред дори когато не всичко е перфектно, е по-ценно от безкрайното планиране и колебание.



От този тип лидерство разбрах, че за да растеш нагоре, трябва да станеш много комбинативен и истински отборен играч. Че успехът никога не е индивидуален спорт, а резултат от добре работещ екип. Научих се да преценявам на кого мога да делегирам, кога да се отдръпна и кога да подкрепя. И да осъзная нещо много важно, че в един момент ти не си най-важният.



Този лидер ме научи и на друго. Зряло и необходимо е да търсиш варианти, в които можеш да помагаш на хората над теб.



Да мислиш за цялата система, а не само за собствената си роля



Понякога това означава да поемеш задачи, които никой друг не иска. Защото са трудни, защото не са видими, защото няма фанфари и ръкопляскания. Именно тези моменти обаче изграждат доверие и стабилност. От този подход научих, че истинският напредък често се случва далеч от светлината на прожекторите. В тишината на методичната, внимателна и добре свършена работа. Това лидерство изисква търпение, последователност и висока степен на дипломация. Не е най-бързият път, но е най-устойчивият.



Имало е и хора, които никога не са били в светлината на прожекторите, но са ми били морални ориентири. Те не търсеха признание. Просто вършеха правилното. Ден след ден. В малките неща. От тях научих, че истинската промяна рядко идва с гръм. По-често идва тихо, но остава задълго.



Не споменавам имена, защото влиянието рядко идва само от едно място. То се натрупва от хора, срещи и уроци. Някои от тези срещи са напълно случайни, но именно те често оставят най-трайния отпечатък и продължават да работят в теб дълго след като разговорите са приключили.



И ако трябва да обобщя, хората, от които съм се учил най-много, не са ме научили как да бъда „по-голям“, а как да бъда по-истински. В свят на непрекъсната промяна това се оказва най-редкият и най-ценният капитал. Защото бъдещето не се изгражда само с идеи, стратегии и технологии, нито принадлежи на най-шумните. То се изгражда от хора и от изборите, които те правят, когато никой не ги гледа и когато имат смелостта да останат верни на себе си.

