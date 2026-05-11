Еврото е най-използваната валута при търговията на ЕС с останалия свят

BusinessGlobal / 11 May 2026 13:56
Източник: Евростат
Еврото е била най-използваната валута за внос в Европейския съюз на основни стоки, с изключение на петрола, представлявайки дял от 47,4 на сто през 2025 г. Това сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта й. С дял от 45 на сто щатският долар е бил втората най-често използвана валута за разплащания при доставките за ЕС от трети страни.

При вноса от трети страни делът на използваните нациолани валути на страните от ЕС, които не са в еврозоната, е бил 1,7 на сто, а на валутите на държави извън ЕС - 5,3 на сто.

При вноса на петролни продукти в ЕС обаче е доминирала американската валута с дял от 86,7 на сто, докато еврото се е използвало за 12,9 на сто от петролните доставки. Останалите валути на държавите от ЕС и тези на страни извън Евросъюза са имали минимални дялове - съответно 0,2 и 0,1 на сто.

При вноса на промишлени стоки щатският долар също е бил водещ с дял 46,2 на сто, малко пред еврото с 43,3 на сто. Валутите на държави от ЕС, които не са част от еврозоната, са съставлявали 1,7 на сто от вноса на промишлени изделия през 2025 г., а валутите на държави извън блока - 8,5 на сто.

При износа на основни стоки от ЕС еврото е водещо с 62,2 на сто дял, пред долара с 22,9 на сто.

При износа на петролни продукти най-често използват отново е бил доларът, макар и в по-малка степен отколкото при вноса, с дял от 70,1 на сто, докато еврото достига дял от 27,5 на сто.

При износа на промишлени стоки еврото е имало дял от 50,4 на сто, а щатският долар - 32,4 на сто. 

(БТА)
