Защо точно аз?

БИЛЯНА САВОВА



е основател на фондация „МС – Мога Сам“, фокусирана върху осигуряването на превенция, трансформация и лечение на хора с диагноза множествена склероза. Самата тя е диагностицирана с това заболяване преди 17 г. и вече близо 12 години споделя своята вдъхновяваща личнa история и път.



Биляна е създател на програмите за личностна трансформация с бранда Plan to Be Generator, през които през последните 6 години са преминали над 5500 човека.



Отличена е с наградите „Жена на годината“ през 2016 г., „Будител“ и „Вдъхновител“ през 2018 г., и „Агент на промяната“ през 2024 г. Лектор в семинарите TEDxVitosha, „Свободата да бъдеш”, форум „Дълголетие”, както и в редица корпоративни мотивационни събития.



Aвтор и водещ на „Аз съм... с Биляна Савова” – 90-минутен аудио подкаст за себеоткриване и усъвършенстване.

БИЛЯНА САВОВАРОДЕНА СЪМ ВЪВ ВРЕМЕ, в което „правилният“ живот беше добре познат сценарий: учиш, работиш, постигаш, събираш отметки в план, който някой е написал вместо теб. Още от ранните си години усещах, че под всички тези „трябва“ пулсира един друг въпрос, който не ми даваше мира: „Ако не играя по този сценарий, коя всъщност съм аз?“. Тогава още не знаех думите „съзнание“, „интегрална трансформация“ или „духовна практика“ – знаех само това странно вътрешно напрежение между света, който виждам отвън, и света, който усещам отвътре.Дълго време се опитвах да се нагодя. Реших да съм доброто момиче – старателната, „правилната“, тази, която оправдава очаквания, която се справя и не задава твърде много неудобни въпроси. И така 20 години, докато един ден тялото ми не реши да ги зададе вместо мен. Болка, симптоми, диагнози, умора, които не можех просто да сложа в графика си. Тялото ми започна да говори на глас, да крещи, а аз – да осъзнавам, че години наред съм живяла срещу собствените си ритми, граници и истина. От този момент нататък разказът за живота ми престана да бъде история за „успехи“ и се превърна в история за завръщане към себе си.Парадоксът беше, че отвън всичко изглеждаше „наред“. Работех, раждах деца, поддържах идеята за семейство, създавах, движех проекти, правех това, което обществото би нарекло „смислено“. Вътре в мен обаче вървеше друг филм: тялото ми се бореше да понесе темпото, което сама си бях наложила, а душата ми тихо шепнеше, че истинският ми път не е в това да се доказвам, а в това да се разголя – пред себе си и пред другите. Да си призная къде боли, къде лъжа, къде съм избрала безопасното вместо живото.Точно в този кръстопът в живота ми се появиха хора, които и до днес наричамПовечето не познавам лично, но техните истории са вплетени в моята. Ще ви разкажа за няколко от тях.Първият ми невидим учител беше човек от напълно различен свят – Стив Джобс. Неговата решителност и непримирима различност ме вдъхновиха да спра да се извинявам за своята визия. Той отказваше да прави компромиси с усещането си за красиво, смислено, нужно; умееше да казва „не“ на безброй идеи, за да остане верен на една-единствена линия – да мисли различно. Това ме насърчи и аз да започна да избирам: коя съм аз отвъд очакванията, какво искам да създам, дори когато изглежда „твърде странно“, „твърде рисковано“ или „твърде рано“.Но Джобс ми даде не само светли, а и тъмни уроци. Историите за неговия авторитарен стил, рязкостта, способността да наранява хората около себе си, обсесията, с която понякога унищожаваше връзки, бяха за мен предупреждение. Както и начинът, по който той напусна този свят, разяден от диагнозата рак. Всичко това ме накара да си задам трудния въпрос:Отговорът в мен беше категоричен: не. Така родих едно вътрешно обещание – успехът ми никога да не бъде за сметка на друг човек, на чуждата уязвимост, на собственото ми сърце.След това се появи Новак Джокович. В неговата история видях не просто техническо съвършенство, а свирепа вярност към себе си – играч, който пада, връща се, изправя се отново, превръща менталната устойчивост в най-острото си оръжие. Той ми помогна да разбера колко е важно да познаваш себе си във всичките си аспекти – тяло, ум и душа. Как да се грижа за тялото си, за да имам енергия и издръжливост; как да тренирам ума си, за да е млад и гъвкав; как да слушам и да храня душата си.Години наред той беше „третият“ – този след Федерер и Надал, но вместо да приеме ролята на вечния аутсайдер, Джокович избра да вярва във вътрешната си стойност, когато светът още не беше готов да я види. Разпознавах себе си в моменти, в които и аз се чувствах не най-обичаната, не най-очевидният избор, не тази, която аплодират най-силно. Постоянството на Джокович – онова упорито завръщане, след като си чул, че си „твърде много“, „твърде шумен“, „твърде различен“, ми помогна да остана в собствения си корт, когато здравословните ми кризи и житейските завои можеха да ме извадят завинаги от играта. Чрез него разбрах, чеа в това да продължиш играта, дори когато всичко е срещу теб.Продължавах да търся и някак естествено посоката на търсенето ми се завъртя към Изтока. Индия дойде в живота ми не като екзотична дестинация, а като призив. И като решение. Стъпвайки там, имах усещането, че попадам в друга вселена – място, където святостта и хаосът живеят рамо до рамо; където храмът е и на ъгъла на улицата, и в очите на човек, който продава чай в пластмасова чашка. Индия със своята шумност, бедност, цветност и безкрайна противоречивост се превърна вТам видях хора, които умеят да се радват на живота, без да чакат „идеалния момент“. Хора, които се смеят насред прах, трафик, липса, а после се молят с такава отдаденост, че времето спира. Уроците на Индия пробиха една от най-упоритите ми вътрешни конструкции – тази, че трябва да контролирам и да подредя всичко перфектно, за да имам право да се радвам. Вместо това започнах да се уча да намирам радост в самия процес: в несигурността, в не-знаенето, в трансформацията, която още не е завършила. Индия ме научи да оставям света да бъде различен и да не се опитвам да го „преправям“ по моя образ, а да се отворя за това какво той преобразява в мен.Индия ме излекува – с науката си за живота (аюрведа), с топлината на хората, които истински искаха да ми помогнат, и с предизвикателствата, с които ме изпитваше. И на този фон, там, в малкото градче Пондичери, срещата ми с Шри Ауробиндо беше като да чуя с най-точните думи нещо, което винаги съм усещала. През книгите и посланията му докоснах неговата визия за бъдещето на човечеството – визия за движение към по-високо съзнание, към по-дълбока вътрешна и външна единност, към свят, в който духовното не е бягство от живота, а дълбоко лично проникване в него. Там открих потвърждение, че не съм странна, защото искам заедно и технология, и духовност; и бизнес, и служене; и лично щастие, и отговорност към общото благо.Интегралната перспектива на Ауробиндо ми помогна да видя собствения си път не като поредица от несвързани събития, а като процес – едно постепенно превръщане на живота ми в алхимична лаборатория за съзнателна лична еволюция. Здравословните кризи престанаха да са само проблем и станаха послание. Професионалните завои – не провали, а корекции на курса. Срещите – не случайности, а огледала. В тази рамка започнах да разбирам защо толкова силно ме привлича работата с хора. Защото тя е място, където бъдещето, за което говори Ауробиндо, започва да се случва още сега – в малките промени на един конкретен човешки живот.Когато днес някой ме попита: „Защо точно ти? Защо ти си човекът, който помага на други да се опознаят и трансформират?“, не отговарям със списък от дипломи и сертификати. Моят отговор е история. История за тяло, което е крещяло „спри“, докато разумът е настоявал „още малко“. История за нощи, в които, изтощена, съм се питала дали да не избера по-лесния път – този без риск, без експерименти, без собствено мнение. История за зали, в които съм заставала пред хиляди хора, без да се преструвам, че съм „готова“, а просто достатъчно честна да бъда такава, каквато съм в този момент.Защото Джокович ме учи и до днес как да се връщам на арената, когато съм паднала. От Джобс – как да вярвам на визията си, без да ставам пленник на егото си. От Индия – как да се радвам в хаоса и да приемам различността като благословия, а не като заплаха. От Шри Ауробиндо – как да гледам на личната си история не като на отделен остров, а като на малка вълна в по-голям океан от еволюция.Защо точно аз?Защото преди всичко съм свой собствен учител. Уча се от собствените си падания и ставания, от тишината и от сблъсъците, от тялото си, което ми говори без думи. Това е важно за мен,не ми позволява да се скрия зад роли, знания или авторитет. Важно е и за хората, които ми се доверяват, защото, когато застана до тях, не го правя от позицията на „знаещата“, а на човек, който всеки ден продължава да практикува това, което споделя. Така пътят ни става общо учене, а не еднопосочно поучаване.Хората, с които работя и с които се срещам по пътя си, също са мои учители – най-честните. Те ми показват къде още се страхувам, къде бързам, къде съм нежна и къде съм сурова със себе си. В тяхното доверие виждам отговорност, а в техните истории – огледало, което всеки ден ми помага да се уча отново да бъда човек сред хора, а не „знаещ“ над хората.И защото не говоря само от книгите.от собствените си грешки, от радостта да се провалям и да ставам отново, от мълчанията и от думите, които съм изричала със свито гърло. Защото знам какво е да се срещнеш със себе си и какво е да започнеш да се обичаш, да се грижиш за себе си и да сътрудничиш на душата си. Защото вярвам в бъдеще, в което повече хора ще се осмелят да живеят не по нечий сценарий, а да следват своя път със своето си сърце. И съм избрала моят живот да бъде едновременно пример, опитно поле и протегната ръка към този свят, който се ражда през нас.Не обещавам на никого лесен път. Това, което нося, е присъствие, яснота, структури и практики, които помагат на човек да се върне при себе си. Да чуе собствения си глас. Да се свърже с тялото си. Да превърне болката в посока, а хаоса – в съзнателен избор.Защото съм минала – и продължавам да минавам – през същото място, на което стоиш. Защото съм готова да вървя до теб – но не пред теб и не вместо теб.