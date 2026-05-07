Четирима вицепремиери и много изненадващи имена в новия кабинет

Румен Радев представи структура и състав на правителство

Източник: БНТ

Кандидатът за министър-председател от "Прогресивна България" Румен Радев представи пред президента Илияна Йотова структура и състав на проектокабинета. Това стана, след като държавният глава връчи на Радев първия проучвателен мандат - за пръв път в Гербовата зала на президентството.



Проектокабинетът се състои от министър председател, четирима заместник-министър-председатели и 18 министри. Много от министрите са изненадващи имена като професионален профил за ресора си.



Състав и структура на проектокабинета "Радев":



Министър-председател - Румен Радев



Вицепремиер и министър на финансите - Гълъб Донев



Вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията – Александър Пулев



Вицепремиер – Иво Христов Петков (представен погрешно като Петров)



Вицепремиер - Атанас Пеканов



Министър на вътрешните работи – Иван Демерджиев



Министър на отбраната – Димитър Стоянов



Министър на външните работи – Велислава Петрова-Чамова



Министър на правосъдието – Николай Найденов



Министър на труда и социалната политика – Наталия Ефремова



Министър на образованието и науката – проф. Георги Вълчев



Министър на здравеопазването – Катя Ивкова



Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Василев



Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Шишков



Министър на енергетиката – Ива Петрова



Министър на транспорта и съобщенията – Георги Пеев



Министър на земеделието и храните – Пламен Абровски



Министър на околната среда и водите – Росица Карамфилова-Благова



Министър на културата – Евтим Милошев



Министър на туризма – Илин Димитров



Министър на младежта и спорта – Енчо Керязов

...