Четирима вицепремиери и много изненадващи имена в новия кабинет

Румен Радев представи структура и състав на правителство

BusinessGlobal / 07 May 2026 17:36 >
Източник: БНТ
Кандидатът за министър-председател от "Прогресивна България" Румен Радев представи пред президента Илияна Йотова структура и състав на проектокабинета. Това стана, след като държавният глава връчи на Радев първия проучвателен мандат - за пръв път в Гербовата зала на президентството.

Проектокабинетът се състои от министър председател, четирима заместник-министър-председатели и 18 министри. Много от министрите са изненадващи имена като професионален профил за ресора си. 

Състав и структура на проектокабинета "Радев":

Министър-председател - Румен Радев

Вицепремиер и министър на финансите - Гълъб Донев

Вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията – Александър Пулев

Вицепремиер – Иво Христов Петков (представен погрешно като Петров)

Вицепремиер - Атанас Пеканов

Министър на вътрешните работи – Иван Демерджиев

Министър на отбраната – Димитър Стоянов

Министър на външните работи – Велислава Петрова-Чамова

Министър на правосъдието – Николай Найденов

Министър на труда и социалната политика – Наталия Ефремова

Министър на образованието и науката – проф. Георги Вълчев

Министър на здравеопазването – Катя Ивкова

Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Василев

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Шишков 

Министър на енергетиката – Ива Петрова 

Министър на транспорта и съобщенията – Георги Пеев

Министър на земеделието и храните – Пламен Абровски

Министър на околната среда и водите – Росица Карамфилова-Благова

Министър на културата – Евтим Милошев 

Министър на туризма – Илин Димитров

Министър на младежта и спорта – Енчо Керязов
