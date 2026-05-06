Създаваме усмивки от бъдещето

„ЕО Дент“ е най-голямата верига дентални клиники в България. С екип от над 500 специалисти, „ЕО Дент“ разполага с 11 клиники на територията на София, Перник и комплекс „Пирин голф“ до Банско. Наскоро беше открита най-новата клиника от веригата, в която грижата за усмивките на бъдещето се осъществява и с роботи.



Естетика, имплантология, детска дентална медицина, ортодонтия, 3D диагностика, лечение с лазер и най-съвременни технологии, множество социални каузи, свързани с хора в неравностойно положение и деца със специфични потребности, са само част от дейността на „ЕО Дент“

Непрекъснатото професионално усъвършенстване, управлението на екипите и добрият мениджмънт са водещи в професионалния път на д-р Павлова. е специалист по естетична дентална медицина.Председател е на Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ), член на Комисията по квалификация и акредитация към БЗС.Ежегодно участва в най-значимите световни дентални събития в Германия, Австрия, Англия, Италия, Франция, Белгия, Хърватия, Южна Корея и др.Непрекъснатото професионално усъвършенстване, управлението на екипите и добрият мениджмънт са водещи в професионалния път на д-р Павлова.

Народен представител в 43-то НС, зам.-председател на Българския зъболекарски съюз и председател на Комисията по дентална практика и професионална защита към съюза, член на Асоциацията на денталните мениджъри в България е хирург-имплантолог.Специализира имплантология както в България, така и зад граница – Германия, Австрия, Швеция, Швейцария, Италия, Франция, Турция, Южна Корея и др. Провежда специализирани курсове по имплантология.Народен представител в 43-то НС, зам.-председател на Българския зъболекарски съюз и председател на Комисията по дентална практика и професионална защита към съюза, член на Асоциацията на денталните мениджъри в България

Текстът е публикуван в бр. 61 – „Променящите хора“, на сп. Business Global.Д-р Валентин Павлов: Още в далечната 1996 г., когато завършихме дентална медицина, започнахме работа в държавната поликлиника в Перник и веднага открихме първия си частен стоматологичен кабинет в един гараж. Оборудвахме го с нов стоматологичен стол, който си бяхме купили в 3-ти курс със събраните пари от нашата сватба..Беше гараж, но го направихме уютно и приятно място. Рискувахме, но това е много важно качество, за да може да се развиваш и вървиш напред. Аз избрах хирургията и започнах специализация и първи курсове по имплантология, а д-р Павлова избра терапията и естетиката и също започна веднага своите специализации. Това, че сме в различни сфери, винаги ни е помагало и взаимно сме се допълвали в грижата към своите пациенти.Така през 2002 г. създадохме първата клиника „ЕО Дент“, която беше модерна, различна, предлагаше нови възможности за нашите пациенти. Затворихме цикъла. Имахме рентген, физиотерапия и предложихме денонощна помощ и лечение.Д-р Венета Павлова: В годините стъпка по стъпка обединихме екип, който в началото бе от 10 човека, а днес вече сме общо около 500 професионалисти. Изградихме клиники, оборудвани с най-съвременна апаратура. Разполагаме с лазери, 3D рентгенови скенери, 3D принтери, дентални интраорални скенери, микроскопи, САD-САМ технологии и т.н. Създадохме високоспециализирани клиники по детска дентална медицина, ортодонтия, имплантология, естетика, ендодонтия, във всички сфери на денталната медицина. Тази комплексност в лечението от екип от тесни специалисти е много важен приоритет за нашите пациенти.„ЕО Дент“ е първата и единствена университетска база за специализация на зъболекари във всички области на денталната медицина.Историята на „ЕО Дент“ е пример за устойчиво развитие, изградено върху смелост, постоянство, допълващи се професионални роли и непрекъснато усъвършенстване. От малък частен кабинет до университетска база с екип от стотици специалисти, водещ приоритет остава качествената комплексна грижа за пациентите.Д-р Павлова: Много работа, знания, креативност, отдаденост и влагане на цялото сърце в това, което правя, е ключът към новата усмивка. Имам любима мисъл, че „Ако вложиш сърцето си в работата и работата в сърцето си, ще си не само успешен, но и истински щастлив!“. Вярвам, че ако всеки прави нещата по най-добрия начин в своята сфера, то и светът ще бъде по-добър и по-хубав!Тъй като аз имам прекрасна професия, творя усмивки... грижа се за здравата и сияйна усмивка на моите пациенти и определено признанието е най-голямата награда за труда ни, а блясъкът в очите им ни носи истинска удовлетвореност.Д-р Павлов: Да... признанието като споделена емоция е много хубаво чувство и то също е двигател за нови предизвикателства и успехи.Ежедневните трансформации на пациентите засилват усещането за смисъл, отдаденост и отговорност към професията, превръщайки я в истинско призвание. Признанието и споделената емоция от променените усмивки остават най-силният двигател за мотивация, развитие и удовлетворение.Д-р Павлова: За да се подобри картата на денталната грижа в България, смятам за важни ентусиазма и вярата в ползата за хората.„Мисия усмивка в Африка“ се роди спонтанно, но самата идея да бъдем полезни, да помогнем на децата в Занзибар, ни вдъхнови и направи възможна реализацията на този проект. Дарихме пасти и четки за зъби, тениски, хранителни продукти и най-важното – знания за децата от сиропиталището в „Бу-бу-бу“. А нашите деца, д-р Оги Павлов и д-р Ева Павлова, изнесоха беседа за здравата усмивка и обучиха малчуганите как да мият своите зъбки, за да са здрави и щастливо усмихнати. Преживяването бе необикновено като емоция и споделеност. Истински празник!Всички социалнозначими каузи са много близки до сърцето ни и екипа ни. Например мобилният кабинет, който създадохме и с който достигаме до труднодостъпните райони, за да лекуваме и помагаме безвъзмездно. Вярваме, че това е добър пример как подобна грижа може да се превърне в норма в полза на хората и обществото.Предстои да реализираме друга прекрасна наша идея – чрез средствата от продажбата на книгата „Усмивката“, която написахме за нашия 20-годишен юбилей, ще изградим спортна зала за незрящи. Много съмишленици срещаме по пътя и няма как такива проекти да не са успешни, защото са силно „заразителни“ и са в полза на хората..Бъдещето на денталната грижа – по-достъпно, социално ангажирано и водено от ентусиазъм, споделени ценности и мисия в полза на хората. Когато подобни инициативи се превърнат в норма, а не изключение, те имат силата да променят трайно обществото и здравната култура.Д-р Павлова: Нашите пациенти ни учат, че всяка възраст има своите хубави страни. Младостта е извор на неутолими копнежи и желания, на нестихващи стремежи за покоряване на нови и нови върхове. След 50 има вече зрялост, опит и казват, че най-хубавото предстои!Д-р Павлов: Според мен не са важни годините, а същността на хората и това как те се чувстват, как изживяват всеки миг, как обогатяват себе си и хората около себе си, и най-вече следата, която ще оставят. Ние се грижим животът им да бъде пълноценен с една щастлива усмивка и срещаме тяхната благодарност.Срещите с възрастните пациенти напомнят, че достойнството не зависи от годините, а от отношението, смисъла и пълноценния живот. Проектът показва колко е важно обществото да гледа на по-възрастните с уважение, грижа и признание.Д-р Павлов: Корпоративната социална отговорност не може да бъде успешна, ако е водена само от нуждата да изглеждаш добре. Когато тя е част от философията на компанията и от личния пример на лидерите, създава доверие, устойчивост и дългосрочна стойност, които нито една PR кампания не може да замени.Д-р Павлова: Социалната отговорност е естествено продължение на грижата – към хората, екипа и обществото. Когато бизнесът вложи сърце, смисъл и постоянство в каузите си, това се връща многократно под формата на мотивация, споделеност и истински успех, който се усеща, а не просто се комуникира.Истинската корпоративна социална отговорност е израз на ценности и лидерство, а не формален PR ангажимент. Когато е интегрирана в културата и визията на компанията, тя изгражда доверие, смисъл и устойчив дългосрочен успех.Д-р Павлов: Иновациите, 3D технологиите, съвременната диагностика и лечение определено ни дават не само крачка, а цяла обиколка напред. В „ЕО Дент“ извършваме диагностика и лечение с единствения за България двойнобинокулярен микроскоп, което е голямо предимство за пациентите ни, а и голямо удоволствие и тръпка в работата за колегите ни, защото и асистенцията се извършва също под микроскоп. Въвеждането на Неalthy концепцията за изцяло безметална и биологично поносима имплантология (циркониевите импланти) и възстановяването само с безметални конструкции е част от грижата за здравословен начин на живот.Гордеем се, че в България денталната медицина по нищо не отстъпва на тази в световен мащаб. Ние решаваме доста сложни и тежки случаи и често работим в тясна колаборация с колеги от цялата страна, които изпращат своите пациенти при нас. Дигитализацията не е бъдеще, а реалност, която дава невероятни възможности и прецизност.Д-р Павлова: Невероятни възможности, бързина, прецизност и предвидимост на резултатите. По този начин творим усмивките от бъдещето. Не мога да си представя съвременната дентална медицина без интраоралните скенери, 3D принтерите и САD-CAM технологиите, с които разполагаме и с които денталната медицина се извежда на съвършено ново, по-високо ниво.Вече почти всичко е дигитализирано, от отпечатъка до поставянето на една циркониева конструкция, но смятам, че човешкият фактор и творческото начало в зъботехниците и нас лекарите остава безценно и дава целия финес за създаването на една усмивка.Стандартът на бъдещето в денталната медицина ще бъде изграден върху пълна дигитализация, висока прецизност и предвидими резултати за пациента. Въпреки технологичния напредък човешкият фактор, опитът и творческият подход ще останат ключови за създаването на истински качествена и индивидуална усмивка.Д-р Павлов: В трудните решения стабилността, логиката и дългосрочният поглед са изключително важни. Когато има яснота в посоката и доверие между партньорите, решенията се вземат по-уверено и с мисъл не само за настоящето, но и за бъдещето на екипа и пациентите.Д-р Павлова: Емоцията, интуицията и чувствителността към хората помагат решенията да бъдат човешки и смислени. Когато към рационалния подход се добави емпатията, се намира най-балансираното решение – такова, което работи не само като стратегия, но и като отношение.Съчетавайки стабилността и дългосрочната визия с емоцията и емпатията, трудните решения се превръщат в балансирани и устойчиви избори. Именно това допълване прави партньорството силно както в живота, така и в бизнеса.Д-р Павлова: Много сме щастливи, че децата ни избраха също да бъдат зъболекари, защото професията ни е много отговорна, но и много хубава и творческа. Ние се грижим за здравето и караме хората да се усмихват уверено и щастливо. Повярвайте, няма друга по-голяма удовлетвореност за работата ни от усмивките и блясъка в очите на нашите пациенти!Д-р Павлов: Силно се надяваме да продължат и развият семейния бизнес. Те имат ентусиазъм, свобода, креативни идеи и най-важното – подкрепата ни.Най-важното послание към децата ни е да съхранят любовта към професията, чувството за отговорност и удовлетворението от това да променят човешки животи чрез усмивки. Заедно с подкрепата, свободата и креативността именно тези ценности са основата за устойчиво продължение и развитие на семейния бизнес.Д-р Павлова: Да бъдеш човек, който променя, означава да вършиш всичко с любов, смисъл и отговорност към хората около теб. Да не забравяш, че всяко малко добро дело, всяка усмивка и всяка подадена ръка могат да променят нечий живот завинаги.Д-р Павлов: Да променяш, означава да оставяш следа – не с думи, а с действия. Да живееш така, че когато се обърнеш назад, да знаеш, че си бил полезен, честен и си направил света около себе си малко по-добър.Да бъдеш човек, който променя, е да живееш с ценности, отговорност и грижа към другите. Истинската промяна идва от ежедневните действия, които оставят смислена и човешка следа.В началото на 2026 година искаме да пожелаем на читателите ви да бъдат здрави, да сбъдват мечтите си и да се усмихват на живота!