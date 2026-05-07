Четирима вицепремиери и много изненадващи имена в новия кабинет
Румен Радев представи структура и състав на правителство
Източник: БНТ
Кандидатът за министър-председател от "Прогресивна България" Румен Радев представи пред президента Илияна Йотова структура и състав на проектокабинета. Това стана, след като държавният глава връчи на Радев първия проучвателен мандат - за пръв път в Гербовата зала на президентството.
Проектокабинетът се състои от министър председател, четирима заместник-министър-председатели и 18 министри. Много от министрите са изненадващи имена като професионален профил за ресора си.
Състав и структура на проектокабинета "Радев":
Министър-председател - Румен Радев
Вицепремиер и министър на финансите - Гълъб Донев
Вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията – Александър Пулев
Вицепремиер – Иво Христов Петков (представен погрешно като Петров)
Вицепремиер - Атанас Пеканов
Министър на вътрешните работи – Иван Демерджиев
Министър на отбраната – Димитър Стоянов
Министър на външните работи – Велислава Петрова-Чамова
Министър на правосъдието – Николай Найденов
Министър на труда и социалната политика – Наталия Ефремова
Министър на образованието и науката – проф. Георги Вълчев
Министър на здравеопазването – Катя Ивкова
Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Василев
Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Шишков
Министър на енергетиката – Ива Петрова
Министър на транспорта и съобщенията – Георги Пеев
Министър на земеделието и храните – Пламен Абровски
Министър на околната среда и водите – Росица Карамфилова-Благова
Министър на културата – Евтим Милошев
Министър на туризма – Илин Димитров
Министър на младежта и спорта – Енчо Керязов
