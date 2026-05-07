На България ѝ трябват знаещи, сърцати и работливи лекари

Д-р Ваня Митова, началник на Отделение по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия в УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ в София

Текстът е публикуван в бр. 61 – „Променящите хора“, на сп. Business Global.



Д-р Митова, още като тригодишно дете се заричате, че ще бъдете лекар; като тийнейджър прекарвате дълго време в болница заради тежка злополука на баща Ви; години по-късно вече Вие самата го оперирате. Как тези ранни срещи с болестта и болницата Ви промениха отвъд професията, какъв човек Ви направиха?



Известна е мисълта на Чингиз хан, че „Тежките времена раждат силни хора. Силните хора раждат лесни времена“. В тона на тази мисъл смятам, че всички трудности в живота ми със сигурност са ме формирали като силен и борбен човек, който да не се примирява със случващото се. Такава се стремя да бъда всеки ден, за да променя поне малко времето и света, в които живеем. Д-Р ВАНЯ МИТОВА



e онкохирург и началник на Отделение по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия в УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ в София.



Завършва медицина в Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с отличие. Има придобита специалност по хирургия и втора магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт. Тя е един от малкото специалисти у нас, преминал курсове по хирургия и онкопластична хирургия на гърда в три от най-елитните места в света – в Оксфорд, Кеймбридж и Институт „Кюри“ в Париж.



Д-р Ваня Митова е „Млад лекар на годината“ за 2017 г., а преди това в 3 последователни години е стипендиант на БЛС. От 2019 г. до момента е в Лигата на „Лекарите, на които вярваме“, беше удостоена с почетното звание „Будител за 2024 година“ от Международната академия на обединените българи. През 2025 г. получава още няколко награди – „Човек на бъдещето“ в националния конкурс, организиран от BGLOBAL, „Еva с кауза“ от списание ЕVA и е една от отличените в престижната класация „40 до 40“.



Идеята за създаването и алгоритъмът за поведение на мултимодално мобилно приложение за профилактика и проследяване за рак на гърдата BreastHelp са на д-р Ваня Митова. Приложението е единственото в Европа, което обединява грижа и функционалности за здрави, вече диагностицирани пациенти и за лекари.



Д-р Митова е един от учредителите на Българското дружество на специалистите по рак на гърдата и Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ).







Често казвате, че личната сила е „природно дадена“, но техниките на общуване с пациентите се учат. Как намирате баланс между това общуване и чисто човешката си емоционалност – какво си позволявате да чувствате вкъщи, което в операционната нямате право да покажете?



Няма как човек да е безчувствен, когато се среща с мъката и нещастието на болни хора, но е важно да знаем кога и къде можем да подходим емоционално. Със сигурност операционната зала не е това място.



Като хирург за мен операционната е храм, в който се влиза с вяра – вяра, че сме по-силни от болестта; вяра в екипната работа; вяра в собствените ни възможности; вяра, че след операцията пациентът ще бъде по-здрав, отколкото преди нея. И когато съберем вярата и силата, точно тогава няма време и място за емоция. Емоцията идва по-късно – когато си удовлетворен от свършеното или напрегнат от неизвестното, или тъжен от това, че знаеш прогнозата, и се опитваш да я промениш.



Ръководите най-голямото специализирано звено по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия у нас, имате квалификационни курсове в Институт „Кюри“ – Париж, Кеймбридж, Оксфорд и др. Освен напредналото медицинско познание и оперативни техники кое в подхода към жените с рак на гърдата у нас се промени най-много през последните години и Ви дава надежда за бъдещето?



През последното десетилетие сме свидетели, а и активни участници, в революционни промени по отношение на лечението на рака на гърдата. Това в съчетание с по-холистичния подход, който не включва вече само лекарства и операция, а грижа за качеството на живот на тези пациенти, ми дава истинска надежда за бъдещето. Все по-често усилията са ни насочени за психическото равновесие на тези пациенти, за тяхната физическа активност, естетични резултати и дори сексуален живот. Използвайки всички възможности на съвременните технологии, всичко гореизброено е все по-достъпно.





Създадохте приложението BreastHelp, което вкарва в един телефон самопрегледа, скрининга, проследяването и дори онлайн онкокомисия. Ако си представим, че след 10 години статистиката за преживяемостта в България вече е друга, каква роля бихте искали да е изиграл този проект – като конкретни резултати, които могат да се измерят?



Към днешна дата в България липсите са много повече от позитивите, което води до лошите резултати както по отношение на диагностиката, така и по отношение на лечението и преживяемостта за пациентите с рак на гърдата. Средната 5-годишна преживяемост в България е с 11,1% по-ниска спрямо средната стойност на този показател в останалите страни от Европейския съюз. Това бяха част от причините да създам BreаstHelp. Ако обществото, жените и властимащите в България имат желанието, волята и стремежа да използват вече изградения и действащ инструмент, тези проценти могат да се стопят до 3 – 4% след 10 години, а спасените човешки животи да са хиляди.





Алармирате, че ракът на гърдата „се подмладява“ – виждате все повече пациентки под 40, дори под 30 години, при които вече обсъждате замразяване на яйцеклетки преди лечение. Какво очаква това ново поколение жени от своите лекари?



Колкото по-рано човек се сблъсква с това заболяване в живота си и колкото повече информация има, толкова повече се увеличават изискванията към нас лекарите и очакванията на пациентите. От една страна, това ни задължава да сме в непрекъснат прогрес, да не пропускаме нищо ново. От друга страна, свръхочакванията на пациентите са нещо, от което трябва да ги предпазваме всеки ден, защото разочарованията след това са огромни. За това балансът остава ключов – а той не се открива, той се създава, когато участват и двете страни.





Казвате, че пациентът е „цяла вселена“ – със страхове, но и с огромна мотивация. Кое е нещото, което най-силно сте научили за живота от Вашите пациенти и което Ви променя и извън болницата?



От пациентите се уча всеки ден, но това, което често ми помага, е, че позитивизмът е страшна сила – той обръща прогнозата и променя съдби. Виждала съм го десетки пъти.





За да „спрете шума“, се връщате към българската природа и фолклор, колекционирате носии и пафти, участвате във фестивали и дори сте войвода в „Пазители на българщината“. Какво Ви дава тази връзка с българските корени, как Ви помага на фона на ежедневния професионален стрес и човешка мъка?



Българският народ се е доказал като силен, оцелявайки през вековете. Не бива ние да позволяваме да изчезне. Затова аз намирам смисъл да съхранявам късчета от миналото, за да ги направя бъдеще. А това ми дава истинско удовлетворение. ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ХИРУРГИЯ НА ГЪРДА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЯ В УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ „ПРОФ. ИВАН ЧЕРНОЗЕМСКИ“



е най-голямото специализирано, научно и високотехнологично звено в България, с около 1400 операции годишно. При пациентите се прилага персонализиран подход, следват се основните онкологични принципи в съчетание с новостите в лечението при рака на гърдата, като рутинно се извършва целият спектър от оперативни процедури на гърда.



В отделението има предоперативен и следоперативен „Онкологичен комитет по рак на гърдата“ с участието на мултидисциплинарен екип, осигуряващ контрол на качеството на диагностиката, стадирането, лечението и проследяването на всеки пациент, съобразно европейски и световни онкологични стандарти.



Качеството на извършената медицинска и оперативна дейност в отделението се обективизира чрез резултатите за 5-годишната преживяемост на пациентите, която е с около 10% по-висока от средната за страната и с 2% над средноевропейската.







Освен хирург сте и преподавател – обучавате бъдещи лекари и сте част от „Лекарите, на които вярваме“, „Млад медик“, „40 до 40“. Какъв тип лекари са нужни на България през следващите 10 – 20 години и какво се опитвате да „запалите“ у студентите си, което не го пише в учебниците?



На България ѝ трябват знаещи, сърцати и работливи лекари. И ако знанията могат да ги придобият от всякакви източници, то за останалите две качества трябва някой да „подаде“ искрата. А както знаем, младите лесно се „палят“.





В посланието Ви за конкурса „Хора на бъдещето“ на BGlobal казвате, че „бъдещето започва днес“ и че истинският успех не е в титлите, а в сълзата на благодарността и в надеждата в очите на близките. Коя е надеждата, която лично Вие искате да запалите с избора Ви за Човек на бъдещето от Голямото жури на конкурса?



Има бъдеще тук, защото има интелигентни, силни, мотивирани и можещи хора. Това е надеждата, която видях на конкурса „Хора на бъдещето“, и като Човек на бъдещето ще я разпространявам навсякъде не защото аз съм наградена, а защото хората трябва да знаят за тези личности повече и най-вече, че нищо не е изгубено.





















КЛЮЧОВИТЕ ХОРА ЗА ПРОМЯНАТА



Проф. д-р Иван Гаврилов е водещ специалист по рак на гърдата в България, авторитет в комплексното лечение и профилактиката на заболяванията на млечната жлеза. Началник е на Клиниката по гръдна хирургия в УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“, с над 40 години опит и три специалности – по хирургия, гръдна хирургия и онкология: „Повече от 10 години познавам д-р Ваня Митова. Тогава тя беше хирург почти в края на специализацията си по специалността, която взе блестящо. Още тогава ми направи впечатление, че е изключително упорит, целеустремен и много знаещ човек. Идваше в клиниката и асистираше като доброволец – абсолютно безкористно и с ненаситно любопитство. Ясно се открояваше чувството и` за отговорност и внимание. С голям устрем се насочи към различни курсове за специализация, чрез които да достигне висока квалификация. Толкова постоянен и целеустремен човек като нея не бях виждал. И тя категорично доказа себе си като ръководител на Отделението по хирургия на гърда. А венецът на нейната работа е мобилното приложение BreastHelp, което постепенно се разви не само като инструмент за профилактика, но и за лечение и за обмен на информация между лекари. Това е правилният път – да бъдеш човек на бъдещето. И съм абсолютно уверен, че тя тепърва ще се развива“.



Доц. д-р Радосвет Горнев, началник на Клиниката по хирургия в МБАЛ „Вита“, пионер в прилагането на иновативни хирургични методи: „Д-р Ваня Митова е моя ученичка и аз се гордея с това, защото съм свидетел на целия и` професионален път – както в практическата насоченост, буквално до леглото на болния и в операционната, така и в научната работа – задълбоченото изучаване на проблеми, които са значими за медицинската наука и специално за хирургията. Тя е изцяло утвърден специалист на много високо европейско и световно ниво. И в същото време един много добър изследовател в научната работа, където съвместно сме имали доста добри и впечатляващи проекти. Това, което тя е достигнала до момента, и възможностите, които съм сигурен, че ще бъдат нейният хоризонт, заедно с нейната упоритост, способност, задълбоченост, последователност и най-вече човешко отношение към сериозните състояния и проблеми на болните – именно болните с карцином на гърдата – я отличават като лекар. Това са едни от най-уязвимите пациенти, които, когато намерят своя лекар, го следват докрай. Затова отговорността, която лежи на нейните плещи, макар и крехки, е много голяма. Пожелавам и` да бъде здрава, да бъде силна и да продължава уверено по своя път“.



Адв. Савина Илиева-Славчева е юрист и пациент, превърнала личната си битка с онкологично заболяване в кауза за законодателни промени. Тя отстоява правото на жените с онкологични и автоимунни заболявания на достъп до майчинство, а усилията и` вече са отличени с номинации и финалистки места в престижни национални награди: „Д-р Ваня Митова е моят лекар вълшебник, моят хирург. И човекът, който застана до мен не само в битката за здравето ми, но и в битката за бъдещето ми. Когато диагнозата поставя под въпрос правото на майчинство, тя не прие това като край. Чрез своята медицинска практика и чрез създаденото от нея приложение д-р Митова подкрепя мен и каузата, която защитавам – правото на жените с онкологични и автоимунни заболявания на шанс за дете чрез сурогатно майчинство. Това е рядкото съчетание между професионализъм и смелост – да лекуваш, но и да защитаваш. Да оперираш, но и да отстояваш човешкото достойнство. Благодаря ти, д-р Митова, че превърна медицината в съюзник, а надеждата – в право“.







КЪДЕ ЩЕ БЪДЕМ СЛЕД 10 ГОДИНИ



Бъдещето принадлежи на смелите – със смели идеи и смели решения. Затова д-р Митова смело заявява, че след 10 години трябва да сме намалили смъртността от рак на гърдата в България и света именно чрез ранно диагностициране и иновативно лечение, в което тя мотивирано смята да участва, а BreastHelp да бъде един от сигурните и константни инструменти за това. Приложението ще се развива и преобразява, следвайки всички световни тенденции за иновации и достигайки до повече страни и континенти със стотици хиляди потребители у нас и извън страната.



КЛЮЧОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ



BREASTHELP е водеща платформа за подкрепа и превенция на рака на гърдата. Мобилното приложение вече има над 4200 активни потребители, като общността продължава да расте всеки ден. От 2025 година BreastHelp разшири дейността си и извън България, като изгради международно присъствие. Достига до етнически българки в Албания и предоставя онлайн консултации на жени, живеещи в САЩ, Норвегия и Англия, реализирайки стотици дистанционни консултации без значение от местоположението. BreastHelp се включва активно в инициативи, конгреси и събития както за специалисти, така и за пациенти, защото в борбата с рака всички са важни. Паралелно с това за платформата са създадени редица информационни видеа, насочени към превенцията, диагностиката и грижата за здравето в ежедневието. През годината д-р Митова и BreastHelp участват в спортни събития като маратон и тенис турнир, а получените награди за работата екипът приема като признание, но и като ангажимент да продължат да развиват мисията на BreastHelp.



КЛЮЧОВИТЕ ПРОЕКТИ



Д-р Митова и екипът на BreastHelp работят активно по редица социалнозначими инициативи. Само за 2025 година организират две единствени по рода си пациентски събития. Първото е



ХИБРИДНАТА КУЛИНАРНА АКАДЕМИЯ „СИЛА В ЧИНИЯ“ (С ОНЛАЙН СТРИЙМИНГ И ПРИСЪСТВИЕ НА МЯСТО), която достига до над 2000 жени, диагностицирани с рак на гърдата. Участничките получават важна и практична информация, свързана с храненето по време и след лечение, в комбинация с възможността да готвят заедно с шеф-нутриционисти. Другото събитие е



СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГРУПОВА ТРЕНИРОВКА ЗА ЖЕНИ С РАК НА ГЪРДАТА, водена от Ива Филипова – единствения сертифициран от CETI треньор в България за работа с онкологично болни пациенти. Тренировката е съчетана с лекционна част, посветена на значението на движението и физическата активност за възстановяването и качеството на живот след диагнозата рак на гърдата. Една от най-успешните инициативи е



КАМПАНИЯТА „ОТ ЗДРАВЕТО НА МАМА ЗА МЕН ПО-ВАЖНО НЯМА“, чрез която се насочва вниманието към профилактиката сред майките на деца от детски градини в България. Кампанията обхваща над 30 детски градини в 14 големи и малки общини в цялата страна и цели повишаване на информираността за ранната диагностика и грижата за собственото здраве като основа за благополучието на цялото семейство.



ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА „РАК НА ГЪРДАТА: ДА ЗАПОЧНЕМ С ПРОФИЛАКТИКАТА“ е насочена към ученици в различни населени места в страната, които чрез интерактивна лекция получават информация за здравето си. До момента в кампанията са участвали 17 училища и над 1500 ученици. Поради големия интерес инициативата се разширява и в университети, а множество запитвания и покани от училища в цяла България показват успеха на кампанията.

...