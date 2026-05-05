УниКредит отчита 21-во поредно тримесечие на печеливш растеж

Андреа Орчел, главен изпълнителен директор на УниКредит, коментира:

Силен ръст на приходите, воден от основния бизнес и подкрепен от стабилна търговска динамика и участия в капиталови инвестиции, в комбинация с намаляващи разходи, доведе до водещо за сектора съотношение разходи/приходи от 33,4% и увеличение на нетната печалба от 16,1%.Резултатите значително надхвърлят очакванията по всички ключови показатели, което дава увереност за повишаване на целта за нетна печалба за 2026 г., както и за потвърждаване на целите за периода 2028–2030 г., въпреки по-предизвикателната геополитическа и макроикономическа среда.Нетната печалба за първото тримесечие на 2026 г. нараства с 16,1% на годишна база до 3,2 млрд. евро. Печалбата на акция (EPS) се увеличава с 19,7% до 2,15 евро, а възвръщаемостта на капитала (RoTE) нараства с 2,7 пр.п. до 25,8%, което отразява устойчивата способност за генериране на висококачествени приходи и последователното постигане на висока възвръщаемост.Приходите за периода нарастват с 5% на годишна база до 6,9 млрд. евро, а нетните приходи – с 3,3% до 6,7 млрд. евро, което подчертава устойчивостта и диверсификацията на бизнес модела.Разходите намаляват с 2% на съпоставима база и с 1% на годишна база до 2,3 млрд. евро, което отразява устойчиво подобрение в ефективността, постигнато чрез оперативна трансформация, технологии и изкуствен интелект, паралелно с продължаващи инвестиции.Качеството на активите остава стабилно – нетният дял на необслужваните експозиции е 1,4%, покритието им се подобрява до 45,8%, а разходите за риск остават ниски – 17 базисни пункта, в рамките на прогнозите.Целта за нетна печалба за 2026 г. е повишена до ниво от най-малко 11 млрд. евро. Потвърждават се и целите за периода 2028–2030 г., въпреки по-предизвикателната макроикономическа среда, благодарение на увереността в темпа на трансформация, специфичните конкурентни предимства и силните защитни механизми на групата.„УниКредит отчете поредни рекордни тримесечни резултати по всички ключови финансови показатели, което демонстрира силата и последователността на нашия бизнес модел и изпълнението на стратегията ни. Нетната печалба достигна 3,2 млрд. евро, което е ръст от 16% спрямо предходната година, при висока възвръщаемост на капитала от 26%.Тези резултати са отражение на дисциплинирано управление по всички ключови направления – ръст на приходите, ефективност на разходите и силна капиталова позиция – и показват как добре управлявана и диверсифицирана банка може да генерира висока възвръщаемост през целия икономически цикъл, като същевременно инвестира в бъдещето си.Въпреки по-несигурната и сложна геополитическа и макроикономическа среда, нашата силна организационна култура, обединяваща хората ни, продължаващата трансформация и уникалните ни конкурентни предимства ни поставят в отлична позиция за успех в различни икономически сценарии.“