Създаваме усмивки от бъдещето

Текстът е публикуван в бр. 61 – „Променящите хора“, на сп. Business Global.Пътят Ви тръгва от един гараж в Перник с първи частен кабинет и стига до най-голямата верига дентални клиники у нас и акредитирана университетска база, от 10 до 500 души екип. Какви хора трябваше да станете, за да изнесете успешно тази трансформация?Д-р Валентин Павлов:
Още в далечната 1996 г., когато завършихме дентална медицина, започнахме работа в държавната поликлиника в Перник и веднага открихме първия си частен стоматологичен кабинет в един гараж. Оборудвахме го с нов стоматологичен стол, който си бяхме купили в 3-ти курс със събраните пари от нашата сватба.„ЕО Дент“ е най-голямата верига дентални клиники в България. С екип от над 500 специалисти, „ЕО Дент“ разполага с 11 клиники на територията на София, Перник и комплекс „Пирин голф“ до Банско. Наскоро беше открита най-новата клиника от веригата, в която грижата за усмивките на бъдещето се осъществява и с роботи.
Естетика, имплантология, детска дентална медицина, ортодонтия, 3D диагностика, лечение с лазер и най-съвременни технологии, множество социални каузи, свързани с хора в неравностойно положение и деца със специфични потребности, са само част от дейността на „ЕО Дент“
.Беше гараж, но го направихме уютно и приятно място. Рискувахме, но това е много важно качество, за да може да се развиваш и вървиш напред. Аз избрах хирургията и започнах специализация и първи курсове по имплантология, а д-р Павлова избра терапията и естетиката и също започна веднага своите специализации. Това, че сме в различни сфери, винаги ни е помагало и взаимно сме се допълвали в грижата към своите пациенти.
Така през 2002 г. създадохме първата клиника „ЕО Дент“, която беше модерна, различна, предлагаше нови възможности за нашите пациенти. Затворихме цикъла. Имахме рентген, физиотерапия и предложихме денонощна помощ и лечение.Д-р Венета Павлова:
В годините стъпка по стъпка обединихме екип, който в началото бе от 10 човека, а днес вече сме общо около 500 професионалисти. Изградихме клиники, оборудвани с най-съвременна апаратура. Разполагаме с лазери, 3D рентгенови скенери, 3D принтери, дентални интраорални скенери, микроскопи, САD-САМ технологии и т.н. Създадохме високоспециализирани клиники по детска дентална медицина, ортодонтия, имплантология, естетика, ендодонтия, във всички сфери на денталната медицина. Тази комплексност в лечението от екип от тесни специалисти е много важен приоритет за нашите пациенти.
„ЕО Дент“ е първата и единствена университетска база за специализация на зъболекари във всички области на денталната медицина.
Историята на „ЕО Дент“ е пример за устойчиво развитие, изградено върху смелост, постоянство, допълващи се професионални роли и непрекъснато усъвършенстване. От малък частен кабинет до университетска база с екип от стотици специалисти, водещ приоритет остава качествената комплексна грижа за пациентите.Пред BGlobal споделяте, че една нова усмивка буквално променя животи, самочувствие, кариери. Как се променя вашият собствен поглед към човека, когато ежедневно виждате такива „прераждания“?Д-р Павлова:
Много работа, знания, креативност, отдаденост и влагане на цялото сърце в това, което правя, е ключът към новата усмивка. Имам любима мисъл, че „Ако вложиш сърцето си в работата и работата в сърцето си, ще си не само успешен, но и истински щастлив!“. Вярвам, че ако всеки прави нещата по най-добрия начин в своята сфера, то и светът ще бъде по-добър и по-хубав!Д-р Венета Павлова е специалист по естетична дентална медицина.
Председател е на Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ), член на Комисията по квалификация и акредитация към БЗС.
Ежегодно участва в най-значимите световни дентални събития в Германия, Австрия, Англия, Италия, Франция, Белгия, Хърватия, Южна Корея и др.
Непрекъснатото професионално усъвършенстване, управлението на екипите и добрият мениджмънт са водещи в професионалния път на д-р Павлова.
Тъй като аз имам прекрасна професия, творя усмивки... грижа се за здравата и сияйна усмивка на моите пациенти и определено признанието е най-голямата награда за труда ни, а блясъкът в очите им ни носи истинска удовлетвореност.Д-р Павлов:
Да... признанието като споделена емоция е много хубаво чувство и то също е двигател за нови предизвикателства и успехи.
Ежедневните трансформации на пациентите засилват усещането за смисъл, отдаденост и отговорност към професията, превръщайки я в истинско призвание. Признанието и споделената емоция от променените усмивки остават най-силният двигател за мотивация, развитие и удовлетворение.Мобилните кабинети, детската специализирана клиника, лечението на деца със специфични потребности, проектите в Африка са стъпки към по-достъпно здраве. Как си представяте картата на денталната грижа в България след 10 години, ако подобни модели станат норма, а не инициатива на водеща верига клиники?Д-р Павлова:
За да се подобри картата на денталната грижа в България, смятам за важни ентусиазма и вярата в ползата за хората.
„Мисия усмивка в Африка“ се роди спонтанно, но самата идея да бъдем полезни, да помогнем на децата в Занзибар, ни вдъхнови и направи възможна реализацията на този проект. Дарихме пасти и четки за зъби, тениски, хранителни продукти и най-важното – знания за децата от сиропиталището в „Бу-бу-бу“. А нашите деца, д-р Оги Павлов и д-р Ева Павлова, изнесоха беседа за здравата усмивка и обучиха малчуганите как да мият своите зъбки, за да са здрави и щастливо усмихнати. Преживяването бе необикновено като емоция и споделеност. Истински празник!
Всички социалнозначими каузи са много близки до сърцето ни и екипа ни. Например мобилният кабинет, който създадохме и с който достигаме до труднодостъпните райони, за да лекуваме и помагаме безвъзмездно. Вярваме, че това е добър пример как подобна грижа може да се превърне в норма в полза на хората и обществото.
Предстои да реализираме друга прекрасна наша идея – чрез средствата от продажбата на книгата „Усмивката“, която написахме за нашия 20-годишен юбилей, ще изградим спортна зала за незрящи. Много съмишленици срещаме по пътя и няма как такива проекти да не са успешни, защото са силно „заразителни“ и са в полза на хората.Д-р Валентин Павлов е хирург-имплантолог.
Специализира имплантология както в България, така и зад граница – Германия, Австрия, Швеция, Швейцария, Италия, Франция, Турция, Южна Корея и др. Провежда специализирани курсове по имплантология.
Народен представител в 43-то НС, зам.-председател на Българския зъболекарски съюз и председател на Комисията по дентална практика и професионална защита към съюза, член на Асоциацията на денталните мениджъри в България
.Бъдещето на денталната грижа – по-достъпно, социално ангажирано и водено от ентусиазъм, споделени ценности и мисия в полза на хората. Когато подобни инициативи се превърнат в норма, а не изключение, те имат силата да променят трайно обществото и здравната култура.Проектът „По-качествен живот за нашите родители“, с който поставяте импланти безвъзмездно на възрастни хора, показва друга, често забравена социална група. Какво научихте от тези пациенти за достойнството на възрастта и как бихте искали обществото да се промени в отношението си към по-възрастните?Д-р Павлова:
Нашите пациенти ни учат, че всяка възраст има своите хубави страни. Младостта е извор на неутолими копнежи и желания, на нестихващи стремежи за покоряване на нови и нови върхове. След 50 има вече зрялост, опит и казват, че най-хубавото предстои!Д-р Павлов:
Според мен не са важни годините, а същността на хората и това как те се чувстват, как изживяват всеки миг, как обогатяват себе си и хората около себе си, и най-вече следата, която ще оставят. Ние се грижим животът им да бъде пълноценен с една щастлива усмивка и срещаме тяхната благодарност.
Срещите с възрастните пациенти напомнят, че достойнството не зависи от годините, а от отношението, смисъла и пълноценния живот. Проектът показва колко е важно обществото да гледа на по-възрастните с уважение, грижа и признание.Какво бихте казали на бизнес лидери, които все още гледат на корпоративната социална отговорност като на задължителен вече за всички PR, а не като на стратегическа част от успеха на компанията?Д-р Павлов:
Корпоративната социална отговорност не може да бъде успешна, ако е водена само от нуждата да изглеждаш добре. Когато тя е част от философията на компанията и от личния пример на лидерите, създава доверие, устойчивост и дългосрочна стойност, които нито една PR кампания не може да замени.Д-р Павлова:
Социалната отговорност е естествено продължение на грижата – към хората, екипа и обществото. Когато бизнесът вложи сърце, смисъл и постоянство в каузите си, това се връща многократно под формата на мотивация, споделеност и истински успех, който се усеща, а не просто се комуникира.
Истинската корпоративна социална отговорност е израз на ценности и лидерство, а не формален PR ангажимент. Когато е интегрирана в културата и визията на компанията, тя изгражда доверие, смисъл и устойчив дългосрочен успех.Развивате българо-немска имплантологично-хирургична клиника, работите с пациенти от цял свят, прилагате най-съвременни технологии. Какъв ще бъде „стандартът на бъдещето“ в денталната медицина, какво ще е коренно по-различно за пациента в зъболекарския кабинет след 10 години?Д-р Павлов:
Иновациите, 3D технологиите, съвременната диагностика и лечение определено ни дават не само крачка, а цяла обиколка напред. В „ЕО Дент“ извършваме диагностика и лечение с единствения за България двойнобинокулярен микроскоп, което е голямо предимство за пациентите ни, а и голямо удоволствие и тръпка в работата за колегите ни, защото и асистенцията се извършва също под микроскоп. Въвеждането на Неalthy концепцията за изцяло безметална и биологично поносима имплантология (циркониевите импланти) и възстановяването само с безметални конструкции е част от грижата за здравословен начин на живот.
Гордеем се, че в България денталната медицина по нищо не отстъпва на тази в световен мащаб. Ние решаваме доста сложни и тежки случаи и често работим в тясна колаборация с колеги от цялата страна, които изпращат своите пациенти при нас. Дигитализацията не е бъдеще, а реалност, която дава невероятни възможности и прецизност.Д-р Павлова:
Невероятни възможности, бързина, прецизност и предвидимост на резултатите. По този начин творим усмивките от бъдещето. Не мога да си представя съвременната дентална медицина без интраоралните скенери, 3D принтерите и САD-CAM технологиите, с които разполагаме и с които денталната медицина се извежда на съвършено ново, по-високо ниво.
Вече почти всичко е дигитализирано, от отпечатъка до поставянето на една циркониева конструкция, но смятам, че човешкият фактор и творческото начало в зъботехниците и нас лекарите остава безценно и дава целия финес за създаването на една усмивка.
Стандартът на бъдещето в денталната медицина ще бъде изграден върху пълна дигитализация, висока прецизност и предвидими резултати за пациента. Въпреки технологичния напредък човешкият фактор, опитът и творческият подход ще останат ключови за създаването на истински качествена и индивидуална усмивка.Вие сте партньори и в живота, и в бизнеса – „той е стожерът, а аз – емоцията“, това са думи на д-р Павлова. Как това разделение и допълване влияе на трудните решения?Д-р Павлов:
В трудните решения стабилността, логиката и дългосрочният поглед са изключително важни. Когато има яснота в посоката и доверие между партньорите, решенията се вземат по-уверено и с мисъл не само за настоящето, но и за бъдещето на екипа и пациентите.Д-р Павлова:
Емоцията, интуицията и чувствителността към хората помагат решенията да бъдат човешки и смислени. Когато към рационалния подход се добави емпатията, се намира най-балансираното решение – такова, което работи не само като стратегия, но и като отношение.
Съчетавайки стабилността и дългосрочната визия с емоцията и емпатията, трудните решения се превръщат в балансирани и устойчиви избори. Именно това допълване прави партньорството силно както в живота, така и в бизнеса.Децата Ви вече са избрали Вашата професия и навлизат в семейния бизнес. Какво е най-важното, което искате да им предадете?Д-р Павлова:
Много сме щастливи, че децата ни избраха също да бъдат зъболекари, защото професията ни е много отговорна, но и много хубава и творческа. Ние се грижим за здравето и караме хората да се усмихват уверено и щастливо. Повярвайте, няма друга по-голяма удовлетвореност за работата ни от усмивките и блясъка в очите на нашите пациенти!Д-р Павлов:
Силно се надяваме да продължат и развият семейния бизнес. Те имат ентусиазъм, свобода, креативни идеи и най-важното – подкрепата ни.
Най-важното послание към децата ни е да съхранят любовта към професията, чувството за отговорност и удовлетворението от това да променят човешки животи чрез усмивки. Заедно с подкрепата, свободата и креативността именно тези ценности са основата за устойчиво продължение и развитие на семейния бизнес.Ако след години Вашите внуци прочетат това интервю и Ви попитат: „Какво означава да си човек, който променя?“, какъв личен, човешки отговор бихте им дали отвъд всичко написано?Д-р Павлова:
Да бъдеш човек, който променя, означава да вършиш всичко с любов, смисъл и отговорност към хората около теб. Да не забравяш, че всяко малко добро дело, всяка усмивка и всяка подадена ръка могат да променят нечий живот завинаги.Д-р Павлов:
Да променяш, означава да оставяш следа – не с думи, а с действия. Да живееш така, че когато се обърнеш назад, да знаеш, че си бил полезен, честен и си направил света около себе си малко по-добър.
Да бъдеш човек, който променя, е да живееш с ценности, отговорност и грижа към другите. Истинската промяна идва от ежедневните действия, които оставят смислена и човешка следа.
В началото на 2026 година искаме да пожелаем на читателите ви да бъдат здрави, да сбъдват мечтите си и да се усмихват на живота!