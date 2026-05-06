Всеки четвърти в частния сектор у нас е зает в мултинационално предприятие

През 2024 г. в страните от Европейския съюз и Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA/ЕАСТ) са оперирали общо 149 678 групи мултинационални предприятия (МНП), показват данни на Евростат.



От тях 96 201 групи, или 64,3 на сто от всички, са контролирани от държави от ЕС, а 14 098 (9,4 на сто) – от страни от ЕАСТ.



Сред мултинаците групи, контролирани от държави от ЕС или ЕАСТ, най-голям брой са под контрол на Германия – 15 342 групи (13,9 на сто от всички в ЕС и ЕАСТ), следвана от Нидерландия с 13 805 (12,5 на сто) и Швейцария с 10 824 (9,8 на сто).



Още 39 379 групи, или 26,3 на сто, са контролирани от други държави. Най-голям брой МНП групи извън ЕС и ЕАСТ са контролирани от Обединеното кралство (14 118), Съединените щати (8 003) и Китай, включително Хонконг (2 135).



Данните показват още, че мултинационалните предприятия имат значителна роля на пазара на труда, като през 2024 г. те са осигурявали заетост на 51,6 милиона души в ЕС и ЕАСТ, или 30 на сто от заетите в бизнес икономиката(пазарно ориентираните сектори в икономиката, не включва дейността на правителството, социалния, здравния сектор и др.), включително промишлеността, строителство и услуги.



Най-висок дял на заетост в МНП групи е отчетен в Люксембург (54 на сто), Чехия и Швеция (по 44 на сто), Швейцария (43 на сто) и Норвегия (42 на сто). Най-ниски дялове са регистрирани в Гърция (14 на сто), Кипър (18 на сто) и Исландия (18 на сто). В България този дял е 24 на сто (или почти всеки четвърти - бел. ред.).

