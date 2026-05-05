Пълна гама релета за управление, защита и автоматизация

В портфолиото на Schneider Electric ще откриете широк избор от релета и свързани аксесоари, създадени да покриват нуждите както на стандартни, така и на високоспециализирани индустриални приложения – от прости времезакъснения до интелигентна защита на мрежи и машини.





Таймер релета

Идеални за управление на процеси с времезакъснение, импулсен режим или циклична работа. Подходящи за табла, машини и автоматизирани системи.

❶

On-delay / Off-delay / Interval / Flash

❷

Моно- и мултифункционални модели

❸

Широк времеви диапазон – от милисекунди до стотици часове

❹

AC / DC захранване





Контролни релета



Надеждни решения за мониторинг и защита на електрически вериги.

Предпазват оборудването

Подходящи за 1-фазни и 3-фазни системи

Висока точност и стабилност



Видове:

❶

Напреженови релета – OV / UV

❷

Токови релета – OC / UC

❸

Фазови релета – асиметрия, липса на фаза, последователност

❹

Честотни релета – OF / UF

❺

Нивомерни и температурни релета

Интерфейсни и мини релета



Компактни и универсални релета за логически и управляващи вериги.



❶

1CO / 2CO / 3CO / 4CO

❷

Варианти с LED индикация и заключване

❸

Подходящи за PLC интерфейс

❹

Монтаж на цокъл – бърза подмяна





Силови релета



Проектирани за по-високи товари и надеждно комутационно управление.

❶

До 30 A

❷

За DIN-шина или панел

❸

AC и DC изпълнения

❹

Дълъг експлоатационен живот





Solid State Relays (SSR)



За приложения, където се изисква бързо превключване и дълъг живот без механично износване.



❶

1-фазни и 3-фазни SSR

❷

Random и Zero-cross switching

❸

Високи токове и напрежения





Цокли, защити и аксесоари



Пълна екосистема за лесен монтаж, поддръжка и безопасна работа.



❶

Цокли със screw и push-in клеми

❷

LED модули, варистори, диоди, RC вериги

❸

Шини, мостове и маркиращи елементи

❹

Аксесоари за бърз сервиз и подмяна

Защо да изберете нашите решения?



Широка гама за индустриални приложения

Надеждност и дълъг живот

Лесен монтаж и поддръжка

Подходящи както за нови проекти, така и за ретрофит



