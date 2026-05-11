България отваря „Азбуката на чудесата“

30 организации показват силата на гражданското действие от 9 до 24 май

Всички искаме децата ни да израснат в страна, която им дава шанс - добро образование, смислена работа, усещане за принадлежност. Точно тази грижа е движещата сила зад стотиците хора и организации, чиято работа „Българската азбука на чудесата“ ще направи видима. От 9 до 24 май кампанията събира на едно място реалните постижения на над 30 организации, работещи за образованието, науката и културата. Сред тях е и фондация „Заедно в час“.



Учителка в малко село всяка сряда остава след часовете, за да помогне на дете с дислексия да прочете първото си изречение само. Младеж от ромска общност тази година ще е първият представител на семейството си, който ще влезе в университет. Възрастна жена от Ковачевица всеки ден пее с отдаденост в местния хор.



Зад всяка от тези истории стоят организация и хора, които ежедневно работят за положителна промяната в България. От 9 до 24 май „Българската азбука на чудесата" ги извежда на светло - буква по буква, дело по дело.



Кампанията е естествено продължение на „Коледните чудеса на България“, която обедини близо 100 организации и достигна до стотици хиляди хора с историите за доброто.



Сега „Българската азбука на чудесата“ надгражда този успех, като подрежда добрите примери в символична азбука от ценности - от Активност и Будителство до Юначество и Яснота.



В рамките на две седмици всеки ден ще бъдат „отключвани“ по две букви, зад които стоят конкретни каузи, хора и резултати. Това не са абстрактни идеи, а реални действия: организации, които работят с деца и младежи, развиват научно мислене, пазят културното наследство или създават достъп до образование там, където липсва.



Сред участниците са организации с различен мащаб и фокус, но обща мисия. Фондация „Заедно в час“ работи за това всяко дете да получи добро образование - независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му. WWF България провежда програмата Panda Labs - холистична образователна програма за зелено предприемачество на младежи между 14 и 25 години. Фондация Sci-High вдъхновява ученици да провеждат научни фестивали. Сдружение „Конна терапия“ помага на деца с аутизъм и церебрална парализа чрез терапия с коне. Читалище „Светлина - 1865“ от с. Ковачевица съживява камерна музика и общностен живот в малко планинско село. sCool Media изгражда ученически медии и критично мислене из цялата страна. И още много други.



Тези истории рядко попадат на първите страници. Кампанията си поставя за цел да промени точно това.



Кулминацията на кампанията съвпада с 24 май, Деня на славянската писменост и култура.



За инициативата



„Българската азбука на чудесата“ е организирана от обединение на граждански организации - Български център за нестопанско право, The Convo, Софийска платформа, Платформа Агора, Български дарителски форум, Тръст за социална алтернатива, Заедно в час, Timeheroes и Българско дружество за защита на птиците. Инициативата се осъществява на сайта chudesata.bg.

