Големите промени са прекрасно начало, не финал

Деси Стоянова, преподавател и консултант по презентационни и медийни умения, основател на компанията HOW TO SPEAK

След повече от 20 години в медиите днес учите други хора как да говорят и да присъстват уверено. Какво е нужно да притежава един човек, госпожо Стоянова, за да бъде „глас, който се отличава“?



Магията се получава, когато умееш да се изразяваш ясно и ярко, имаш силни послания, които са релевантни за публиката, пред която говориш, и заразително лично присъствие. Талантливите разказвачи, които имат какво да кажат и успяват да докоснат хората срещу себе си не само през разума, но и през емоциите, се превръщат в гласовете, които се отличават. Живеем в изключително шумни времена, в които е все по-трудно да привлечеш и да задържиш вниманието на публиката. Затова уменията за убедително и въздействащо говорене, които винаги са били безценен личен капитал, стават още по-важни. ДЕСИ СТОЯНОВА



преподавател и консултант по презентационни и медийни умения



Основава компанията си HOW TO SPEAK през 2022 г. Вярва, че успехът идва при онези, които умеят да убеждават, да вълнуват и да вдъхновяват. Хора от различни сфери на бизнеса се доверяват на курсовете и`, а тя твърди, че с правилната мотивация, точния ментор и много практика всеки би могъл да се превърне в презентатора на своите мечти и да стои уверено пред публика. Деси има магистърска степен по журналистика от Софийския университет и над 25 години опит в медиите. Работила е като политически репортер във в. „Сега“ и в bTV Новините, била е редактор в лайфстайл списания. В продължение на 12 години е водещ на „Преди обед“. Има зад гърба си над 6000 часа ефир на живо и над 11 000 проведени интервюта.







Много хора си мечтаят да „сменят посоката“, но рядко събират смелост да затворят дълга професионална глава и да започнат нещо само свое. Как изглежда отвътре този момент на завой – повече загуба ли е, или повече освобождаване?



Смело мога да кажа, че при мен нито за миг не е имало усещане за загуба. Не бих казала, че и думата „освобождаване“ е най-точната. В моя случай по-скоро става дума за логична следваща стъпка, задвижена от осъзната вътрешна потребност. Наясно съм, че за много хора решението ми да се откажа от възможността да съм всеки ден на екран в една от двете големи национални телевизии беше изненадващо и може би трудно за разбиране. Телевизионен водещ е мечтана позиция за мнозина, а аз сама избрах да се разделя с нея. Защо? Първо, за мен това да съм водещ, никога не е било свръхцел, камо ли самоцел. Второ, в последните няколко години на телевизионната си кариера вече активно се развивах и като преподавател по публично говорене и презентационни умения. Това ново за мен професионално амплоа ми носеше изключително удовлетворение, виждах огромен смисъл в „новата“ си работа, което наливаше гориво в мотивацията ми да продължавам да се развивам в тази посока. Така че решението да напусна bTV, за да отдам 100 процента от времето и енергията си на How To Speak, дойде съвсем естествено и логично. Дали имаше риск? Имаше, разбира се. Всяка голяма промяна е свързана с риск. Но когато знаеш какво те води, вярваш в това, което правиш, и си готов да работиш здраво, рискът си заслужава. За да полетиш, трябва да скочиш. Алтернативата е да се оставиш на страховете да те управляват, а това е много тъжна перспектива.





Говорите за силата на думите и историите. И както казвате, в общество, в което често виковете заглушават разговора. Какво най-много ни липсва, за да общуваме нормално и пълноценно?



Ако говорим за междуличностната комуникация, най-напред трябва да се научим да слушаме. Да слушаме и да чуваме другия. Често, когато има разминаване в гледните точки, хората автоматично отхвърлят чуждата без никакво вникване какво стои зад нея. Същото се случва в ситуациите, в които се чувстват застрашени по някаква причина. Когато се интересуваш само и единствено от собствената си правота или автоматично реагираш защитно, няма как да има комуникация. HOW TO SPEAK



Мисията на HOW TO SPEAK e да бъде най-добрият съюзник на компаниите и организациите, които искат да развиват презентационните и медийните умения на свои ключови представители, както и да помага на професионалисти от различни сфери да овладеят изкуството на убедителното и въздействащо публично говорене. Организира корпоративни и групови обучения с ярка практическа насоченост, водени от Деси Стоянова. Предлага и индивидуални консултации, с които подпомага своите клиенти в подготовката им за конкретни публични изяви (презентация/интервю в медиите), така че срещите им с публиката да са ефективни, въздействащи и запомнящи се.





Следващата стъпка е да се научиш да се изразяваш ясно, така че отсрещната страна да те разбере правилно, и то без излишни усилия. Иначе се оказваме „изгубени в превода“. Много важно е и да си напомняш за „проклятието на знанието“ – хората, на които говориш, далеч невинаги знаят всичко, което ти знаеш, така че трябва да имаш грижата да даваш контекст, да обясняваш и да разказваш, за да бъдеш правилно разбран.



Трети ключов фактор за нормално и пълноценно общуване е излъчването на човека – дали излъчваш добронамереност и откритост, или напротив.



А думите и историите са могъщи инструменти във всяка форма на комуникация, не само в междуличностната, но и в публичното говорене. Точно затова по време на курсовете, които провеждам, им отделяме специално внимание и всеки един минава през серия от тренинги, за да развие уменията си да използва силен език и да облича посланията си в истории. Това е начинът идеите и тезите ти да бъдат чути и разбрани, да успееш да убедиш публиката, да спечелиш подкрепа, да мотивираш, да накараш другите да поискат да те последват.





Ако трябва да премахнете една дума от ежедневния ни речник в България, защото според Вас ни пречи да вървим напред, коя би била тя и с какво бихте я заменили?



Може ли да не е една дума, а израз? „Няма как да стане“ е много пагубна настройка. „Не може, не става, няма как да се случи“ (значи няма смисъл да опитваме дори). В сърцевината си тази нагласа към реалността е изключително обезкуражаваща и слага прът в колелото на смислената промяна и напредъка в много отношения. Когато се втренчваме предимно в пречките, рисковете, проблемите и ги приемаме като присъда от последна инстанция, не можем да вървим напред. Ако нагласата е „как би могло да стане“ (въпреки че ще е трудно и успехът не е гарантиран) и „какво мога да направя аз, за да стане“, филмът би бил напълно различен. КЪДЕ ЩЕ СМЕ СЛЕД 10 ГОДИНИ



Със сигурност ще имаме зад гърба си още много проведени обучения и още много несъздадени към този момент формати. Още хиляди професионалисти от най-различни сфери на бизнеса ще са станали част от общността Speak Better, която обединява всички преминали курсовете на HОW TO SPEAK - хора, които излизат уверено пред публика и умеят да представят идеите си с яснота и харизма.







Работите с много жени – мениджъри, експерти, предприемачки. Какви вътрешни бариери виждате най-често у тях и какво Ви се иска да можехте да им „подарите“ като вътрешно усещане за себе си?



Повече здраво самочувствие и увереност в собствените способности, когато това е заслужено. Като че ли на жените все още им се налага да се борят повече, за да се докажат. Много жени не получават признанието, което заслужават, от средата около тях и живеят с усещането, че това, което правят, не е достатъчно, че те самите не са достатъчни. Подценяват себе си и собствените си постижения. Това ги блокира и тормози. Аз съм последният човек, който би тръгнал да призовава за голо самочувствие без покритие. Но да не си позволяваш да имаш самочувствие, въпреки че имаш всички основания за това, е незаслужена жестокост. Аз самата съм изключително самокритичен човек и дълго не съм вярвала особено в себе си. Наблюдавам същото в много хора, често жени, с които работата ми ме среща. Хора, които могат много, знаят много, постигнали са много и имат какво да кажат, но не смеят да вземат думата. Има много такива – и жени, и мъже. Приемам за своя мисия да помагам именно на тези хора да добият ораторското самочувствие, от което се нуждаят, за да се чуват по-често техните гласове.





Кой момент от живота Ви би бил добър финал на филм – не защото е най-успешен, а защото съдържа най-голямата вътрешна промяна?



Вярвам, че големите промени са прекрасно начало, не финал. Няма един-единствен момент, който бих посочила, защото животът ми е показал, че истински големите, смислени промени са много повече въпрос на натрупване, отколкото на рязка промяна. Те са израстване, а не избухване. КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ



• 60+ проведени обучения по презентационни и медийни умения

• 1500+ участници в обучения и публични лекции

• 4,8 от 5 средна оценка на курсистите за полезността на обучението по скала от 1 до 5, в която 5 е „Беше ми изключително полезно“







Когато мислите за „Променящите хора“, какво според Вас отличава тези, които наистина променят себе си и света, от онези, които само говорят за промяна?



Промяната минава през действия. Думите могат да са красива опаковка, но тя има смисъл само когато вътре я има истинската стойност. Иначе дрънчат на кухо.





КЛЮЧОВИ ПРОЕКТИ



„Презентирай и убеждавай“ – интензивен практически курс по презентационни умения. Участниците получават практически знания и преминават през серия от тренинги. След като завършат курса, знаят как да се подготвят за своите презентации и речи, как да формулират своите послания, как не просто да разказват истории, а да разказват историите, които „продават“. Сценичната треска спира да е непреодолима бариера.





„Как да бъда медийно атрактивен“ – интензивен практически курс за ефективно общуване с медиите. Участниците усвояват ясни, изпитани в практиката правила, които стоят в основата на успешното медийно присъствие. На финала на курса преминават през тренировъчно интервю. След като завършат, знаят какви грешки да не допускат, как да формулират и аргументират посланията си, как да отговарят на „трудни“ въпроси и кое поведение може да ги доближи до успеха, когато камерата/микрофонът се включат.





„Най-важният коз“ – мотивационна лекция, в която Деси Стоянова споделя как е научила едни от най-ценните и трудни уроци по време на израстването си като личност и професионалист и коя е магическата съставка, която може да преобрази отношенията ни с околните и ефективността на комуникацията ни. Премиерата на „Най-важният коз“ беше през декември 2025. Следващото издание предстои на 26 март 2026 г.



