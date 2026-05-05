Румънското правителство на Илие Боложан беше свалено с вот на недоверие

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 05 May 2026 15:53 >
Румънското правителство на Илие Боложан беше свалено с вот на недоверие
Източник: Geety Images
Илие Боложан
Вотът на недоверие срещу румънското правителство на премиера Илие Боложан беше приет с 281 гласа "за" при необходими най-малко 233 гласа, съобщи Аджерпрес.

Регистрирани са четири гласа "против", а три гласа са анулирани, уточнява агенцията.

Предложението за вот на недоверие беше внесено от Социалдемократическата партия (СДП), която напусна управляващата коалиция, съвместно с крайнодесния опозиционен Алианс за обединение на румънците (АУР) и парламентарната група "МИР-Румъния на първо място".

Вотът на недоверие, озаглавен "Спрете "Плана Боложан" за унищожаване на икономиката, обедняване на населението и измамна продажба на държавни активи", беше подписан от 254 парламентаристи от общо 646.

До него се стигна, след като СДП - най-голямата партия в управляващата четирипартийна коалиция, оттегли подкрепата си към премиера Боложан, който е лидер на Национално-либералната партия (НЛП). СДП също така оттегли министрите си от правителството и обяви, че то вече не разполага с парламентарно мнозинство. 

Коалиционното правителство, което включваше СДП, НЛП, Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), встъпи в длъжност в края на юни миналата година.

(БТА)
Мнения
Защо следващата война между Индия и Пакистан ще ескалира
Поколението X движи продажбите на козметика
Защо капитализмът оцелява
Покупателната способност нараства с над 80% за десетилетие
Тим Кук - чудесен за инвеститорите на Apple, но не много добър за САЩ
Най - четени
Младите хора са нахъсани да стигнат докрайБелоградчишките скали отново ще приютят „Опера на върховете” и „Сцена на върховете“ Боряна Манолова: Рискът е да продължим да мислим тактически вместо стратегическиД-р Антонина Кардашева: За мен осъзнатата промяна е начин на животСоня Йончева: Ако ми повярват 10 човека, ще ми повярват и 10 милиона
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
>
Белоградчишките скали отново ще приютят „Опера на върховете” и „Сцена на върховете“
>
Соня Йончева: Ако ми повярват 10 човека, ще ми повярват и 10 милиона
Exit >
Rolls-Royce пуска двуместен електрически кабриолет
Exit >
Швейцарските производители намериха решение за изчезващите дупки в сиренето „Ементал“
Exit >
Китайският бокс офис вече не е определящ фактор за Холивуд

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ