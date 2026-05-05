партньорска публикация / 05 May 2026 15:25
Пълна гама релета за управление, защита и автоматизация
В портфолиото на Schneider Electric ще откриете широк избор от релета и свързани аксесоари, създадени да покриват нуждите както на стандартни, така и на високоспециализирани индустриални приложения – от прости времезакъснения до интелигентна защита на мрежи и машини.
 

Таймер релета
Идеални за управление на процеси с времезакъснение, импулсен режим или циклична работа. Подходящи за табла, машини и автоматизирани системи.
 ❶ 
On-delay / Off-delay / Interval / Flash
❷ 
Моно- и мултифункционални модели
❸ 
Широк времеви диапазон – от милисекунди до стотици часове

AC / DC захранване
 
 
Контролни релета

Надеждни решения за мониторинг и защита на електрически вериги.
 Предпазват оборудването
 Подходящи за 1-фазни и 3-фазни системи
 Висока точност и стабилност
 
Видове:
 ❶ 
Напреженови релета – OV / UV
❷ 
Токови релета – OC / UC
❸ 
Фазови релета – асиметрия, липса на фаза, последователност

Честотни релета – OF / UF
❺ 
Нивомерни и температурни релета
 Интерфейсни и мини релета

Компактни и универсални релета за логически и управляващи вериги.

 ❶ 
1CO / 2CO / 3CO / 4CO
❷ 
Варианти с LED индикация и заключване
❸ 
Подходящи за PLC интерфейс

Монтаж на цокъл – бърза подмяна
 
 
Силови релета

Проектирани за по-високи товари и надеждно комутационно управление.
 ❶ 
До 30 A
❷ 
За DIN-шина или панел
❸ 
AC и DC изпълнения

Дълъг експлоатационен живот
 
 
Solid State Relays (SSR)

За приложения, където се изисква бързо превключване и дълъг живот без механично износване.

 ❶ 
1-фазни и 3-фазни SSR
❷ 
Random и Zero-cross switching
❸ 
Високи токове и напрежения
 
 
Цокли, защити и аксесоари

Пълна екосистема за лесен монтаж, поддръжка и безопасна работа.

 ❶ 
Цокли със screw и push-in клеми
❷ 
LED модули, варистори, диоди, RC вериги
❸ 
Шини, мостове и маркиращи елементи

Аксесоари за бърз сервиз и подмяна
 Защо да изберете нашите решения?

 Широка гама за индустриални приложения
 Надеждност и дълъг живот
 Лесен монтаж и поддръжка
 Подходящи както за нови проекти, така и за ретрофит
 
