България е с най-висок месечен ръст в сектора на услугите в ЕС

България е на първо място в Европейския съюз по месечен ръст на производството в сектора на услугите през февруари 2026 г., сочат най-новите сезонно изгладени данни на Евростат.



Производството в сектора на услугите у нас се е увеличило с 4,6 на сто спрямо януари, след като през първия месец на годината беше отчетен спад от 1,2 на сто, а през декември 2025 г. – понижение от 3,2 на сто.



На годишна база – спрямо февруари 2025 г. – секторът на услугите в България е нараснал с 6,3 на сто. Това нарежда страната ни на второ място в ЕС, заедно със Словения, също с ръст от 6,3 на сто. Пред България е единствено Унгария с увеличение от 7,6 на сто.



По данни на Евростат през февруари производството в сектора на услугите в ЕС и еврозоната е нараснало с по 0,3 на сто на месечна база. През януари беше отчетен ръст съответно от 0,4 на сто за ЕС и 1 на сто за еврозоната.



На годишна база през февруари производството в сектора на услугите се е увеличило с 1,3 на сто в ЕС и с 1,4 на сто в еврозоната.



В ЕС през февруари спрямо януари производството в сектора на услугите е намаляло с 0,3 на сто при транспорта и складирането, с 0,6 на сто при услугите за настаняване и хранене, с 2 на сто при информацията и комуникационните услуги, с 0,3 на сто в сектора на недвижимите имоти, нараснало с 1 на сто при професионалните, научни и технически дейности и с 0,1 на сто при административните и спомагателни услуги.



В еврозоната за същия период производството е нараснало с 0,2 на сто при транспорта и складирането, намаляло с 0,6 на сто при услугите за настаняване и хранене, с 2 на сто при информацията и комуникационните услуги, с 0,4 на сто в сектора на недвижимите имоти, нараснало с 0,5 на сто при професионалните, научни и технически дейности и остава без изменение при административните и спомагателни услуги.



Сред държавите членки най-големи месечни увеличения след България са отчетени в Унгария – с 3,7 на сто, Полша – с 1,4 на сто, и Хърватия – с 0,9 на сто.



Най-сериозен месечен спад е регистриран в Естония – с 16,3 на сто, Люксембург – с 9,5 на сто, и Дания – с 3 на сто.



На годишна база след Унгария, България и Словения най-голям ръст е отчетен в Полша – с 5,8 на сто, Словакия – с 4,6 на сто, и Хърватия – с 3,5 на сто.



Най-значителен годишен спад е отчетен в Румъния – с 5,3 на сто, Дания – с 2,8 на сто, и Литва – с 2,1 на сто.



На годишна база в ЕС през февруари производството в сектора на услугите е нараснало с 0,5 на сто при транспорта и складирането, с 3,2 на сто при информационните и комуникационните услуги, с 0,8 на сто в сектора на недвижимите имоти, с 3 на сто при професионалните, научните и техническите дейности и с 0,5 на сто при административните и спомагателните услуги.



Спад е отчетен единствено при услугите по настаняване и хранене – с 0,7 на сто.



В еврозоната на годишна база е отчетен ръст от 0,5 на сто при транспорта и складирането, от 4 на сто при информационните и комуникационните услуги, от 0,5 на сто в сектора на недвижимите имоти, от 2,3 на сто при професионалните, научните и техническите дейности и от 0,3 на сто при административните и спомагателните услуги.



При услугите по настаняване и хранене е отчетен спад от 0,8 на сто.

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...