Новите HONOR 600 Pro и HONOR 600 от A1 – в комплект с безжични слушалки и на специална цена

партньорска публикация
партньорска публикация / 08 May 2026 16:51 >
Новите HONOR 600 Pro и HONOR 600 от A1 – в комплект с безжични слушалки и на специална цена
A1 вече предлага новите HONOR 600 Pro и HONOR 600 – смартфони, създадени за потребителите, които търсят водеща камера, мощна производителност, интелигентни функции и дълъг живот на батерията. Двата модела се предлагат в комплект с безжични слушалки HONOR Choice Earbuds Clip и с отстъпка от 100 евро/195,58 лв. при покупка в брой или на лизинг в комбинация с план Unlimited до 31 май.

Серията HONOR 600 поставя акцент върху мобилната фотография, AI възможностите и издръжливостта в ежедневието. И двата модела разполагат с 200 MP ултраясна AI основна камера с двойна стабилизация (OIS + EIS), която осигурява ясни и детайлни снимки дори при слаба светлина, както и 12 MP ултраширокоъгълен сензор. В допълнение, 50 MP селфи камерата позволява гъвкавост при различни сценарии – от портрети до видеоразговори.
 
Интелигентните функции като AI Image to Video 2.0, AI Photo Agent, Magic Color и AI Super Zoom 2.0 дават на потребителите лесни инструменти за създаване и обработка на съдържание директно от телефона. С тях снимките могат да бъдат редактирани за секунди, стиловете – променяни с едно докосване, а изображенията – превръщани във видео съдържание бързо и интуитивно.

И двата смартфона идват с 6400 mAh батерия и 80W HONOR SuperCharge бързо зареждане, което осигурява дълга работа и бързо възстановяване на енергията – важно предимство в динамичното ежедневие. Дисплеят достига до 8000 нита пикова HDR яркост, поддържа 120Hz адаптивна честота на опресняване и включва технологии за комфорт на очите, което го прави удобен за работа, забавление и използване на открито.

Дизайнът на серията съчетава елегантен тънък профил, матова метална рамка и устойчивост на вода и прах с IP68, IP69 и IP69K рейтинги и SGS сертификат, което гарантира надеждност при различни условия. Устройствата интегрират и AI решения за сигурност, включително разпознаване на дийпфейкове и гласово клониране.

HONOR 600 Pro е насочен към потребители, които търсят флагманска производителност и максимална гъвкавост при снимане. Моделът е оборудван със Snapdragon 8 Elite процесор и, освен с 200 MP основен сензор + 12 MP ултраширокоъгълен, разполага и с 50 MP перископна телефото камера с 3.5x оптично увеличение, която позволява заснемане на детайли от разстояние без компромис с качеството. Допълнително предимство е поддръжката на 50W безжично зареждане, което осигурява още повече удобство в ежедневието.

HONOR 600 предлага балансирана комбинация от производителност и функционалности, като използва Snapdragon 7 Gen 4 процесор от ново поколение за плавна работа при ежедневни задачи, гледане и създаване на съдържание. Моделът запазва ключовите предимства на серията и е подходящ избор за потребители, които търсят надежден смартфон с AI възможности и водеща камера.

До 31 май клиентите на телекома могат да закупят HONOR 600 Pro в комплект с безжични слушалки HONOR Choice Earbuds Clip за 659,98 €/1290,81 лв. в брой с план Unlimited Ultra, а HONOR 600 – за 359,98 €/704,06 лв. при същите условия.
Свързани публикации:
А1 променя работното време на магазините си за празницитеA1 дава повече свобода при пътуване извън ЕС с новия план Unlimited UltraТрима късметлии спечелиха чисто нови BMW 318i в юбилейното „Колелото на съдбата“ на А1 United Group назначава д-р Ким Кайлсбек Ларсен за Главен директор „Технологии и ИТ“А1 представи визията си за бъдещето на технологиите на юбилейното Tech Trip
А1телекомHonor
Мнения
За да постигнем велики неща, трябва да вярваме, че можем да променим света
Защо следващата война между Индия и Пакистан ще ескалира
Поколението X движи продажбите на козметика
Защо капитализмът оцелява
Покупателната способност нараства с над 80% за десетилетие
Най - четени
5G мрежата на Yettel вече покрива 86% от населението на БългарияС наличността във фискалния резерв ще могат да бъдат покрити всички разходи до приемането на редовниНа България ѝ трябват знаещи, сърцати и работливи лекариЗа да постигнем велики неща, трябва да вярваме, че можем да променим светаСоня Йончева: Ако ми повярват 10 човека, ще ми повярват и 10 милиона
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Белоградчишките скали отново ще приютят „Опера на върховете” и „Сцена на върховете“
>
Соня Йончева: Ако ми повярват 10 човека, ще ми повярват и 10 милиона
Exit >
Rolls-Royce пуска двуместен електрически кабриолет
Exit >
Швейцарските производители намериха решение за изчезващите дупки в сиренето „Ементал“
Exit >
Китайският бокс офис вече не е определящ фактор за Холивуд

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ